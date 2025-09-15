Navegue

Chip Apple N1 (Wi-Fi 7, Bluetooth 6 e Thread)

Chip N1 dos iPhones 17 tem pequena limitação referente ao Wi-Fi 7

Bruno S. Gentile
15/09/2025 • 15:10
Leitura de 1 minuto

Documentos regulatórios da FCC (Federal Communications Commission) confirmaram que chip N1, presente em todos os modelos da linha iPhone 17, suporta uma largura de banda de canal de 160MHz no padrão Wi-Fi 7 — abaixo do limite máximo de 320MHz.

Na prática, isso significa que os aparelhos não atingem as velocidades teóricas mais altas previstas pelo protocolo. A situação repete o que ocorreu no ano passado quando os iPhones 16 estrearam o Wi-Fi 7 com um chip da Broadcom, também limitado a 160MHz.

Apesar da limitação, o impacto real para os usuários deverá ser mínimo. De acordo com o MacRumors, provedores de internet, bem como a infraestrutura atual, já representam gargalos que impedem atingir a banda máxima do Wi-Fi 7. O novo padrão ainda garante velocidades superiores às do Wi-Fi 6e, além de menor latência e transmissão simultânea de bandas 2,4GHz, 5GHz e 6GHz.

A Apple decidiu priorizar ganhos práticos em vez de velocidades teóricas, trazendo melhorias em recursos como AirDrop e Acesso Pessoal (Personal Hotspot), além de uma maior eficiência energética.

No Brasil, a compatibilidade com o Wi-Fi 7 depende também da oferta de roteadores que suportem o padrão, ainda restritos e de alto custo no mercado nacional.

Bruno S. Gentile
Bacharel em Direito e pós-graduado em Jornalismo e Comunicação, sempre amei escrever — das viscerais desilusões adolescentes às séries documentais em podcasts. Tudo, claro, nas Notas do iPhone ou no Pages do MacBook, enquanto o Apple Watch monitora se meu coração não se empolga demais e o iPad toca um vídeo ao fundo.
