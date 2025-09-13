iPhones 17 Pro/17 Pro Max vs. 16 Pro/16 Pro Max: veja o que mudou entre as gerações

Com a apresentação dos novos iPhones nesta semana, chegou aquela hora de compararmos os novos modelos com suas gerações anteriores e ver, detalhadamente, o que mudou e o que a Apple trouxe de novidade para os seus consumidores.

Publicidade

A linha de entrada melhorou muito em relação à geração anterior, mas a Pro também sofreu muitas alterações neste ano, com o lançamento do iPhone 17 Pro e iPhone 17 Pro Max. Eles não ganharam mudanças apenas de design, mas também novidades importantes em seu interior as quais os tornam mais poderosos que os iPhones 16 Pro/16 Pro Max.

Sem mais delongas, vamos partir para o comparativo?

Design e construção

Sem dúvidas, um dos grandes destaques da nova geração é o novo design (especialmente) da parte traseira dos aparelhos. Agora, a protuberância do módulo do conjunto de câmeras traseiras ocupa toda a largura lateral da parte superior, com o flash e o scanner LiDAR tendo sido movidos para a direita.

Publicidade

É uma nova construção não apenas em termos de design, uma vez que os novos iPhones 17 Pro contam com uma estrutura unibody em alumínio forjado para maximizar o desempenho, a capacidade da bateria e a durabilidade — enquanto o modelo anterior possuía um corpo construído em titânio.

Divulgação/Apple

A parte traseira ainda conta com uma espécie de camada extra de proteção graças à tecnologia Ceramic Shield, a qual dá aos novos iPhones mais resistência ao mesmo tempo em que apresenta mais um destaque visual em relação ao restante do corpo, com uma cor ligeiramente diferente.

Divulgação/Apple

Falando em cores, os iPhones 17 Pro estão disponíveis nas cores laranja-cósmico, azul-intenso e prateado. Isso mesmo: nada da cor preta disponível nos modelos do ano passado, que contavam também com mais três opções: titânio-deserto, titânio natural e titânio branco.

Divulgação/Apple

Eis também os pesos e as dimensões detalhadas dos quatro modelos comparados:

Modelo Altura Largura Espessura Peso iPhone 16 Pro 149,6mm 71,5mm 8,25mm 199 gramas iPhone 17 Pro 150,0mm 71,9mm 8,75mm 204 gramas iPhone 16 Pro Max 163mm 77,6mm 8,25mm 227 gramas iPhone 17 Pro Max 163,4mm 78,0mm 8,75mm 231 gramas

Tela

Assim como os modelos do ano passado, os aparelhos deste ano contam com telas de 6,3″ (iPhone 17 Pro) e 6,9″ (iPhone 17 Pro Max) com tecnologia OLED , resoluções de 2622×1206 pixels (Pro) e de de 2868×1320 pixels (Pro Max) a 460ppp, brilho máximo de 1.000 nits (típico) e pico de brilho de 1.600 nits (HDR ).

Divulgação/Apple

A diferença neste ano está no pico de brilho em ambientes externos, que antes era de 2.000 nits e agora é de 3.000 nits. A tela também traz como novidade a tecnologia Ceramic Shield 2, a qual é 3x mais resistente a arranhões que a mesma tecnologia usada na geração anterior.

Processamento

Quando vamos para o interior dos aparelhos, a grande novidade aqui é o chip A19 Pro, sucessor do A18 Pro usado nos iPhones 16 Pro/16 Pro Max. Assim como os modelos do ano passado, o novo chip conta com CPU de 6 núcleos (2 de desempenho e 4 de eficiência), Neural Engine de 16 núcleos e traçado de raios acelerado por hardware.

Divulgação/Apple

A maior novidade fica a cargo da GPU a qual conta com os mesmos 6 núcleos do A18 Pro, mas traz em sua arquitetura Neural Accelerators, os quais foram integrados a cada um de seus núcleos, bem como um maior cache e mais memória que a presente no chip anterior.

Divulgação/Apple

O novo chip também traz resfriamento por evaporação, o qual proporciona um maior desempenho em tarefas mais pesadas, bem como uma maior autonomia para a bateria dos aparelhos (sobre o qual falaremos mais adiante).

