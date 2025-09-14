Como desativar as confirmações de leitura no TikTok [iPhone e iPad]

O TikTok possui uma área dedicada ao envio e recebimento de mensagens diretas, ou seja, privadas. Assim, você pode trocar vídeos assistidos na plataforma, além de conversar em texto, como qualquer mensageiro.

Publicidade

Se quiser, a rede social permite que você desative as confirmações de leitura nessas mensagens, já que isso vem ativado por padrão para usuários com mais de 18 anos. Assim, elas não poderão ver quando você leu o que foi enviado.

Veja como fazer isso! 💬

Com o app do TikTok aberto no iPhone ou iPad, toque na aba do seu perfil, nos três risquinhos (no canto superior direito) e vá em “Configurações e privacidade”.

Acesse “Privacidade” e “Mensagens”. Por fim, desmarque a opção “Status de leitura”.