troyanphoto/Depositphotos
TikTok em um iPhone

Como enviar mensagens de voz no TikTok

Pedro Henrique Nunes
15/09/2025 • 07:30
As mensagens diretas do TikTok são muito úteis para quem curte compartilhar os vídeos vistos na rede social com os seus amigos, além de também trocar mensagens por texto comuns.

Recentemente, tornou-se possível também enviar mensagens de áudio — ideais para quem está com preguiça de digitar ou prefere se comunicar dessa maneira. Esses áudios podem ter, no máximo, um minuto de duração.

Veja como utilizar! 📱

Com o app aberto no seu iPhone ou iPad, toque na aba “Mensagens” e escolha o contato ao qual deseja enviar o áudio. Depois, mantenha pressionado o ícone de microfone (no canto inferior direito) para começar a gravar. Quando terminar, solte-o.

Você ainda pode bloquear o botão, para não precisar ficar segurando-o. Para isso, mantenha pressionado o ícone do microfone e arraste-o para cima.

Para deletar o áudio, toque no ícone de lixeira à esquerda.

Pedro Henrique Nunes
Gaúcho e jornalista, é um amante da Apple desde antes do primeiro iPhone. Foi somente em 2007 quando passou a ter contato com a marca, com iPod nano de terceira geração. Já teve Android, mas hoje só usa o ecossistema Apple.
