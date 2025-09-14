Como ocultar palavras-chave nas mensagens do TikTok [iPhone e iPad]

Além de ocultar palavras-chave durante a sua navegação, o TikTok também possibilita que você faça isso para as mensagens privadas que forem recebidas na plataforma de compartilhamento de vídeos.
Ao adicionar uma delas, as mensagens recentes que contenham essa palavra serão ocultadas, a não ser que você aprove-as de forma manual.
Veja, nos parágrafos a seguir, como fazer isso no iPhone e iPad! 💬
- Toque na aba do seu perfil, no canto inferior direito;
- Selecione os três risquinhos, no canto superior direito;
- Vá até “Configurações e privacidade”;
- Acesse “Privacidade”;
- Toque em “Mensagens”;
- Escolha “Palavras-chave filtradas”;
- Ative a opção “Palavras-chave filtradas”;
- Digite a palavra que quiser e vá até “Adicionar”.