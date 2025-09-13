O que você ganha/perde escolhendo o iPhone Air em vez do 17 ou 17 Pro?

Os iPhones 17 Pro e 17 Pro Max podem até ser os principais modelos da atual linha de smartphones da Apple, mas, este ano, foi o badalado iPhone Air que roubou a cena, com seu design arrojado e espessura finíssima.
Essas características, no entanto, vieram a um preço: a remoção de vários recursos presentes nos modelos mais “tradicionais”, o que pode fazer os consumidores coçarem a cabeça na hora de decidir se vale mesmo a pena adquiri-lo.
Neste artigo, vamos tentar entender o que exatamente você ganha (ou perde) optando pelo iPhone Air em vez de qualquer um dos “iPhones 17”. Sigam-me os bons!
iPhone Air vs. iPhone 17
✅ O que você ganha
Design ultrafino e leve
Comecemos pelo mais óbvio: a espessura. Enquanto o iPhone Air traz impressionantes 5,64mm de espessura, o iPhone 17 é bem mais “gordinho”, com 7,95mm.
O iPhone Air também é mais alto (156,2mm contra 149,6mm) e mais largo (74,7mm contra 71,5mm) que seu irmão, além de ser mais leve, pesando apenas 165 gramas contra as 177g do iPhone 17.
Tela maior
A tela do iPhone Air é maior (6,5 polegadas) que a do iPhone 17 (6,3″), além de ter uma resolução ligeiramente mais alta (2736×1260 pixels contra 2622×1206 pixels), embora a densidade de pixels por polegada seja a mesma (460ppp).
Estrutura de titânio e Ceramic Shield 2
Enquanto o iPhone 17 conta com uma estrutura de alumínio anodizado, o iPhone Air aposta no titânio — material tido por muitos como mais premium que o primeiro, além de ser mais leve/resistente.
Além disso, como é possível notar nas imagens de divulgação, as laterais do modelo ultrafino trazem um acabamento brilhante, enquanto o modelo de entrada conta com um visual fosco — isso, é claro, vai da preferência de cada um.
Embora ambos os modelos contem com o chamado Ceramic Shield 2 como o vidro da parte frontal, apenas o iPhone Air conta com Ceramic Shield (nesse caso, o de primeira geração mesmo) na parte de trás, o que significa que ele será mais resistente a quebras e, principalmente, a arranhões nessa área.
Processador mais potente
Embora tenha sido posicionado como um modelo intermediário, o iPhone Air vem com o poderoso A19 Pro — o mesmo chip (ou mais ou menos, como veremos a seguir) dos iPhones 17 Pro e 17 Pro Max. O iPhone 17, por sua vez, vem com o A19 “padrão”, sem sufixo.
Ambos os chips vêm equipados com uma CPU 1 Central processing unit, ou unidade de processamento central. de 6 núcleos (2 de performance e 4 de eficiência), uma GPU 2Graphics processing unit, ou unidade de processamento gráfico. de 5 núcleos com Neural Accelerators e uma Neural Engine de 16 núcleos. Eles também são fabricados em um processo de 3 nanômetros de terceira geração.
No entanto, como explicamos, o A19 Pro conta uma uma previsão de ramificação aprimorada nos núcleos de desempenho e e uma largura de banda maior, enquanto os núcleos de eficiência trazem um aumento de 50% no cache last-level. O chip mais poderoso também conta com a segunda geração do Dynamic Caching e uma performance maior em tarefas de IA.
Mais armazenamento
Embora ambos contem com opções de 256GB e 512GB de armazenamento, o iPhone Air traz uma terceira configuração ainda mais espaçosa: 1TB.
Mais acessórios
Com o lançamento dos novos iPhones, a Apple atualizou a sua linha de acessórios — o que inclui, também, aparatos exclusivos para o iPhone Air.
O principal deles é a Bateria MagSafe para iPhone Air que, devido à forma como foi desenhada, funciona/encaixa certinho apenas no modelo ultrafino.
Há também o chamado Bumper para iPhone Air, uma espécie de case que só cobre as laterais do aparelho, disponível em várias cores.
Modem C1X
Apenas o iPhone Air vem com o modem 5G batizado pela Apple de C1X, que promete ser mais eficiente que o componente da Qualcomm usado no iPhone 17.
Por outro lado, o modem C1X não consegue se conectar a redes 5G mmWave, o que joga a favor do iPhone 17 para quem mora nos Estados Unidos.
❌ O que você perde
Uma lente e recursos de câmera
A falta de espaço dentro do iPhone Air fez a Apple optar por incluir apenas uma lente Fusion grande-angular na parte de trás do aparelho, a qual tem 48 megapixels.
O iPhone 17, por outro lado, vem com um sistema de câmera dupla Fusion composto por uma lente principal grande-angular e por uma lente secundária ultra-angular (ambas de 48MP).
Ao contrário do iPhone 17, o iPhone Air não é compatível com fotografia macro e nem fotos espaciais, além de ter um nível de zoom óptico a menos (1x e 2x vs. 0,5x/1x/2x).
