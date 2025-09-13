O que você ganha/perde escolhendo o iPhone Air em vez do 17 ou 17 Pro?

Os iPhones 17 Pro e 17 Pro Max podem até ser os principais modelos da atual linha de smartphones da Apple, mas, este ano, foi o badalado iPhone Air que roubou a cena, com seu design arrojado e espessura finíssima.

Publicidade

Essas características, no entanto, vieram a um preço: a remoção de vários recursos presentes nos modelos mais “tradicionais”, o que pode fazer os consumidores coçarem a cabeça na hora de decidir se vale mesmo a pena adquiri-lo.

Neste artigo, vamos tentar entender o que exatamente você ganha (ou perde) optando pelo iPhone Air em vez de qualquer um dos “iPhones 17”. Sigam-me os bons!

iPhone Air vs. iPhone 17

✅ O que você ganha

Design ultrafino e leve

Comecemos pelo mais óbvio: a espessura. Enquanto o iPhone Air traz impressionantes 5,64mm de espessura, o iPhone 17 é bem mais “gordinho”, com 7,95mm.

Publicidade

O iPhone Air também é mais alto (156,2mm contra 149,6mm) e mais largo (74,7mm contra 71,5mm) que seu irmão, além de ser mais leve, pesando apenas 165 gramas contra as 177g do iPhone 17.

Divulgação/Apple

Tela maior

A tela do iPhone Air é maior (6,5 polegadas) que a do iPhone 17 (6,3″), além de ter uma resolução ligeiramente mais alta (2736×1260 pixels contra 2622×1206 pixels), embora a densidade de pixels por polegada seja a mesma (460ppp).

Estrutura de titânio e Ceramic Shield 2

Enquanto o iPhone 17 conta com uma estrutura de alumínio anodizado, o iPhone Air aposta no titânio — material tido por muitos como mais premium que o primeiro, além de ser mais leve/resistente.

Além disso, como é possível notar nas imagens de divulgação, as laterais do modelo ultrafino trazem um acabamento brilhante, enquanto o modelo de entrada conta com um visual fosco — isso, é claro, vai da preferência de cada um.

Embora ambos os modelos contem com o chamado Ceramic Shield 2 como o vidro da parte frontal, apenas o iPhone Air conta com Ceramic Shield (nesse caso, o de primeira geração mesmo) na parte de trás, o que significa que ele será mais resistente a quebras e, principalmente, a arranhões nessa área.

Publicidade

Processador mais potente

Embora tenha sido posicionado como um modelo intermediário, o iPhone Air vem com o poderoso A19 Pro — o mesmo chip (ou mais ou menos, como veremos a seguir) dos iPhones 17 Pro e 17 Pro Max. O iPhone 17, por sua vez, vem com o A19 “padrão”, sem sufixo.

Ambos os chips vêm equipados com uma CPU de 6 núcleos (2 de performance e 4 de eficiência), uma GPU de 5 núcleos com Neural Accelerators e uma Neural Engine de 16 núcleos. Eles também são fabricados em um processo de 3 nanômetros de terceira geração.

No entanto, como explicamos, o A19 Pro conta uma uma previsão de ramificação aprimorada nos núcleos de desempenho e e uma largura de banda maior, enquanto os núcleos de eficiência trazem um aumento de 50% no cache last-level. O chip mais poderoso também conta com a segunda geração do Dynamic Caching e uma performance maior em tarefas de IA.

Publicidade

Mais armazenamento

Embora ambos contem com opções de 256GB e 512GB de armazenamento, o iPhone Air traz uma terceira configuração ainda mais espaçosa: 1TB.

Mais acessórios

Com o lançamento dos novos iPhones, a Apple atualizou a sua linha de acessórios — o que inclui, também, aparatos exclusivos para o iPhone Air.

O principal deles é a Bateria MagSafe para iPhone Air que, devido à forma como foi desenhada, funciona/encaixa certinho apenas no modelo ultrafino.

Há também o chamado Bumper para iPhone Air, uma espécie de case que só cobre as laterais do aparelho, disponível em várias cores.

Modem C1X

Apenas o iPhone Air vem com o modem 5G batizado pela Apple de C1X, que promete ser mais eficiente que o componente da Qualcomm usado no iPhone 17.

Por outro lado, o modem C1X não consegue se conectar a redes 5G mmWave, o que joga a favor do iPhone 17 para quem mora nos Estados Unidos.

❌ O que você perde

Uma lente e recursos de câmera

A falta de espaço dentro do iPhone Air fez a Apple optar por incluir apenas uma lente Fusion grande-angular na parte de trás do aparelho, a qual tem 48 megapixels.

O iPhone 17, por outro lado, vem com um sistema de câmera dupla Fusion composto por uma lente principal grande-angular e por uma lente secundária ultra-angular (ambas de 48MP).

