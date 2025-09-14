Navegue

TikTok no iPhone

Como ocultar palavras-chave nas mensagens do TikTok [iPhone e iPad]

Pedro Henrique Nunes
14/09/2025 • 18:00
Além de ocultar palavras-chave durante a sua navegação, o TikTok também possibilita que você faça isso para as mensagens privadas que forem recebidas na plataforma de compartilhamento de vídeos.

Ao adicionar uma delas, as mensagens recentes que contenham essa palavra serão ocultadas, a não ser que você aprove-as de forma manual.

Veja, nos parágrafos a seguir, como fazer isso no iPhone e iPad! 💬

  1. Toque na aba do seu perfil, no canto inferior direito;
  2. Selecione os três risquinhos, no canto superior direito;
  3. Vá até “Configurações e privacidade”;
  4. Acesse “Privacidade”;
  5. Toque em “Mensagens”;
  6. Escolha “Palavras-chave filtradas”;
  7. Ative a opção “Palavras-chave filtradas”;
  8. Digite a palavra que quiser e vá até “Adicionar”.

Pedro Henrique Nunes
Gaúcho e jornalista, é um amante da Apple desde antes do primeiro iPhone. Foi somente em 2007 quando passou a ter contato com a marca, com iPod nano de terceira geração. Já teve Android, mas hoje só usa o ecossistema Apple.
