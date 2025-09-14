Vídeo: tudo o que há de novo no tvOS 26 para as Apple TVs!

Anunciado junto aos outros sistemas operacionais da Apple na WWDC25, o tvOS 26 também será lançado oficialmente amanhã para todas as Apple TVs compatíveis.
No vídeo de hoje, portanto, passamos por tudo o que há de novo nele — incluindo perfis, a interface Liquid Glass, o aplicativo Apple TV, pôsteres de contatos no FaceTime, o Apple Music Sing, novos protetores de tela e mais.
Confira:
Boas novidades, não é mesmo? 😉
Preço parcelado: a partir de R$1.729,00 em até 12x
Modelos: Wi-Fi com 64GB ou Wi-Fi + Ethernet com 128GB
