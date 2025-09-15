Como mudar a velocidade de um vídeo antes de publicá-lo no TikTok

Se você curte usar o TikTok para fazer postagens de vídeo, há várias ferramentas disponíveis que podem deixá-las ainda melhores e de acordo com o seu gosto.

Uma delas, por exemplo, possibilita alterar a velocidade da filmagem — a fim de desacelerá-la ou aumentar a velocidade, dependendo do conteúdo. Estão disponíveis velocidades que vão de 0,1x a 10x, além de alguns efeitos especiais.

Veja como localizar e usar isso! 📱

Com o app aberto, toque no “+”, na barra inferior; Selecione um vídeo da sua fototeca ou faça um do zero, selecionando “15s”, “60s” ou “10 min”; Vá até o botão vermelho para confirmar a gravação; Toque no ícone de editar, na barra lateral direita (o terceiro, de cima para baixo); Escolha “Editar” e “Velocidade”, na barra inferior; Controle a velocidade com a aba “Normal” selecionada ou use um dos efeitos especiais em “Curvo”; Toque no “X” para sair da edição; Siga os próximos passos para concluir a publicação.

Bem legal, não?!