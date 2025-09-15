Gentler Streak é atualizado para o Liquid Glass, ganha refinamentos na interface e mais

Seguindo a enxurrada de atualizações com suporte aos novos sistemas da Apple, o Gentler Streak, um dos nossos apps favoritos para o acompanhamento de atividades físicas, chega à versão 4.0 com belas mudanças!

A maior novidade da atualização, naturalmente, é o suporte aos novos sistemas e ao Liquid Glass, a mais nova linguagem de design apresentada pela Apple. No Gentler Streak, o Liquid Glass tomou conta do menu de navegação, dos controles segmentados, dos botões, dos cards singulares, dos widgets da Tela de Início e de toda a suíte de 26 variações de ícones — que eu acho muito divertidos e bem desenhados —, dominando todas as interfaces do app.

As mudanças visuais não param por aí. A aba “Streak” ganhou uma bela simplificação de informações para facilitar a leitura e interações do usuário com o conteúdo; a visualização do Activity Path, por sua vez, ganhou um novo menu seletor. Além disso, diversos elementos como o acesso ao perfil do usuário, sugestões Go Gentler e elementos da categoria Bem-estar também foram reposicionados ao longo da interface.

And there’s one more thing…

As novidades da Gentler Stories, desenvolvedora do Gentler Streak, ainda não chegaram ao fim. O time de profissionais por trás do desenvolvimento do app ainda trabalhou em um novo aplicativo para o acompanhamento profissional de atletas, o The Outsiders, que foi lançado com a nova versão do Gentler Streak nesta segunda-feira (15/9) — e nós falaremos mais sobre ele em um outro artigo. 😉