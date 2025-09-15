Navegue

App do MacMagazine ganha update com nova interface Liquid Glass!

Rafael Fischmann
15/09/2025 • 08:30
Leitura de 1 minuto

É, meus amigos, a gente não brinca em serviço. 😀 Bem no dia de lançamento dos novos sistemas operacionais da Apple, nosso app já está prontinho para eles!

Acaba de sair na App Store a versão 4.9 do app do MacMagazine, totalmente adaptada e pronta para a interface Liquid Glass do iOS 26, iPadOS 26 e watchOS 26.

E não é só isso: o update também implementa novas opções dinâmicas de ícones (de acordo com o Liquid Glass), notificações push agora têm imagens dos posts, adicionamos um novo atalho para buscar posts tocando e segurando no ícone do app, aprimoramos o relato de problemas/bugs nos ajustes e fizemos ainda, é claro, melhorias gerais na interface e correções de bugs.

Apesar de esse update 4.9 ser bastante significativo, um bem maior está nos preparativos: nossa versão 5.0, totalmente reescrita em SwiftUI. Desenvolvedores e designers interessados em colaborar com ela podem pintar lá na página do nosso projeto, no GitHub!

Fica um agradecimento muito especial ao Cassio Rossi e ao Marcos Ferreira pelas colaborações feitas em nosso projeto para esta versão 4.9. 😊

Rafael Fischmann
Graduado em Comunicação Social com Habilitação em Publicidade e Propaganda na Universidade Salvador – UNIFACS, em 2008, mora atualmente em Portugal e admira a Apple e os seus produtos desde quando adquiriu seu primeiro iMac (um G3 Blueberry), em agosto de 2000. Não desgruda do seu iPhone 16 Pro Max, é monitorado pelo Apple Watch Ultra 2 e trabalha num MacBook Pro de 16 polegadas (M3 Max). No tempo livre, adora ver séries/filmes pela Apple TV 4K ou curtir o som do HomePod esparramado no sofá.
