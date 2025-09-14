Navegue

Como ativar o Modo de Proteção ao Criador no TikTok [iPhone e iPad]

Pedro Henrique Nunes
14/09/2025 • 13:30
Leitura de 1 minuto

O TikTok permite que você curta conteúdos postados por milhões de criadores mundo afora. Além disso, é claro, é possível fazer as suas próprias publicações — que poderão ser vistas por outros usuários na aba “Para Você”.

Caso queira, a rede social de vídeos curtos agora possibilita que você ative o chamado Modo de Proteção ao Criador.

Na prática, ele filtra os comentários que forem inadequados, ofensivos ou que tenham palavrões. Além disso, ele também faz isso com os comentários de pessoas que já tiveram conteúdos denunciados, excluídos ou descurtidos.

Veja como ativar isso! 📱

Com o app do iPhone ou iPad aberto, toque na aba do seu perfil (no canto inferior direito), nos três risquinhos (no canto superior direito) e vá em “Configurações e privacidade”.

Em seguida, vá até Privacidade » Comentários e habilite a opção “Modo de Proteção ao Criador”.

