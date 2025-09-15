Navegue

TikTok em iPhone no modo paisagem

Como mudar a velocidade de um vídeo antes de publicá-lo no TikTok

Pedro Henrique Nunes
15/09/2025 • 08:00
Leitura de 1 minuto

Se você curte usar o TikTok para fazer postagens de vídeo, há várias ferramentas disponíveis que podem deixá-las ainda melhores e de acordo com o seu gosto.

Uma delas, por exemplo, possibilita alterar a velocidade da filmagem — a fim de desacelerá-la ou aumentar a velocidade, dependendo do conteúdo. Estão disponíveis velocidades que vão de 0,1x a 10x, além de alguns efeitos especiais.

Veja como localizar e usar isso! 📱

  1. Com o app aberto, toque no “+”, na barra inferior;
  2. Selecione um vídeo da sua fototeca ou faça um do zero, selecionando “15s”, “60s” ou “10 min”;
  3. Vá até o botão vermelho para confirmar a gravação;
  4. Toque no ícone de editar, na barra lateral direita (o terceiro, de cima para baixo);
  5. Escolha “Editar” e “Velocidade”, na barra inferior;
  6. Controle a velocidade com a aba “Normal” selecionada ou use um dos efeitos especiais em “Curvo”;
  7. Toque no “X” para sair da edição;
  8. Siga os próximos passos para concluir a publicação.

Bem legal, não?!

Pedro Henrique Nunes
Gaúcho e jornalista, é um amante da Apple desde antes do primeiro iPhone. Foi somente em 2007 quando passou a ter contato com a marca, com iPod nano de terceira geração. Já teve Android, mas hoje só usa o ecossistema Apple.
