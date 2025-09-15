Navegue

Apple encerra suporte ao iCloud no iOS 10 e macOS Sierra 10.12

Luiz Gustavo Ribeiro
15/09/2025 • 18:24
iCloud

Proprietários de iPhones/iPads que ainda rodam o iOS/iPadOS 10 ou de Macs que ainda executam o macOS Sierra (versão 10.12) não poderão acessar mais o iCloud, visto que a Apple encerrou o suporte a essas versões — aproveitando o lançamento dos seus sistemas operacionais mais recentes.

A mudança foi oficializada em uma atualização da página de requisitos de sistema para suporte do iCloud — e, conforme observado pelo MacRumors, as referências de suporte ao iOS 10 e macOS Sierra foram removidas.

Agora, portanto, apenas dispositivos rodando minimamente o iOS 11 ou o macOS High Sierra 10.13 poderão usar os serviços do iCloud como iCloud Drive, Fotos do iCloud, Abas do iCloud, iMessage e Senhas, entre outros recursos.

O iOS/iPadOS 10 foi a última versão suportada pelos iPhones 5 e 5c, além do iPad de quarta geração — o que significa que eles não funcionarão mais com o iCloud. No caso do Mac, todos os modelos compatíveis com o Sierra podem ser atualizados para o High Sierra.

No fim do ano passado, cabe lembrar, a Apple encerrou o suporte ao Backup do iCloud para dispositivos com o iOS 8 e versões anteriores, passando a exigir portanto o iOS 9 ou posterior.

Luiz Gustavo Ribeiro
Formado em Jornalismo pela Universidade Federal de Uberlândia (UFU), amante da comunicação, da tecnologia — em especial dos produtos da Apple — e da cultura pop. Não desgruda do iPhone e do MacBook Pro.
