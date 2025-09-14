Navegue

Foto de Jonathan Kemper na Unsplash
Letreiro do TikTok

Como desativar o preenchimento automático do navegador do TikTok [iPhone e iPad]

Pedro Henrique Nunes
14/09/2025 • 15:00
Leitura de 1 minuto

Muita gente não sabe, mas o TikTok possui um navegador embutido — a fim de acessar mais facilmente os links nele compartilhados, sem que seja necessário abrir o browser nativo dos iPhones e iPads.

Publicidade

Você usa esse recurso? Então é possível que já tenha notado que o navegador preenche automaticamente certas informações pessoais em formulários instantâneos e páginas web de terceiros (como nome e sobrenome, email, número de telefone e CEP, por exemplo).

Apesar de ser útil, nem todo mundo curte ver as suas informações sendo colocadas desta forma. Por isso, você pode desabilitar o preenchimento automático. Veja como!

  1. Com o app aberto, toque na aba do seu perfil, no canto inferior direito;
  2. Selecione o botão com três pontinhos, no canto superior direito;
  3. Vá até “Configurações e privacidade”;
  4. Escolha “Segurança e permissões”;
  5. Toque em “Configurações do navegador”;
  6. Desmarque ambas as opções “Preenchimento automático de informações de pagamento” e “Preenchimento automático de informações de contato”.

Bem fácil! 😉

Pedro Henrique Nunes
Gaúcho e jornalista, é um amante da Apple desde antes do primeiro iPhone. Foi somente em 2007 quando passou a ter contato com a marca, com iPod nano de terceira geração. Já teve Android, mas hoje só usa o ecossistema Apple.