Divulgação/Apple

Ao contrário do iPhone 17, o iPhone Air não é compatível com fotografia macro e nem fotos espaciais, além de ter um nível de zoom óptico a menos (1x e 2x vs. 0,5x/1x/2x).

Acreditem ou não, o iPhone Air também não conta com o Modo Cinema (Cinematic mode) — tanto na câmera traseira quanto na frontal. No iPhone 17, esse recurso permite a gravação de vídeos com menor profundidade de campo (até 4K Dolby Vision a 30 quadros por segundo).

Autonomia de bateria

Por mais que a Apple tente pintar o iPhone Air como sendo um smartphone capaz de durar o dia inteiro com um única carga, não tem como fugir; a sua espessura diminuta vai fazer a autonomia da bateria ser menor que as dos outros aparelhos.

Enquanto iPhone 17 consegue reproduzir vídeos por até 30 horas com uma única carga, o iPhone Air não passa de 27 horas (a Bateria MagSafe aumenta esse número para 40 horas). O cenário é parecido quando levamos em conta o streaming de vídeos, com o modelo de entrada batendo até 27 horas e o modelo ultrafino, 22 horas.

Um alto-falante

Ao contrário do resto da atual linha de iPhones, que conta com um sistema de som estéreo de ponta a ponta, o iPhone Air, como notado pela Bloomberg, vem apenas com um alto-falante. Falo do driver que fica logo acima da tela e que serve principalmente para chamadas de voz, como quando levamos o smartphone até a orelha.

Se você é do tipo de pessoa que não tira os seus fones de ouvido das orelhas, talvez isso não seja um problema tão grande. Para o resto das pessoas, no entanto, isso poderá acabar prejudicando a imersão, principalmente em conteúdos como filmes e séries.

Bandeja para Nano-SIM

Em um de seus esforços para liberar espaço extra dentro do iPhone Air, a Apple decidiu que o modelo suportaria apenas eSIM no mundo inteiro — o que pode ser algo positivo ou negativo, dependendo da pessoa.

Quem já está acostumado com a praticidade dos eSIMs (lembrando que os iPhones suportam até oito chips virtuais, embora só dois possam funcionar simultaneamente) não verá problema nisso. No entanto, quem está acostumado com a possibilidade de alternar entre Nano-SIMs em viagens, por exemplo, provavelmente achará isso bastante incômodo.

Vale notar que, em alguns mercados, o iPhone 17 também não conta mais com a bandeja para Nano-SIM — o que não é o caso (pelo menos por ora) do Brasil e nem de Portugal.

iPhone Air vs. iPhones 17 Pro/17 Pro Max

✅ O que você ganha

Design ultrafino e leve

O iPhones 17 Pro e 17 Pro Max, como era de se esperar, são ainda mais “gordinhos” que o iPhone 17, o que significa que, em termos de espessura, o iPhone Air dá um banho neles!

Eis as dimensões e pesos dos aparelhos, comparados:

Modelo Altura Largura Espessura Peso iPhone Air 156,2mm 74,7mm 5,64mm 165g iPhone 17 Pro 150,0mm 71,9mm 8,75mm 204g iPhone 17 Pro Max 163,4mm 78,0mm 8,75mm 231g

Tela maior (em comparação com o iPhone 17 Pro)

A tela do iPhone Air é maior (6,5″) que a do iPhone 17 Pro (6,3″), além de ter uma resolução ligeiramente mais alta (2736×1260 pixels contra 2622×1206 pixels), embora a densidade de pixels seja a mesma (460ppp).

Estrutura de titânio

Com o lançamento dos iPhones 17 Pro e 17 Pro Max, a Apple tomou a polêmica decisão de abandonar o titânio nos modelos mais caros — algo que vem apenas dois anos após a estreia do material nos modelos topos-de-linha (depois de abandonar o aço inoxidável).

Como explicado pela própria companhia, isso se dá pelo fato de que o alumínio anodizado conduz melhor o calor gerado pelo processador do smartphone, ajudando a resfriá-lo.

Divulgação/Apple

Agora, vocês devem estar se perguntando: “Mas o iPhone Air não traz exatamente o mesmo processador dos iPhones 17 Pro e 17 Pro Max? Ele também não precisa dessa condutividade térmica aprimorada?”

Bem, a resposta curta é “Sim” (para ambas as perguntas), mas o titânio é mais resistente, e a Apple precisa dessa resistência para evitar que o modelo ultrafino entorte, como aconteceu com o seu antecessor espiritual, o iPhone 6 Plus.

Em outras palavras, se você é do tipo que prefere a estrutura de titânio pelo seu aspecto mais premium, o iPhone Air é o aparelho para você. Se você almeja a melhor performance possível, vá de Pros.

Mais acessórios

Tudo o que foi citado na seção dedicada ao iPhone 17 vale para os iPhones 17 Pro e 17 Pro Max.

