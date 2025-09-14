Como desativar o preenchimento automático do navegador do TikTok [iPhone e iPad]

Muita gente não sabe, mas o TikTok possui um navegador embutido — a fim de acessar mais facilmente os links nele compartilhados, sem que seja necessário abrir o browser nativo dos iPhones e iPads.

Publicidade

Você usa esse recurso? Então é possível que já tenha notado que o navegador preenche automaticamente certas informações pessoais em formulários instantâneos e páginas web de terceiros (como nome e sobrenome, email, número de telefone e CEP, por exemplo).

Apesar de ser útil, nem todo mundo curte ver as suas informações sendo colocadas desta forma. Por isso, você pode desabilitar o preenchimento automático. Veja como!

Com o app aberto, toque na aba do seu perfil, no canto inferior direito; Selecione o botão com três pontinhos, no canto superior direito; Vá até “Configurações e privacidade”; Escolha “Segurança e permissões”; Toque em “Configurações do navegador”; Desmarque ambas as opções “Preenchimento automático de informações de pagamento” e “Preenchimento automático de informações de contato”.

Bem fácil! 😉