Acreditem ou não, o iPhone Air também não conta com o Modo Cinema (Cinematic mode) — tanto na câmera traseira quanto na frontal. No iPhone 17, esse recurso permite a gravação de vídeos com menor profundidade de campo (até 4K Dolby Vision a 30 quadros por segundo).
Autonomia de bateria
Por mais que a Apple tente pintar o iPhone Air como sendo um smartphone capaz de durar o dia inteiro com um única carga, não tem como fugir; a sua espessura diminuta vai fazer a autonomia da bateria ser menor que as dos outros aparelhos.
Enquanto iPhone 17 consegue reproduzir vídeos por até 30 horas com uma única carga, o iPhone Air não passa de 27 horas (a Bateria MagSafe aumenta esse número para 40 horas). O cenário é parecido quando levamos em conta o streaming de vídeos, com o modelo de entrada batendo até 27 horas e o modelo ultrafino, 22 horas.
Um alto-falante
Ao contrário do resto da atual linha de iPhones, que conta com um sistema de som estéreo de ponta a ponta, o iPhone Air, como notado pela Bloomberg, vem apenas com um alto-falante. Falo do driver que fica logo acima da tela e que serve principalmente para chamadas de voz, como quando levamos o smartphone até a orelha.
Se você é do tipo de pessoa que não tira os seus fones de ouvido das orelhas, talvez isso não seja um problema tão grande. Para o resto das pessoas, no entanto, isso poderá acabar prejudicando a imersão, principalmente em conteúdos como filmes e séries.
Bandeja para Nano-SIM
Em um de seus esforços para liberar espaço extra dentro do iPhone Air, a Apple decidiu que o modelo suportaria apenas eSIM no mundo inteiro — o que pode ser algo positivo ou negativo, dependendo da pessoa.
Quem já está acostumado com a praticidade dos eSIMs (lembrando que os iPhones suportam até oito chips virtuais, embora só dois possam funcionar simultaneamente) não verá problema nisso. No entanto, quem está acostumado com a possibilidade de alternar entre Nano-SIMs em viagens, por exemplo, provavelmente achará isso bastante incômodo.
Vale notar que, em alguns mercados, o iPhone 17 também não conta mais com a bandeja para Nano-SIM — o que não é o caso (pelo menos por ora) do Brasil e nem de Portugal.
iPhone Air vs. iPhones 17 Pro/17 Pro Max
✅ O que você ganha
Design ultrafino e leve
O iPhones 17 Pro e 17 Pro Max, como era de se esperar, são ainda mais “gordinhos” que o iPhone 17, o que significa que, em termos de espessura, o iPhone Air dá um banho neles!
Eis as dimensões e pesos dos aparelhos, comparados:
|Modelo
|Altura
|Largura
|Espessura
|Peso
|iPhone Air
|156,2mm
|74,7mm
|5,64mm
|165g
|iPhone 17 Pro
|150,0mm
|71,9mm
|8,75mm
|204g
|iPhone 17 Pro Max
|163,4mm
|78,0mm
|8,75mm
|231g
Tela maior (em comparação com o iPhone 17 Pro)
A tela do iPhone Air é maior (6,5″) que a do iPhone 17 Pro (6,3″), além de ter uma resolução ligeiramente mais alta (2736×1260 pixels contra 2622×1206 pixels), embora a densidade de pixels seja a mesma (460ppp).
Estrutura de titânio
Com o lançamento dos iPhones 17 Pro e 17 Pro Max, a Apple tomou a polêmica decisão de abandonar o titânio nos modelos mais caros — algo que vem apenas dois anos após a estreia do material nos modelos topos-de-linha (depois de abandonar o aço inoxidável).
Como explicado pela própria companhia, isso se dá pelo fato de que o alumínio anodizado conduz melhor o calor gerado pelo processador do smartphone, ajudando a resfriá-lo.
Agora, vocês devem estar se perguntando: “Mas o iPhone Air não traz exatamente o mesmo processador dos iPhones 17 Pro e 17 Pro Max? Ele também não precisa dessa condutividade térmica aprimorada?”
Bem, a resposta curta é “Sim” (para ambas as perguntas), mas o titânio é mais resistente, e a Apple precisa dessa resistência para evitar que o modelo ultrafino entorte, como aconteceu com o seu antecessor espiritual, o iPhone 6 Plus.
Em outras palavras, se você é do tipo que prefere a estrutura de titânio pelo seu aspecto mais premium, o iPhone Air é o aparelho para você. Se você almeja a melhor performance possível, vá de Pros.
Mais acessórios
Tudo o que foi citado na seção dedicada ao iPhone 17 vale para os iPhones 17 Pro e 17 Pro Max.
❌ O que você perde
Tela maior (em comparação com o iPhone 17 Pro Max)
O iPhone 17 Pro Max é o único com opção de tela de 6,9″. A resolução também é maior (2868×1320 pixels) para compensar a área de tela mais avantajada; a contagem de pixels por polegada continua em 460ppp.
