Apple TV+ fatura 22 estatuetas nos Emmy Awards de 2025; “O Estúdio” e “Ruptura” são os destaques

O Apple TV+ teve uma noite dos sonhos ontem na 77ª edição dos Primetime Emmy Awards, com a série de comédia “O Estúdio” (“The Studio”) e a série de drama “Ruptura” (“Severance”) “passando o rodo” em boa parte das estatuetas distribuídas.
Como destacado pela Maçã, a produção estrelada por Seth Rogen (que interpreta Matt Remick) fez história ao se tornar a série de comédia mais vencedora da história dos Emmys em sua temporada de estreia.
Já “Ruptura” fechou a noite como a série de drama mais premiada do evento, com Tramell Tillman (que dá vida ao personagem Mr. Milchick) tornando-se o primeiro ator negro a vencer a categoria de Melhor Ator Coadjuvante em Série Dramática. Britt Lower (Helly R.) também faturou seu primeiro Emmy, tendo sido considerada a Melhor Atriz Principal em Série Dramática.
A seguir, vamos passar pelas 22 vitórias do serviço de streaming da gigante de Cupertino nos Emmys deste ano.
“O Estúdio”
- Melhor Série de Comédia
- Melhor Ator Principal em Série de Comédia: Seth Rogen
- Melhor Ator Convidado em Série de Comédia: Bryan Cranston
- Melhor Roteiro para Série de Comédia: Seth Rogen, Evan Goldberg, Peter Huyck, Alex Gregory e Frida Perez
- Melhor Direção para Série de Comédia: Seth Rogen e Evan Goldberg
- Melhor Design de Produção para Programa Narrativo (Meia Hora)
- Melhor Elenco para Série de Comédia
- Melhor Fotografia para Série (Meia Hora)
- Melhor Figurino Contemporâneo para Série
- Melhor Edição de Imagem para Série de Comédia de Câmera Única
- Melhor Supervisão Musical
- Melhor Edição de Som para Série de Comédia ou Drama (Meia Hora)
- Melhor Mixagem de Som para Série de Comédia ou Drama (Meia Hora) e Animação
“Ruptura”
- Melhor Atriz Principal em Série Dramática: Britt Lower
- Melhor Ator Coadjuvante em Série Dramática: Tramell Tillman
- Melhor Atriz Convidada em Série Dramática: Merritt Wever
- Melhor Design de Produção para Programa Narrativo Contemporâneo (Uma Hora ou Mais)
- Melhor Cinematografia para Série (Uma Hora)
- Melhor Composição Musical para Série (Trilha Sonora Original)
- Melhor Mixagem de Som para Série de Comédia ou Drama (Uma Hora)
- Melhor Design de Abertura
“Slow Horses”
A série de espionagem “Slow Horses” também conseguiu faturar um prêmio ontem, tendo sido condecorada com a estatueta de Melhor Direção de Série Dramática, a qual foi entregue para Adam Randall.
Apesar de não ter chegado nem perto de levar todas as 79 estatuetas as quais foi indicado, o Apple TV+ fechou a noite de ontem como o grande vencedor dos Emmys 2025. A Netflix e o HBO Max, no entanto, também foram bem, com séries como “Adolescência” (“Adolescence”) levando alguns bons prêmios.
A lista completa de vencedores da 77ª edição dos Primetime Emmy Awards pode ser conferida nessa página.
#ShotoniPhone17Pro
Como era de se esperar, a Apple aproveitou sua performance excepcional ontem nos Emmys para promover a sua linha mais recente de smartphones — composta, entre outros modelos, pelo iPhone 17 Pro.
Em sua página no X (antigo Twitter), a Maçã publicou fotos capturadas com o seu flagship mais recente de alguns dos vencedores da noite:
O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, dispositivos Android, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$29,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV ou Mac ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.
NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos/serviços usando os nossos links de afiliado.