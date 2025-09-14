Apple Watch vs. Garmin, Polar e cia: qual relógio escolher?

Corrida de rua, ciclismo e triatlo deixaram de ser exclusividade de atletas de elite e hoje fazem parte da rotina de muita gente. As ruas cheias, os grupos de treino e os amadores encarando provas nacionais e internacionais mostram bem isso.

Como exemplo, a Maratona do Rio saltou de aproximadamente 20.000 participantes antes da pandemia para 50.000 esperados em 2025, um aumento de 150% em inscritos. No triatlo, dados globais do IRONMAN mostram que houve um aumento de 39% em atletas estreantes com menos de 30 anos desde 2019, e no IRONMAN 70.3 o crescimento chega a 66% entre jovens. O ciclismo também segue em alta, puxado por provas amadoras e pelo crescimento do turismo ciclístico.

Nesse contexto, o que você tem no pulso não é “só relógio”: virou ferramenta de performance, saúde e estilo de vida digital.

Smartwatch ou sportwatch: entender a origem faz diferença

O posicionamento (pelo menos internamente) de algumas marcas é diferente sobre os tipos de produtos que vendem. Embora hoje muitos modelos possam ser chamados de smart por terem integrações com telefones ou conectados na internet, eles não nasceram assim.

Uns nasceram como smartwatches, outros como sportwatches. Mesmo que o marketing tenha mudado ao longo do tempo, a origem influencia muito na experiência que cada categoria entrega e onde começam a se misturar atualmente que tudo é um pouco smart.

O que é um smartwatch?

Divulgação/Apple

O Apple Watch nasceu como extensão do iPhone e entrega:

Integração total com o ecossistema Apple (notificações, chamadas, Apple Pay, HomeKit, anotações, etc.).

Apps completos no pulso (mapas, música, agenda, lembretes, etc.).

Recursos de saúde (ECG, oxímetro, monitoramento de sono, mindfulness, etc.).

Modos de treino cada vez mais completos a cada geração.

Vantagens

Conveniência e usabilidade no dia a dia.

Ecossistema Apple refinado.

Saúde preventiva sempre em destaque.

Desvantagens

Bateria curta: apenas um ou dois dias; suficiente para o dia, mas dificilmente dura um fim de semana inteiro em seus modelos regulares.

Métricas esportivas menos profundas que as de um sportwatch dedicado.

Robustez

O modelo tradicional é elegante e confortável, pensado para academia, escritório, piscina e caminhadas. Lida bem com suor, impactos leves e natação, mas não foi projetado para ambientes extremos ou dias seguidos sem energia.

E o Ultra 3?

Divulgação/Apple

O Apple Watch Ultra 3 eleva o patamar: mantém a robustez com caixa de titânio e tela de cristal safira, mas agora traz um display maior com bordas reduzidas (LTPO3 wide-angle), autonomia de até 42 horas no uso normal (até 72h em modo de baixo consumo), GPS mais preciso, 5G e até comunicação via satélite para emergências. Também chegam coisas como Qualidade do Sono e alertas de hipertensão. O preço? US$800.

Ou seja: a linha Ultra vem “corrigindo” muitas das limitações do Apple Watch convencional e chega mais perto da categoria esportiva quando tentamos colocar todos esses tipos de dispositivos na mesma categoria. Mas, convenhamos, ainda é um “casca-grossa de fim de semana” se comparado a um sportwatch de raiz, pensado para pancadas, expedições longas e provas de resistência.

O que é um sportwatch?

Esses relógios (Garmin, Polar, Suunto, Coros e outros) nasceram para o esporte!

GPS robusto , muitas vezes multibanda, preciso em cidade, trilha e estrada.

, muitas vezes multibanda, preciso em cidade, trilha e estrada. Métricas avançadas : VO₂máx, potência de corrida, carga/recuperação, mapas e navegação.

