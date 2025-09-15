Conheça “The Outsiders”, um app de avaliação de treinos para atletas motivados

A Gentler Stories, desenvolvedora independente do adorado Gentler Streak, um app muito bacana sobre o qual já escrevemos algumas vezes no MacMagazine — e que acabou de ganhar um update bem bacana —, está lançando hoje o seu segundo aplicativo: The Outsiders, orientado a atletas inspirados, determinados a aprimorar seu treino para atingir seu objetivo.

Após meses de desenvolvimento e uma experiência de respeito herdada do aprendizado do Gentler Streak, The Outsiders aterrisa na App Store mirando atletas que treinam com intensidade moderada ou alta, e que mantêm o foco no aprimoramento de seu desempenho em primeiro lugar para atingirem o seu potencial. Isso já o diferencia do Gentler Streak, que é orientado a usuários que focam em praticar exercícios para o bem-estar e estilo de vida, como um hobby.

Para se diferenciar dos outros apps disponíveis no mercado, The Outsiders se propõe a não ser um app “faz tudo” que diz “faça mais”, e leva dois fatores em consideração para o aprimoramento do desempenho potencial do usuário: a carga de treino crônica e a fase de recuperação, possibilitando ao usuário orientações claras sobre o aumento e a redução de carga durante o treino. Apesar do foco, a desenvolvedora deixa claro que o app evoluirá, mas sempre a partir deste princípio.

Estabelecido o diferencial principal do app, os desenvolvedores envolvidos no projeto ainda descrevem seus interesses em um aplicativo que condensa insights orientados ao alto desempenho com uma curadoria de informações selecionadas, sem qualquer bagunça ou distração, a partir de um design limpo e focado.

Funcionalidades principais

A primeira funcionalidade do app é uma pontuação chamada Training Readiness (leitura de treino), uma combinação de leitura da da carga de treino com as métricas corporais e qualidade do sono. Esta pontuação auxilia o usuário a equilibrar o esforço de treino recente com o esforço que o corpo está adaptado a aguentar atualmente, além de possibilitar tendências a curto prazo para tornar a pontuação mais contextualizada e relevante.

O rastreio do desempenho é uma funcionalidade fundamental do app, que possibilita ao usuário acompanhar o acúmulo de carga durante os ciclos de treino. Esse acompanhamento contempla três níveis de foco de treino que permitem que o usuário encontre o equilíbrio entre períodos mais intensos de treino e as semanas de descanso de acordo com suas metas. Na tela de progresso, é possível rastrear a aptidão de carga respiratória (carga de treino crônica), aptidão cardiorrespiratória e o limiar de potência funcional (FTP) com tendências claras e bem definidas.

O app trás também não apenas a compatibilidade com os todos os exercícios do HealthKit em um único lugar, como também a personalização de zonas de frequência cardíaca por tipo de atividade (corrida, ciclismo, natação, etc.), além de tendências e gráficos que incluem: carga de treino, duração do exercício, gasto de energia, distância, elevação, análises detalhadas e mais.

Todas as funcionalidades são distribuídas em uma interface moderna e sofisticada de três páginas, que combinam um fundo escuro e cores vibrantes aos aspectos líquidos, fluídos e transparentes do Liquid Glass no iOS: Today (Hoje), Progress (Progresso) e Workouts (Exercícios).

O que está por vir

Apesar de a primeira versão do app chegar bastante madura, inicialmente The Outsiders está disponível apenas para iPhones. No entanto, a Gentler Stories já confirmou que está trabalhando no app para o Apple Watch, a ser lançado em breve. Novas atualizações do app também trarão ao longo dos próximos meses gráficos interativos e mais informações dos exercícios como zonas de potência, fator de eficiência, desacoplamento aeróbico, fator de intensidade e índice de variabilidade.

Disponibilidade

Gratuito para download e uso, The Outsiders chega à App Store, por ora, apenas com suporte ao inglês. Há opções de assinatura mensal (R$12,90) e anual (R$99,90), ou compra vitalícia (R$349,90) do Outsider Absolute, o patamar premium do aplicativo, que desbloqueiam todas as métricas e gráficos de bem-estar, análises de períodos prolongados, históricos de atividade completos e até mesmo um diário de exercícios. Vale pontuar que nenhum dos recursos premium são essenciais para o acompanhamento de treinos do app!

Agora, como você chegou ao fim do artigo, seja rápido e resgate um dos códigos promocionais abaixo para testar a experiência completa do app de forma vitalícia!

WEYRPWXA6AA3 L6AFN6ENJNWW 7EWH3YKAR96P MTFFYHJAMTYW HXFJW33LPKM6

Não se esqueça de contar para o MacMagazine e para a Gentler Stories, no X ou no Threads, o que está achando do app. 😉