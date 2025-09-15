Como enviar mensagens de voz no TikTok

As mensagens diretas do TikTok são muito úteis para quem curte compartilhar os vídeos vistos na rede social com os seus amigos, além de também trocar mensagens por texto comuns.

Recentemente, tornou-se possível também enviar mensagens de áudio — ideais para quem está com preguiça de digitar ou prefere se comunicar dessa maneira. Esses áudios podem ter, no máximo, um minuto de duração.

Veja como utilizar! 📱

Com o app aberto no seu iPhone ou iPad, toque na aba “Mensagens” e escolha o contato ao qual deseja enviar o áudio. Depois, mantenha pressionado o ícone de microfone (no canto inferior direito) para começar a gravar. Quando terminar, solte-o.

Você ainda pode bloquear o botão, para não precisar ficar segurando-o. Para isso, mantenha pressionado o ícone do microfone e arraste-o para cima.

Para deletar o áudio, toque no ícone de lixeira à esquerda.