Divulgação/Apple

Câmeras

Os iPhones 17 Pro e 17 Pro Max contam, pela primeira vez, com um sistema completo de três câmeras (principal, ultra-angular e teleobjetiva) Fusion de 48MP na parte traseira. Nos modelos do ano passado, apenas a câmera principal era Fusion, e a teleobjetiva ainda contava com 12MP.

Os novos modelos também contam com o maior nível de zoom (e também a maior versatilidade) já visto em iPhones, com opções de aproximação via sensor óptico de 0,5x, 1x, 2x, 4x e 8x. Nos modelos anteriores, as opções de zoom eram limitadas a 0,5x, 1x, 2x e 5x.

Divulgação/Apple

Quando falamos em gravação de vídeo, apenas os novos modelos contam com Captura Dupla de até 4K Dolby Vision a 30 quadros por segundo, suporte a ProRes RAW e compatibilidade com genlock — no caso destas duas últimas tecnologias, sendo necessários softwares e/ou hardwares de terceiros compatíveis.

Pulando para a câmera frontal, também temos diferenças! Com 18MP (antes eram 12MP), ela agora se chama Center Stage, graças à sua maior flexibilidade para enquadrar fotos e vídeos, sendo possível tocar para ampliar o campo de visão ou mudar da vertical para a horizontal sem girar o iPhone — visto que conta, agora, com um sensor quadrado.

Também apresentando um enquadramento inteligente a depender da presença de mais pessoas na imagem, ela conta com novidades como Palco Central para fotos e chamadas de vídeo, Captura Dupla e vídeo ultraestabilizado.

Divulgação/Apple

Conectividade

Em termos de conectividade, os aparelhos deste ano trazem como principal novidade o suporte ao Bluetooth 6.0 (era o 5.3 na geração anterior), Wi-Fi 7 e Threads em um novo chip projetado pela Apple, o N1. Mas a nova construção do aparelho, com as antenas integradas ao redor do perímetro, também trouxe uma novidade bem-vinda nessa seara: o “melhor desempenho de todos os tempos em um iPhone”.

Por padrão, os iPhones 17 Pro são vendidos com suporte ao eSIM e ao Nano-SIM na maioria dos países, mas em outras regiões os novos modelos contarão apenas com eSIM.

A porta USB-C inferior continua sendo USB 3, com suporte a transferência de dados com até 10Gbps.

Energia e bateria

Graças à otimização do chip A19 Pro e seu novo sistema de resfriamento, os novos iPhones duram muito mais longe da tomada.

Quando falamos do modelo Pro, são até 31 horas de reprodução de vídeo e 28 horas de streaming de vídeo, contra 27h e 22h de seu antecessor, respectivamente. No modelo Pro Max, por sua vez, a reprodução de vídeo salta de 33h para 37h, enquanto o streaming de vídeo sobe de 29h para 33h de autonomia.

Os novos modelos também são recarregados em até 50% em apenas 20 minutos com um adaptador de energia de 40W ou superior, bem como 50% em 30 minutos com um adaptador de energia de 30W ou superior usando o carregador MagSafe.

Outra coisa que cabe destacar é que, neste ano, os modelos comercializados apenas com suporte a eSIM supracitados contam com uma bateria maior que os modelos com Nano-SIM — o que dá a eles duas horas a mais de autonomia tanto em reprodução de vídeo quanto em streaming.

Divulgação/Apple

Embora a Apple não divulgue oficialmente dados relacionados à capacidade da bateria, já fizemos um post com dados divulgados por terceiros.

Preço e disponibilidade

Algo que infelizmente acabou mudando foi o preço cobrado pela Apple pelos novos aparelhos — algo que você pode conferir em detalhes em nosso post especial sobre os preços dos novos aparelhos.

Especificamente aqui no Brasil, o preço do modelo Pro (que não conta mais com uma versão de 128GB) parte dos R$11.500 contra R$11.300 da mesma variante do ano passado (de 256GB).

O modelo Pro Max, por sua vez, permanece com os mesmos preços da geração anterior, partindo dos R$12.500 em sua versão de 256GB. Neste ano, ele conta com uma variante inédita de 2TB, a qual sai por R$18.500 no Brasil.