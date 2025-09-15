App Flighty, para rastreio de voos, ganha novo design e recursos de monitoramento mais precisos

O Flighty, aplicativo de rastreamento de voos com milhões de usuários pelo mundo, recebeu hoje uma atualização com suporte ao iOS 26, adaptando-se ao novo visual do Liquid Glass e trazendo recursos que ampliam a precisão do monitoramento de aeronaves que estão em curso.

As Atividades Ao Vivo (Live Activities) ficaram mais objetivas e, agora, exibem em tempo real informações sobre portão de embarque, atrasos, retirada de bagagem e itinerários na Tela Bloqueada. No plano Pro, essas atividades também chegam ao CarPlay, facilitando o acompanhamento de horários em corridas até o aeroporto.

Divulgação/Flighty LLC

O aplicativo ganhou ainda novas barras de ferramentas, que deixam ações como encontrar voos alternativos, gerenciar alertas ou compartilhar status mais acessíveis. Entre outras melhorias, o Flighty ampliou a cobertura de rastreamento na Europa e na Ásia e afirma ter aumentado a precisão global em portões, bagagens, entre outros.

A introdução de um modelo de inteligência artificial está presente na atualização do app. Capaz de aprender diferentes formatos de confirmações e notificações de voos de diversas companhias áreas, o modelo promete diminuir erros ao interpretar melhor esses documentos.

O Flighty pode ser usado gratuitamente nos três primeiros voos. No Brasil, a assinatura do Flighty Pro custa a partir de R$30/semana, com opções de R$60/mês e R$400/ano, além de versões voltadas para o Compartilhamento Familiar a partir de R$800 e vitalícia por R$2.000.