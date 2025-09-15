iOS 26 e iPadOS 26 são liberados com Liquid Glass, novos apps e outras novidades

Após alguns meses de espera, a Apple finalmente liberou para todos os iPhones e iPads compatíveis o iOS 26 e o iPadOS 26 (ambos na compilação 23A341 ), as mais novas versões dos sistemas operacionais para dispositivos móveis da empresa.

Publicidade

Trazendo como destaque a nova interface de design Liquid Glass, os sistemas também contam com outras novidades que certamente serão muito bem-vindas e tornarão o uso dos nossos dispositivos mais prático e versátil.

Neste post, vamos fazer um resumão completo com as principais novidades que chegam com esses novos sistemas — uma espécie de apanhado do que você já vem acompanhando aqui no MacMagazine nos últimos meses!

Ao final, você também pode conferir as notas de liberações completas, bem como os links diretos para download dos sistemas, caso prefira fazer a instalação de forma manual.

Aos que não quiserem (ou não puderem) atualizar seus iPhones/iPads ainda, a Apple também disponibilizou hoje o iOS 18.7 (compilação 22H20 ) e o iPadOS 18.7 (idem) com correções gerais de bugs e aprimoramentos de segurança, bem como o iOS 16.7.12 ( 20H364 ) e iPadOS 16.7.12, além do iOS 15.8.5 ( 19H394 ) e iPadOS 15.8.5 (idem).

iOS 26

Mudanças no design

Com o já supracitado Liquid Glass, a Apple apresenta uma linguagem de design que reflete os conteúdos em tempo real, trazendo mais foco ao que é visualizado na tela. Há mudanças em botões de ação dentro de apps e até mesmo nas barras e abas inferiores de softwares, que agora são belamente translúcidas e mais compactas.

Quando falamos da Tela Bloqueada em específico, o tradicional relógio é capaz de se adaptar com fluidez ao tamanho do conteúdo disponível, se redimensionando para complementar o objeto em destaque nas imagens, bem como se adaptar às notificações e às Atividades ao Vivo (Live Activities).

Na Tela de Início, as mudanças principais são no que diz respeito aos ícones, que agora foram repaginados e se adaptam ao conteúdo ao seu redor. Também é possível exibi-los em uma nova opção translúcida, bem como tingi-los com base na cor do iPhone ou da capa que estiver sendo utilizada com ele.

Publicidade

Os wallpapers também podem se mover graças às cenas espaciais, as quais dão a eles um novo efeito 3D para fazer com que ganhem vida à medida que o iPhone se move fisicamente. A Tela Bloqueada ainda ganhou as capas de álbum animadas do app Música (Music), tornando a reprodução mais imersiva.

Apple Intelligence

Neste ano, em meio aos sucessivos atrasos da nova Siri (adiada para o ano que vem), a Maçã não deu muita atenção para a Apple Intelligence, seu conjunto de recursos focados em inteligência artificial para seus sistemas. Mas ela ganhou, sim, algumas melhorias e novidades.

Publicidade

O recurso Inteligência Visual (Visual Intelligence), por exemplo, agora está integrado à ferramenta de captura de tela dos sistemas, permitindo aos usuários simplesmente circular para pesquisar para obter mais detalhes sobre algo específico, visualizar resultados do Google ou até mesmo perguntar ao ChatGPT sobre eles.

O Genmoji, por sua vez, agora permite criar novos emojis a partir de um mix de dois já existentes. Também é possível escolher expressões para pessoas e tornar os personagens felizes, chocados, etc. Atributos como estilo do cabelo ou pelos faciais também podem ser modificados.

O Image Playground ganhou estilos adicionais alimentados com o ChatGPT, como pintura a óleo e anime. Também é possível apenas digitar para descrever um estilo que você queira utilizar.

A Apple Intelligence também é capaz de identificar tarefas relevantes sempre que um usuário compartilha um email, um site, uma nota ou outro texto para o aplicativo Lembretes (Reminders), que passa a enviar sugestões inteligentes aos usuários com base nessas adições.

A IA também está chegando ao app Atalhos (Shortcuts), permitindo usar recursos como o Image Playground e as Ferramentas de Escrita (Writing Tools) dentro de um atalho e possibilitando alimentá-los com respostas de modelos da Apple ou até mesmo com a grande base de conhecimento do ChatGPT.

Por fim, mas não menos importante, a Apple Intelligence também é responsável por alimentar o recurso Tradução ao Vivo (Live Translation), o qual está presente em alguns aplicativos (como veremos em seus tópicos específicos) e até dispositivos da empresa (como os AirPods) para fornecer traduções para outros idiomas em tempo real.

Câmera (Camera) e Fotos (Photos)

O aplicativo tradicional de Câmera ganhou um dos maiores redesenhos de sua história, com um design simplificado o qual torna mais fácil acessar os modelos de captura de foto e vídeo, enquanto “esconde” os outros modos na interface, sendo necessário “girar” o seletor para o lado para que eles apareçam.

Também apresentando as opções de configurações de imagem e vídeo na parte superior (agora acessíveis com um simples toque em um botão), a câmera também passa a exibir dicas de limpeza das lentes, bem como agora é capaz de tirar fotos com um gesto de pressão nos AirPods 4 e nos AirPods Pro 2 e 3.

No aplicativo Fotos, agora há guias separadas para a Biblioteca e para as Coleções — uma reversão de alguma forma em relação ao design mais unificado (e polêmico) apresentado no iOS 18. A pesquisa, por sua vez, agora pode ser acessada em todas as opções de visualizações.

Falando em coleções, a visualização delas agora pode ser personalizada com três opções de layout diferentes, sendo bastante fácil recolher uma delas ou reordená-las.