: VO₂máx, potência de corrida, carga/recuperação, mapas e navegação. Autonomia estendida (de vários dias a semanas).

(de vários dias a semanas). Construção reforçada (titânio, safira, resistência à imersão e botões físicos).

(titânio, safira, resistência à imersão e botões físicos). Funções smart básicas como notificações, música offline e, em alguns casos, pagamentos.

Vantagens

Foco total em performance e durabilidade.

Bateria que acompanha longos treinos (dias, semanas e até mais de um mês, dependendo do modelo e do tipo de uso — lógico que considerando modo de economia de energia, assim como a Apple faz várias propagandas também).

Dados confiáveis e consistentes.

Desvantagens

Interface menos amigável para o cotidiano.

Funções inteligentes limitadas.

Visual esportivo que não combina com qualquer ocasião.

Atenção ao preço: às vezes, menos é mais

Os preços de sportwatches variam muito: há desde modelos de entrada acessíveis até linhas premium, que custam tanto quanto um notebook novo. Por isso, é essencial pensar em necessidades reais — tipo de métrica, autonomia, robustez —, e não em status.

O dinheiro é seu e você faz o que quiser com ele, mas tive que eliminar essa categoria “status” para não entrar em uma quesito difícil de justificar. Talvez, se eu fosse o Neymar Jr., compraria sempre o mais caro e não ligaria pra isso, mas sou assalariado assim como muitos de vocês. 😛

Mesmo na categoria smartwatch, já vimos exageros: quem não lembra do Apple Watch Edition (em ouro; 2015), que custava até US$17.000 e entregava os mesmíssimos recursos do modelo mais barato? Um clássico exemplo de luxo sem ganho funcional.

Faixa de preços: do básico ao topo

Os valores a seguir são com base nos preços dos Estados Unidos, coletados no momento em que esta matéria é redigida:

Marca/linha (exemplos) Modelos básicos (desde) Intermediários Topo-de-linha (até) Apple Watch SE 3: US$250 Series 11: US$400 Ultra 3: US$800 (Hermès pode subir bem além disso) Garmin Forerunner 165: US$250 Fenix 8 AMOLED (43–47mm): US$1.000–1.100 Fenix 8 Pro/Sapphire/Titanium: até US$1.200

MARQ Gen 2: US$1.900–2.950 Polar Pacer: US$300 Vantage V3: US$700 Grit X2 Pro: US$1.000 (Titan até US$1.100)

Com o lançamento do Garmin Fenix 8, o topo-de-linha ficou ainda mais definido: versões com AMOLED partem de ~US$1.000, enquanto modelos Pro/Titanium ultrapassam os US$1.100. Isso reforça a importância de avaliar o que você realmente precisa, já que um simples salto de modelo pode custar uns bons dólares a mais.

Polar no Brasil: alternativa real à Garmin

Se a Garmin domina globalmente, a Polar vem crescendo rápido. E, falando do cenário Brasil, onde tudo que é convertido do dólar para o real fica muito caro, a Polar pode ser uma boa alternativa. Linhas como Pacer/Pacer Pro e Vantage oferecem métricas sólidas, interface fluida e preços competitivos. Já a família Grit reforça a robustez para uso outdoor.

Polar : brilha no custo-benefício, na precisão de sensores de FC e na simplicidade da interface.

: brilha no custo-benefício, na precisão de sensores de FC e na simplicidade da interface. Garmin: segue mais completa em ecossistema, variedade, bateria e recursos avançados.

Suporte no Brasil: o que você precisa saber

Suporte local importa, pois eu não sei vocês, mas depois que comecei a usar um smartwatch para mim é muito difícil ficar alguns dias sem esse dispositivo. Se o suporte demorar pra lhe ajudar, complica…

Apple : ampla rede autorizada no Brasil e, dependendo do caso, até mais ágil que no exterior. Algumas leis evitam até que o cliente receba produtos recondicionamos quando seu produto precisa ser substituído. Então, sem síndrome de patinho feio, aqui. Já escrevi algumas vezes sobre diferenças do suporte da Apple pelo mundo.

