Apple TV+ fatura 22 estatuetas nos Emmy Awards de 2025; “O Estúdio” e “Ruptura” são os destaques

O Apple TV+ teve uma noite dos sonhos ontem na 77ª edição dos Primetime Emmy Awards, com a série de comédia “O Estúdio” (“The Studio”) e a série de drama “Ruptura” (“Severance”) “passando o rodo” em boa parte das estatuetas distribuídas.

Como destacado pela Maçã, a produção estrelada por Seth Rogen (que interpreta Matt Remick) fez história ao se tornar a série de comédia mais vencedora da história dos Emmys em sua temporada de estreia.

Já “Ruptura” fechou a noite como a série de drama mais premiada do evento, com Tramell Tillman (que dá vida ao personagem Mr. Milchick) tornando-se o primeiro ator negro a vencer a categoria de Melhor Ator Coadjuvante em Série Dramática. Britt Lower (Helly R.) também faturou seu primeiro Emmy, tendo sido considerada a Melhor Atriz Principal em Série Dramática.

Congratulations to The Studio, Severance, Slow Horses, and all of the @AppleTV Emmy nominees and winners! Tonight was a testament to their extraordinary storytelling and creativity. pic.twitter.com/4bRXSp7kR3 — Tim Cook (@tim_cook) September 15, 2025 Parabéns a “O Estúdio”, “Ruptura”, “Slow Horses” e a todos os indicados e vencedores dos Emmy @AppleTV! Esta noite foi um testemunho de sua extraordinária narrativa e criatividade.

A seguir, vamos passar pelas 22 vitórias do serviço de streaming da gigante de Cupertino nos Emmys deste ano.

“O Estúdio”

Melhor Série de Comédia

Melhor Ator Principal em Série de Comédia: Seth Rogen

Melhor Ator Convidado em Série de Comédia: Bryan Cranston

Melhor Roteiro para Série de Comédia: Seth Rogen , Evan Goldberg , Peter Huyck , Alex Gregory e Frida Perez

, , , e Melhor Direção para Série de Comédia: Seth Rogen e Evan Goldberg

e Melhor Design de Produção para Programa Narrativo (Meia Hora)

Melhor Elenco para Série de Comédia

Melhor Fotografia para Série (Meia Hora)

Melhor Figurino Contemporâneo para Série

Melhor Edição de Imagem para Série de Comédia de Câmera Única

Melhor Supervisão Musical

Melhor Edição de Som para Série de Comédia ou Drama (Meia Hora)

Melhor Mixagem de Som para Série de Comédia ou Drama (Meia Hora) e Animação

“Ruptura”

Melhor Atriz Principal em Série Dramática: Britt Lower

Melhor Ator Coadjuvante em Série Dramática: Tramell Tillman

Melhor Atriz Convidada em Série Dramática: Merritt Wever

Melhor Design de Produção para Programa Narrativo Contemporâneo (Uma Hora ou Mais)

Melhor Cinematografia para Série (Uma Hora)

Melhor Composição Musical para Série (Trilha Sonora Original)

Melhor Mixagem de Som para Série de Comédia ou Drama (Uma Hora)

Melhor Design de Abertura

“Slow Horses”

A série de espionagem “Slow Horses” também conseguiu faturar um prêmio ontem, tendo sido condecorada com a estatueta de Melhor Direção de Série Dramática, a qual foi entregue para Adam Randall.

Congratulations to Adam Randall on his first #Emmy win. pic.twitter.com/jWVaF0kXA3 — Apple TV (@AppleTV) September 15, 2025 Parabéns a Adam Randall por sua primeira vitória no #Emmy.

Apesar de não ter chegado nem perto de levar todas as 79 estatuetas as quais foi indicado, o Apple TV+ fechou a noite de ontem como o grande vencedor dos Emmys 2025. A Netflix e o HBO Max, no entanto, também foram bem, com séries como “Adolescência” (“Adolescence”) levando alguns bons prêmios.

A lista completa de vencedores da 77ª edição dos Primetime Emmy Awards pode ser conferida nessa página.

#ShotoniPhone17Pro

Como era de se esperar, a Apple aproveitou sua performance excepcional ontem nos Emmys para promover a sua linha mais recente de smartphones — composta, entre outros modelos, pelo iPhone 17 Pro.

Em sua página no X (antigo Twitter), a Maçã publicou fotos capturadas com o seu flagship mais recente de alguns dos vencedores da noite:

#Emmy winners Seth Rogen and Evan Goldberg #ShotoniPhone17Pro by Michelle Watt. pic.twitter.com/G6uWUMxPXm — Apple TV (@AppleTV) September 15, 2025 Vencedores dos #Emmy Seth Rogen e Evan Goldberg

#ShotoniPhone17Pro por Michelle Watt.

