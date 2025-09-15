Apps Fantastical e Cardhop têm interfaces adaptadas para o Liquid Glass, novos recursos com a Apple Intelligence e mais!

A Flexibits lançou hoje as versões 4.1 do Fantastical e 2.4 do Cardhop, atualizações que chegam junto aos novos sistemas da Apple e trazem compatibilidade com todas as novidades implantadas no iPhone, iPad, Mac, Apple Watch e Vision Pro.

A principal novidade está no novo visual Liquid Glass, que redesenha ícones, menus e barra de ferramentas em todas as plataformas. No iPhone, os controles do Fantastical foram movidos para a parte inferior da tela, alinhando-se ao padrão de outros apps do sistema.

Divulgação/Flexibits

O suporte do aplicativo de calendários para a Apple Intelligence também foi ampliado, permitindo agora a criação de eventos e tarefas a partir de frases complexas. Sempre que a inteligência artificial auxiliar no processo, o campo de inserção exibirá um brilho colorido.

Divulgação/Flexibits

No Apple Watch, o app agora conta com um widget na Central de Controle e no botão de Ação do Ultra, levando o usuário rapidamente ao próximo compromisso. No Mac, ficou mais simples gerenciar o conjunto de calendários, com a opção de ativar ou desativar itens diretamente pelo menu de contexto — semelhante ao app nativo da Apple.

Dilvugação/Flexibits

O Cardhop 2.4 também foi atualizado com o novo design e com widgets compatíveis com o Vision Pro, oferecendo diferentes opções de exibição, incluindo integração espacial que posiciona contatos e atalhos dentro do ambiente de realidade mista.

Divulgação/Flexibits

Ambas atualizações já estão disponíveis gratuitamente na App Store e na Mac App Store. Entretanto, para ter acesso a todos os recursos, uma assinatura Premium é necessária. Com planos mensais e anuais, os benefícios podem ser desbloqueados com pagamentos a partir de R$40/mês pela App Store ou pela web, com custos iniciais em US$4,50/mês.

