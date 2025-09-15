Agora é possível escolher qual música ouvir no plano gratuito do Spotify

Quem já usou o plano gratuito do Spotify alguma vez na vida sabe como ele é meticulosamente estruturado de modo a ser irritante o suficiente para fazer o usuário assinar o plano Premium, o qual permite, entre outras coisas, escutar qualquer música a qualquer momento em smartphones.

Hoje, no entanto, ele está ficando um pouco mais suportável, já que, como anunciado pelo serviço de streaming, a partir de agora será possível escolher qual música ouvir mesmo que você não pague pelo uso da plataforma. Até, então, vale lembrar, o Spotify só permitia a reprodução de músicas no modo aleatório com o seu app para dispositivos móveis.

Isso, segundo a plataforma, inclui tanto pesquisar por um música em específico na ferramenta de busca e tocar nela para reproduzir quanto escolher uma música da sua biblioteca ou reproduzir uma faixa que foi compartilhada com você.

As playlists também ficaram mais flexíveis para usuários gratuitos, já que agora o Spotify mostra exatamente quais músicas elas contêm, facilitando a descoberta de novas faixas e artistas.

O Spotify também destacou a capacidade que usuários gratuitos têm de visualizar, compartilhar e, agora, iniciar a reprodução de uma música a partir do verso de uma letra.

Essas novidades, é importante ressaltar, valem apenas para o app do Spotify para iOS e Android, com as outras plataformas mantendo-se inalteradas — incluindo o app do serviço para computadores (desktops e laptops), que já podia reproduzir músicas sob demanda.

Um alívio e tanto, hein? 😅