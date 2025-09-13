MM Fórum: Apple Music vs. Spotify, impressões do evento “Awe dropping” e mais!

Semanalmente, nosso moderador Marcelo Melo seleciona cinco tópicos que estejam rolando no MM Fórum para serem destacados por aqui.
Os tópicos são escolhidos de acordo com o nosso bom senso, pelo número de respostas, pela atualidade do assunto e/ou por quão úteis eles podem ser para o público em geral.
Vamos aos links desta semana?
|Tópico
|Autor
|Respostas
|Apple Music vs Spotify
|ferrari
|55
|Impressões do evento Awe Dropping & iPhones
|pereiravitor
|7
|Dicas para vender produtinhos Apple
|Gio217
|5
|WhatsApp deletando imagens e documentos das conversas.
|hcesconeto
|2
|Impressora térmica knup im600
|pedrodiniz
|1
Boas discussões, pessoal! 😉