: ampla rede autorizada no Brasil e, dependendo do caso, até mais ágil que no exterior. Algumas leis evitam até que o cliente receba produtos recondicionamos quando seu produto precisa ser substituído. Então, sem síndrome de patinho feio, aqui. Já escrevi algumas vezes sobre diferenças do suporte da Apple pelo mundo. Garmin : suporte oficial via Proparts, com atendimento via 0800, chat e reparos em garantia.

: suporte oficial via Proparts, com atendimento via 0800, chat e reparos em garantia. Polar : assistência técnica oficial no Brasil, via Polar Service Brasil.

: assistência técnica oficial no Brasil, via Polar Service Brasil. Suunto/Coros: suporte mais limitado, geralmente via importação.

Sempre confira assistência técnica, peças e prazos antes de investir.

Então, qual escolher?

A melhor dica é: depende. Eu sei que neste momento você está pensando algo como: “Nossa, me ajudou muito com essa resposta!” Eu realmente odeio usar essa palavra, mas, nesse caso, realmente depende da sua realidade.

Para quem está começando , o Apple Watch atende perfeitamente .

, o Apple Watch . Mesmo quando você se torna um esportista mais avançado, ele continua sendo útil.

Atualmente eu estou usando só o Ultra 2 (até chegar o Ultra 3), e ele só começa a faltar para a sua rotina esportiva quando a praticidade de um sportwatch pode lhe ajudar melhorar algo especifico. Exemplos:

Ter acesso rápido a botões, mesmo suando ou embaixo de chuva (quando o touch atrapalha).

Visualizar dados de treino de forma instantânea, sem esforço extra.

Situações em que cada detalhe importa — como em uma maratona, quando qualquer desgaste adicional pode ser decisivo para completar a prova.

Comparativo rápido

Aspecto Smartwatch (Apple Watch Series/Ultra) Sportwatch (Garmin) Sportwatch (Polar) Origem Minissmartphone com apps e treinos básicos Esportivo com funções smart Esportivo com foco em custo-benefício Métricas esportivas Boas para uso casual, melhorando via software Avançadas e profundas Sólidas e atraentes pelo preço Bateria 1–2 dias (até 42h no Ultra 3; 72h em modo economia) Vários dias a semanas Menor que da Garmin, mas aceitável Robustez Urbana; Ultra 3 mais resistente, mas ainda atrás Projetado para extremos Resistente; linhas outdoor reforçam a proposta Funções smart Completo (apps, notificações, pagamentos) Básicas nos modelos premium Limitadas Suporte no Brasil Amplo (Apple) Amplo (Proparts) Ativo (Polar Service Brasil)

Dica extra: não esqueça dos aplicativos!

Boa parte do comparativo acima foi feita pensando em recursos nativos dos Apple Watches e sportwatches. Mas há uma pitada extra nessa equação quando pensamos no watchOS, que é a possibilidade de instalar diversos aplicativos de terceiros para monitorar e turbinar seus treinos.

Para corrida

Para ciclismo

Para natação

Em resumo: o Apple Watch pode parecer “mais simples” em métricas nativas quando comparado a um sportwatch, mas o ecossistema de apps abre um leque enorme de possibilidades para corrida, bike ou natação!

E para fechar e lhe ajudar — ou lhe deixar ainda mais confuso em qual escolher

O Apple Watch é o mais versátil para o dia a dia; a Garmin é a mais completa para esportistas exigentes; e a Polar é um ótimo meio-termo entre custo e performance.

Sei que existem outras marcas no mercado, como Suunto, Coros, Amazfit, Fitbit e HUAWEI, mas Garmin e Polar são as que tive maior contato depois do Apple Watch. Se tem alguma outra que você conhece e acha que vale estar nesta lista, comente abaixo — vai ser ótimo trocar experiências!