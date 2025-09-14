Navegue

Vídeo: tudo o que há de novo no tvOS 26 para as Apple TVs!

Rafael Fischmann
14/09/2025 • 10:30
Anunciado junto aos outros sistemas operacionais da Apple na WWDC25, o tvOS 26 também será lançado oficialmente amanhã para todas as Apple TVs compatíveis.

No vídeo de hoje, portanto, passamos por tudo o que há de novo nele — incluindo perfis, a interface Liquid Glass, o aplicativo Apple TV, pôsteres de contatos no FaceTime, o Apple Music Sing, novos protetores de tela e mais.

Confira:

Boas novidades, não é mesmo? 😉

Rafael Fischmann
Graduado em Comunicação Social com Habilitação em Publicidade e Propaganda na Universidade Salvador – UNIFACS, em 2008, mora atualmente em Portugal e admira a Apple e os seus produtos desde quando adquiriu seu primeiro iMac (um G3 Blueberry), em agosto de 2000. Não desgruda do seu iPhone 16 Pro Max, é monitorado pelo Apple Watch Ultra 2 e trabalha num MacBook Pro de 16 polegadas (M3 Max). No tempo livre, adora ver séries/filmes pela Apple TV 4K ou curtir o som do HomePod esparramado no sofá.
