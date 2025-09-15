Como desativar a exibição do seu perfil ao compartilhar links do TikTok

Normalmente, quando você compartilha um link do TikTok com um usuário fora da plataforma, uma janela sobreposta com o seu perfil é exibida — para que as pessoas saibam quem fez isso e possam lhe seguir, caso queiram.

Porém, se quiser mais um pouco de privacidade, a rede de compartilhamento de vídeos curtos permite desabilitar essa janela do seu perfil em alguns passos supersimples, como veremos a seguir! 📱

Com o app do TikTok aberto no seu iPhone ou iPad, toque na aba do seu perfil, no canto inferior direito. Em seguida, vá até os três risquinhos, no canto superior direito, e toque em “Configurações e privacidade”.

Acesse “Privacidade” e “Exibir perfil ao compartilhar links” para, então, desabilitar esse recurso.

Vale observar que na web, ao menos até o momento, não é possível controlar esse ajuste.