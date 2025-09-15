Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
Leitura de 1 minuto

Como desativar a exibição do seu perfil ao compartilhar links do TikTok

Pedro Henrique Nunes
15/09/2025 • 07:00
Foto de Collabstr na Unsplash
iPhones com o TikTok aberto

Normalmente, quando você compartilha um link do TikTok com um usuário fora da plataforma, uma janela sobreposta com o seu perfil é exibida — para que as pessoas saibam quem fez isso e possam lhe seguir, caso queiram.

Publicidade

Porém, se quiser mais um pouco de privacidade, a rede de compartilhamento de vídeos curtos permite desabilitar essa janela do seu perfil em alguns passos supersimples, como veremos a seguir! 📱

Posts relacionados

Com o app do TikTok aberto no seu iPhone ou iPad, toque na aba do seu perfil, no canto inferior direito. Em seguida, vá até os três risquinhos, no canto superior direito, e toque em “Configurações e privacidade”.

Acesse “Privacidade” e “Exibir perfil ao compartilhar links” para, então, desabilitar esse recurso.

Vale observar que na web, ao menos até o momento, não é possível controlar esse ajuste.

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Pedro Henrique Nunes
Gaúcho e jornalista, é um amante da Apple desde antes do primeiro iPhone. Foi somente em 2007 quando passou a ter contato com a marca, com iPod nano de terceira geração. Já teve Android, mas hoje só usa o ecossistema Apple.
Post Ant.

Muito, muito obrigado a todos os nossos apoiadores no Patreon/Catarse!
Posts relacionados