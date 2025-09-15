Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
Leitura de 1 minuto

Gentler Streak é atualizado para o Liquid Glass, ganha refinamentos na interface e mais

Jason Baroni
15/09/2025 • 19:55
Gentler Streak - iOS 26

Seguindo a enxurrada de atualizações com suporte aos novos sistemas da Apple, o Gentler Streak, um dos nossos apps favoritos para o acompanhamento de atividades físicas, chega à versão 4.0 com belas mudanças!

Publicidade

A maior novidade da atualização, naturalmente, é o suporte aos novos sistemas e ao Liquid Glass, a mais nova linguagem de design apresentada pela Apple. No Gentler Streak, o Liquid Glass tomou conta do menu de navegação, dos controles segmentados, dos botões, dos cards singulares, dos widgets da Tela de Início e de toda a suíte de 26 variações de ícones — que eu acho muito divertidos e bem desenhados —, dominando todas as interfaces do app.

As mudanças visuais não param por aí. A aba “Streak” ganhou uma bela simplificação de informações para facilitar a leitura e interações do usuário com o conteúdo; a visualização do Activity Path, por sua vez, ganhou um novo menu seletor. Além disso, diversos elementos como o acesso ao perfil do usuário, sugestões Go Gentler e elementos da categoria Bem-estar também foram reposicionados ao longo da interface.

And there’s one more thing…

As novidades da Gentler Stories, desenvolvedora do Gentler Streak, ainda não chegaram ao fim. O time de profissionais por trás do desenvolvimento do app ainda trabalhou em um novo aplicativo para o acompanhamento profissional de atletas, o The Outsiders, que foi lançado com a nova versão do Gentler Streak nesta segunda-feira (15/9) — e nós falaremos mais sobre ele em um outro artigo. 😉

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Jason Baroni
Com mais de uma década de experiência diversificada em marketing, me destaco em Marketing Digital, Gestão de Mídia Paga, Redes Sociais e Branding. Ao longo da minha carreira construí um histórico de sucesso contribuindo para empresas e projetos de marcas renomadas, incluindo Accenture, Cinemark, IMAX, Sony Pictures, Paris Filmes, Tim Brasil, Porto Seguro, PepsiCo, entre outras. Minha especialização abrange a indústria cinematográfica, comércio eletrônico, educação e organizações não governamentais (ONGs), com ênfase em modelos de negócios voltados principalmente para o modelo B2C.
Post Ant.

Apple encerra suporte ao iCloud no iOS 10 e macOS Sierra 10.12
Posts relacionados