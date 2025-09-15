Apple ainda tem pelo menos 10 novos produtos a caminho após os iPhones 17 e Air, diz Mark Gurman

Como vocês bem sabem, a Apple realizou na semana passada um evento especial para lançar novos iPhones, Apple Watches e AirPods Pro, porém há sinais claros de que a gigante de Cupertino ainda tem muito por vir. Segundo Mark Gurman, na última edição da sua newsletter “Power On” (da Bloomberg), a empresa planeja pelo menos dez novos produtos para os próximos meses, incluindo atualizações de iPads, Macs, wearables, acessórios e até uma nova categoria de smart home.

Entre os destaques mais aguardados está o iPad Pro com chip “M5”, previsto para chegar já em outubro. Além do aumento de performance e eficiência que o novo processador promete, a Apple deverá implementar uma segunda câmera frontal para selfies em modo retrato — uma novidade que deverá agradar quem usa o tablet na vertical.

Power On: Apple used its iPhone 17 launch to more than roll out new products. It used the keynote to pitch the idea that it’s still a design-centered company. https://t.co/Dx49TxUZll — Mark Gurman (@markgurman) September 14, 2025

O Vision Pro também ganhará melhorias, diz Gurman, principalmente no conforto com uma nova headband, além de um processador mais rápido (M4 ou “M5”) e possivelmente uma versão na cor preta espacial. Por enquanto, trata-se de um upgrade incremental, enquanto uma revisão mais profunda, mais leve e fina, só é esperada para 2027. Gurman também espera que a Apple entre no segmento de óculos de realidade aumentada (similares aos Meta Ray-Bans) “nos próximos 12 a 16 meses”.

Acessórios e dispositivos para casa inteligente também estão na fila. O “AirTag 2” deverá trazer maior alcance e precisão, graças ao chip U2. A Apple TV e o HomePod mini receberão processadores atualizados (incluindo o chip N1 para Wi-Fi 7, Bluetooth 6 e Thread) e compatibilidade com a nova geração da Siri, integrando recursos da Apple Intelligence e, possivelmente, novas cores no HomePod.

No início de 2026, a Apple planeja atualizar seus laptops com o “M5”: o MacBook Pro provavelmente manterá o design atual, enquanto o MacBook Air chegará com ganhos de performance e eficiência já no primeiro trimestre. Dois novos monitores externos também estão em desenvolvimento, possivelmente como sucessores do Studio Display, ambos mantendo telas de 27 polegadas.

Além disso, a Apple trabalha no “iPhone 17e”, sucessor do 16e, com o mesmo chip A19 dos iPhone 17 e pequenas melhorias, e no tão aguardado smart home hub (possivelmente uma espécie de HomePod com tela), que promete centralizar controles de dispositivos conectados, chamadas de vídeo e recursos de inteligência artificial com a nova Siri. Esse novo hub deverá marcar o início de uma ofensiva mais séria da Apple no mercado de casas inteligentes, podendo incluir até mesmo câmeras de segurança.

Essas são certamente boas notícias para os fãs da marca, mas talvez não tanto para seus respectivos bolsos. 😜