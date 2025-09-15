Apple atualiza firmware dos AirPods Pro 2 e AirPods 4 com Tradução ao Vivo, controle remoto da câmera e mais

A Apple lançou hoje uma atualização de firmware (compilação 8A356 ) para os AirPods Pro 2 (versões Lightning e USB-C) e AirPods 4 (com e sem Cancelamento Ativo de Ruído), introduzindo suporte para os novos recursos incluídos no iOS 26, iPadOS 26 e macOS Tahoe 26.

Entre as novidades, os fones de ouvido da Maçã agora oferecem melhor qualidade de áudio para chamadas telefônicas e videochamadas, além de gravação de áudio com qualidade de estúdio para entrevistas, podcasts, vídeos, entre outros.

Tanto nos AirPods 4 (apenas no modelo com ANC) e nos AirPods Pro 2, o novo recurso Tradução ao Vivo (Live Translation) está disponível com a atualização — inclusive com suporte ao português.

Além disso, agora há uma opção para usar esses AirPods como uma espécie de controle remoto do app Câmera (Camera) para tirar fotos ou iniciar uma gravação de vídeo, bem como um novo lembrete de carregamento quando a bateria deles estiver fraca.

Você ainda pode fazer com que os AirPods pausem o áudio caso você durma enquanto eles estão no seu ouvido. Já o recurso “Manter Áudio nos Fones de Ouvido” garante que sua música seja mantida nos fones de ouvido quando outros dispositivos de reprodução, como carros e alto-falantes, se conectarem ao ‌iPhone‌.

Todos esses recursos também estarão disponíveis nos AirPods Pro 3, ainda sem datas de pré-venda e lançamento definidas no Brasil.

Como instalar

A Apple finalmente adicionou uma maneira de atualizar manualmente o firmware dos AirPods.

Quando eles estiverem conectados a um iPhone/iPad (atualizados para o iOS/iPadOS 26, é claro), você poderá acessar o app Ajustes e visualizar o alerta de atualização.

