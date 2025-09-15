E sim, já voltaram os rumores sobre os “iPhones 18”

Ainda faltam alguns dias para os iPhones 17 e Air chegarem às lojas, mas os rumores não descansam e já voltaram a circular possíveis informações referentes à linha “iPhone 18” do ano que vem.

De acordo com informações do leaker Instant Digital, publicadas no Weibo, a próxima geração terá uma Ilha Dinâmica (Dynamic Island) um pouco menor — mas ainda não deverá contar com Face ID ou câmera frontal sob a tela.

Essa mudança seria possível graças a ajustes internos nos componentes, permitindo que a área ocupada pelo recorte seja reduzida. O resultado seria uma interface que ocupa menos espaço no topo do display, beneficiando recursos como as Atividades ao Vivo (Live Activities).

A tão aguardada transição para um iPhone “all-screen”, no entanto, parece que ficará para mais tarde. Rumores sobre Face ID sob a tela circulam há anos, mas a novidade segue sendo adiada e agora é apontada apenas para a linha “iPhone 19” em 2027.

Vale lembrar que o histórico desse leaker é razoavelmente confiável, embora não perfeito — ele já acertou previsões como a cor amarela do iPhone 14 e o sistema de refrigeração do iPhone 17 Pro, mas também errou em outras apostas recentes.

via MacRumors