Divulgação/Apple
Notificação de Hipertensão no Apple Watch Ultra 3

Anvisa já analisa o monitoramento de hipertensão do watchOS 26

Bruno Cardoso
15/09/2025 • 13:35
Leitura de 2 minuto

Depois de receber aprovação da FDA (U.S. Food and Drug Administration) nos Estados Unidos, o recurso de monitoramento de hipertensão do watchOS 26 está agora em via de ser liberado também no Brasil, segundo informações do O Globo.

Publicidade

De acordo com o veículo, que entrou em contato com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), o órgão regulador brasileiro já está analisando a novidade, que poderá ser liberada para uso por aqui muito em breve.

Embora tenha sido anunciado junto ao Apple Watch Series 11 e ao Apple Watch Ultra 3, a detecção de hipertensão, vale lembrar, chegará também aos Apple Watches Series 9, Series 10 e Ultra 2 por meio de uma atualização de software.

Em nota, a Anvisa disse que o processo de aprovação desse tipo de recurso no Brasil envolve a regularização do software responsável por processar os dados coletados pelos sensores dos dispositivos e transformá-los em uma medida ou informação de uso médico.

No processo de regularização submetido à Anvisa, a empresa deve comprovar a segurança e o desempenho destes softwares em obter as informações ou medidas que constam em suas indicações de uso, apresentando documentação de testes clínicos, validações, certificações e outros testes cabíveis que demonstram a acurácia e precisão na medida, ou seja, a capacidade de obter a medida certa e a capacidade de fazer isso todas as vezes que a medida é efetuada.

A expectativa é que o recurso monitoramento de hipertensão seja liberado antes do lançamento dos novos smartwatches no Brasil, mas ainda não há nada confirmado. A Apple também não disse quando os seus novos relógios serão liberados para compra em território nacional.

Bruno Cardoso
Paulista e formado em Design pela Universidade São Judas Tadeu (USJT), acompanha o mundo Apple de perto desde os 11 anos de idade, quando assistiu a um evento de apresentação de um iPhone pela primeira vez. Atualmente, escreve para o MacMagazine de um MacBook Air de 13 polegadas (M2).
