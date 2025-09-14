Navegue

TikTok em iPhone com luz vermelha ao lado

Como desativar as confirmações de leitura no TikTok [iPhone e iPad]

Pedro Henrique Nunes
14/09/2025 • 16:30
Leitura de 1 minuto

O TikTok possui uma área dedicada ao envio e recebimento de mensagens diretas, ou seja, privadas. Assim, você pode trocar vídeos assistidos na plataforma, além de conversar em texto, como qualquer mensageiro.

Se quiser, a rede social permite que você desative as confirmações de leitura nessas mensagens, já que isso vem ativado por padrão para usuários com mais de 18 anos. Assim, elas não poderão ver quando você leu o que foi enviado.

Veja como fazer isso! 💬

Com o app do TikTok aberto no iPhone ou iPad, toque na aba do seu perfil, nos três risquinhos (no canto superior direito) e vá em “Configurações e privacidade”.

Acesse “Privacidade” e “Mensagens”. Por fim, desmarque a opção “Status de leitura”.

Pedro Henrique Nunes
Gaúcho e jornalista, é um amante da Apple desde antes do primeiro iPhone. Foi somente em 2007 quando passou a ter contato com a marca, com iPod nano de terceira geração. Já teve Android, mas hoje só usa o ecossistema Apple.