Processador mais potente
Como disse acima, o iPhone Air conta com o A19 Pro, que é o mesmo chip dos iPhones 17 Pro e 17 Pro Max. Há, no entanto, um detalhe importante: o A19 Pro dos modelos mais caros vem com um núcleo de GPU a mais, o que proporcionará um performance ligeiramente melhor que a do modelo ultrafino em jogos e tarefas semelhantes.
Fora esse detalhe, os chips são idênticos — resta saber se a Apple aplicará algum tipo de limitação ao chip do Air justamente por conta da sua estrutura de titânio e da falta de um componente para dissipar o calor. E por falar nisso…
Câmara de vapor
Os problemas de superaquecimento das duas últimas gerações de iPhones Pro fez a Apple investir em uma câmara de vapor para os iPhones 17 Pro e 17 Pro Max, a qual usa uma pequena quantidade de água deionizada para dissipar o calor gerado pelo A19 Pro e redirecioná-la para o chassi de alumínio.
Segundo a Apple, essa característica permite que o A19 Pro dos modelos mais caros ofereça um desempenho sustentado até 40% mais rápido que o do A18 Pro, dos iPhones 16 Pro e 16 Pro Max. Como o iPhone Air não conta com esse sistema de resfriamento aprimorado, é provável que a diferença seja semelhante — ou até maior, se a Apple limitar propositadamente o seu desempenho.
Autonomia de bateria
Por serem os dispositivos mais espessos vendidos hoje pela Apple, os iPhones 17 Pro e 17 Pro Max também são os que têm as maiores baterias.
Eis as autonomias (com uma única carga) comparadas:
|Estimativa
|iPhone 17 Pro Max
|iPhone 17 Pro
|iPhone 17 Air
|Reprodução de vídeo
|37 horas
|31 horas
|27 horas
|Streaming de vídeo
|33 horas
|28 horas
|22 horas
Duas lentes e recursos de câmera
Aqui, naturalmente, a diferença é ainda maior que na comparação anterior.
Como dito, o iPhone Air vem com um sistema de câmera Fusion composto por uma única lente de 48MP. Os iPhones 17 Pro e 17 Pro Max, por sua vez, vêm com um sistema de câmera Fusion Pro de composto por uma lente principal grande-angular, uma lente ultra-angular e uma lente teleobjetiva — todas de 48MP.
Mais uma vez, o iPhone Air não é compatível com fotografia macro e nem fotos espaciais (recursos que os modelos Pro suportam), além de ter três níveis de zoom óptico a menos (1x/2x contra 0,5x/1x/2x/4x/8x).
Ao contrário dos modelos Pro, o iPhone Air não consegue capturar imagens no formato ProRAW e nem vídeos nos formatos ProRes RAW, Academy Color Encoding System (ACES) e Apple Log 2, além de não suportar genlock.
Ainda falando em gravação de vídeo, os modelos mais caros podem capturar vídeos 4K Dolby Vision a até 120 quadros por segundo (Fusion principal) e a até 60qps (Fusion ultra‑angular, Fusion teleobjetiva). O modelo ultrafino só pode gravar vídeos 4K Dolby Vision a até 60qps.
Os iPhones 17 Pro e 17 Pro Max contam ainda com estabilização óptica de imagem por deslocamento de sensor de segunda geração (Fusion principal) e estabilização óptica em 3D da imagem por deslocamento de sensor (Fusion teleobjetiva). O iPhone Air conta apenas com estabilização óptica de imagem por deslocamento de sensor.
Modem C1X
Tudo o que foi dito na seção do iPhone 17 vale para os iPhones 17 Pro e 17 Pro Max.
Microfones e sensor
Segundo a Apple, apenas os modelos Pro vêm com quatro microfones com qualidade de estúdio. Eles também são os únicos a contar com o scanner LiDAR.
Mais armazenamento e transferência de dados mais rápida
Todos os três modelos contam com opções de 256GB, 512GB e 1TB de armazenamento. O iPhone 17 Pro Max, por outro lado, conta ainda com uma quarta opção de 2TB.
Além disso, os modelos Pro são compatíveis com USB 3 (até 10Gbps), enquanto o modelo ultrafino é compatível apenas com USB 2 (480Mbps).
Preços
Os preços, é claro, nós já divulgamos aqui — e pesam a favor do iPhone 17, modelo mais em conta de todos, que sai a partir de R$8.000. O iPhone Air, por sua vez, sai minimamente por R$10.500, enquanto o 17 Pro e o 17 Pro Max custam, respectivamente, a partir de R$11.500 e R$12.500.
Vale lembrar, é claro, que a Apple oferece 10% de desconto para pagamentos à vista.
E aí, qual modelo você vai escolher? 🙂
Notas de rodapé
- 1Central processing unit, ou unidade de processamento central.
- 2Graphics processing unit, ou unidade de processamento gráfico.