❌ O que você perde

Tela maior (em comparação com o iPhone 17 Pro Max)

O iPhone 17 Pro Max é o único com opção de tela de 6,9″. A resolução também é maior (2868×1320 pixels) para compensar a área de tela mais avantajada; a contagem de pixels por polegada continua em 460ppp.

Divulgação/Apple

Processador mais potente

Como disse acima, o iPhone Air conta com o A19 Pro, que é o mesmo chip dos iPhones 17 Pro e 17 Pro Max. Há, no entanto, um detalhe importante: o A19 Pro dos modelos mais caros vem com um núcleo de GPU a mais, o que proporcionará um performance ligeiramente melhor que a do modelo ultrafino em jogos e tarefas semelhantes.

Fora esse detalhe, os chips são idênticos — resta saber se a Apple aplicará algum tipo de limitação ao chip do Air justamente por conta da sua estrutura de titânio e da falta de um componente para dissipar o calor. E por falar nisso…

Câmara de vapor

Os problemas de superaquecimento das duas últimas gerações de iPhones Pro fez a Apple investir em uma câmara de vapor para os iPhones 17 Pro e 17 Pro Max, a qual usa uma pequena quantidade de água deionizada para dissipar o calor gerado pelo A19 Pro e redirecioná-la para o chassi de alumínio.

Segundo a Apple, essa característica permite que o A19 Pro dos modelos mais caros ofereça um desempenho sustentado até 40% mais rápido que o do A18 Pro, dos iPhones 16 Pro e 16 Pro Max. Como o iPhone Air não conta com esse sistema de resfriamento aprimorado, é provável que a diferença seja semelhante — ou até maior, se a Apple limitar propositadamente o seu desempenho.

Autonomia de bateria

Por serem os dispositivos mais espessos vendidos hoje pela Apple, os iPhones 17 Pro e 17 Pro Max também são os que têm as maiores baterias.

Eis as autonomias (com uma única carga) comparadas:

Estimativa iPhone 17 Pro Max iPhone 17 Pro iPhone 17 Air Reprodução de vídeo 37 horas 31 horas 27 horas Streaming de vídeo 33 horas 28 horas 22 horas

Duas lentes e recursos de câmera

Aqui, naturalmente, a diferença é ainda maior que na comparação anterior.

Como dito, o iPhone Air vem com um sistema de câmera Fusion composto por uma única lente de 48MP. Os iPhones 17 Pro e 17 Pro Max, por sua vez, vêm com um sistema de câmera Fusion Pro de composto por uma lente principal grande-angular, uma lente ultra-angular e uma lente teleobjetiva — todas de 48MP.

Mais uma vez, o iPhone Air não é compatível com fotografia macro e nem fotos espaciais (recursos que os modelos Pro suportam), além de ter três níveis de zoom óptico a menos (1x/2x contra 0,5x/1x/2x/4x/8x).

Divulgação/Apple

Ao contrário dos modelos Pro, o iPhone Air não consegue capturar imagens no formato ProRAW e nem vídeos nos formatos ProRes RAW, Academy Color Encoding System (ACES) e Apple Log 2, além de não suportar genlock.

Ainda falando em gravação de vídeo, os modelos mais caros podem capturar vídeos 4K Dolby Vision a até 120 quadros por segundo (Fusion principal) e a até 60qps (Fusion ultra‑angular, Fusion teleobjetiva). O modelo ultrafino só pode gravar vídeos 4K Dolby Vision a até 60qps.

Os iPhones 17 Pro e 17 Pro Max contam ainda com estabilização óptica de imagem por deslocamento de sensor de segunda geração (Fusion principal) e estabilização óptica em 3D da imagem por deslocamento de sensor (Fusion teleobjetiva). O iPhone Air conta apenas com estabilização óptica de imagem por deslocamento de sensor.

Modem C1X

Tudo o que foi dito na seção do iPhone 17 vale para os iPhones 17 Pro e 17 Pro Max.

Microfones e sensor

Segundo a Apple, apenas os modelos Pro vêm com quatro microfones com qualidade de estúdio. Eles também são os únicos a contar com o scanner LiDAR.

Mais armazenamento e transferência de dados mais rápida

Todos os três modelos contam com opções de 256GB, 512GB e 1TB de armazenamento. O iPhone 17 Pro Max, por outro lado, conta ainda com uma quarta opção de 2TB.

Além disso, os modelos Pro são compatíveis com USB 3 (até 10Gbps), enquanto o modelo ultrafino é compatível apenas com USB 2 (480Mbps).

Preços

Os preços, é claro, nós já divulgamos aqui — e pesam a favor do iPhone 17, modelo mais em conta de todos, que sai a partir de R$8.000. O iPhone Air, por sua vez, sai minimamente por R$10.500, enquanto o 17 Pro e o 17 Pro Max custam, respectivamente, a partir de R$11.500 e R$12.500.

Vale lembrar, é claro, que a Apple oferece 10% de desconto para pagamentos à vista.

E aí, qual modelo você vai escolher? 🙂