O app Fotos também é capaz agora de reconhecer eventos como shows e esportes para permitir aos usuários visualizar detalhes sobre eles e acessar conteúdos relacionados.

Telefone (Phone)

Agora o software oficial para ligações tradicionais no iPhone conta com um novo layout unificado (que é opcional, cabe destacar) o qual junta recursos como Favoritos, Recentes e Correios de Voz, tudo em um só lugar.

A opção Filtrar Números Desconhecidos, por sua vez, faz o iPhone solicitar de início informações sobre ligações findas de números não salvos, para que o usuário saiba de antemão o nome de quem está ligando e a motivação antes de o telefone tocar — podendo escolher atendê-las ou não.

A Detecção de Assistência de Espera é outra novidade, sendo ideal em situações envolvendo ligações de suporte, uma vez que detecta automaticamente quando uma ligação é colocada em espera e envia uma notificação apenas quando houver um retorno sólido do outro lado da linha.

Por fim, a Tradução ao Vivo permite que usuários acompanhem um áudio traduzido do que os interlocutores falam em outro idioma em tempo real, sendo possível também acompanhar uma transcrição quando a chamada estiver no alto-falante.

Mensagens (Messages)

O aplicativo de mensagens da Apple também ganhou alguns recursos que chegaram ao Telefone, embora aqui eles funcionem de maneira ligeiramente diferente.

A opção Filtrar Remetentes Desconhecidos, por exemplo, oculta notificações de quem não está na sua lista de contato e as move para uma área dedicada de Remetentes Desconhecidos para manter a lista de chats mais limpa e organizada.

Já a Tradução ao Vivo traduz automaticamente os textos recebidos — tanto em chats individuais quanto em conversas em grupo — e permite enviar uma resposta no idioma de sua preferência (a qual é traduzida quando for entregue ao destinatário).

O aplicativo também ganhou suporte aos backgrounds (imagens de fundo que podem ser adicionadas às conversas individualmente), enquetes e indicadores de digitação em grupos.

FaceTime

O app de videochamadas agora conta com uma página de início redesenhada a qual apresenta os pôsteres de contato personalizados dos chamadores recentes e mensagens de vídeo recebidas.

Ele também conta com suporte à Tradução ao Vivo (que aqui aparece em formato de legendas), bem como passa a congelar a tela caso detecte a exibição de nudez (algo focado na proteção de crianças).

Música (Music)

Além do tão aguardado recurso AutoMix — o qual gera transições inteligentes (como se fossem feitas por um DJ de verdade) entre diferentes músicas —, agora usuários de idiomas suportados podem visualizar a tradução e a pronúncia das suas canções.

O app também traz a possibilidade de fixar músicas, álbuns, playlists e outros tipos de conteúdo no topo da Biblioteca.

CarPlay

Renovado com o Liquid Glass, o CarPlay conta com um novo design para a barra de abas a fim de tornar a navegação mais fácil, bem como uma interface mais compacta para as chamadas recebidas a qual permite continuar visualizando o conteúdo em aplicativos de navegação durante as ligações.

O aplicativo também passa a suportar os Tapbacks e as mensagens fixadas do Mensagens, bem como passa a exibir pilhas de widgets à esquerda do painel — o qual, por sua vez, passa a exibir automaticamente as Atividades ao Vivo para tornar mais fácil rastrear eventos em tempo real.

Carteira (Wallet)

O app Carteira agora conta com cartões de embarque atualizados para mostrar informações mais relevantes sobre voos e aeroportos, bem como é capaz de rastrear de maneira centralizada emails e notificações com detalhes das suas viagens.

O app também passa a exibir opções de parcelamento de bancos e provedores de cartão de crédito e débito ao pagar com o Apple Pay.

Novos apps

O sistema agora conta com novos apps, começando pelo já conhecido (do macOS) Pré-Visualização (Preview), o qual permite visualizar e editar PDFs, escanear documentos ou exportá-los com facilidade.

O Jogos (Games), por sua vez, reúne tudo relacionado a games no iPhone em uma interface centralizada e intuitiva. Ele permite, dentre outras coisas, desafiar amigos, acessar a sua biblioteca e receber notificações sobre novos títulos.

Proteção de crianças online

Crianças podem pedir a seus pais para se comunicar com números desconhecidos que lhe enviam mensagens — uma novidade relacionada às Contas para crianças, que agora podem ser criadas a partir de uma conta tradicional mais facilmente.

Os pais também podem ativar uma opção para permitir que seus filhos compartilhem sua faixa de idade com aplicativos de terceiros — algo que personaliza a forma como recursos e conteúdos são exibidos em apps.

Acessibilidade

Par ajudar usuários com algum tipo de deficiência, o iOS 26 conta com recursos como os Accessibility Nutrition Labels na App Store, o novo recurso Braille Access (para facilitar a leitura com braille) e o Accessibility Reader (novo modo de leitura para pessoas com deficiências como dislexia ou baixa visão) — os quais já detalhamos.

Outras novidades

O app Mapas (Maps) agora permite ativar a detecção automática dos lugares por onde você passa para encontrá-las novamente com facilidade, bem como aprende suas rotas preferidas para locais regularmente visitados.

agora permite ativar a detecção automática dos lugares por onde você passa para encontrá-las novamente com facilidade, bem como aprende suas rotas preferidas para locais regularmente visitados. Caso você tenha os AirPods 4 ou os AirPods Pro 2 e 3 , agora é possível usar a Tradução ao Vivo para ouvir uma tradução em áudio do que é dito por alguém que fala um idioma diferente em uma conversa que ocorre pessoalmente.

ou os e , agora é possível usar a Tradução ao Vivo para ouvir uma tradução em áudio do que é dito por alguém que fala um idioma diferente em uma conversa que ocorre pessoalmente. Com a captura local , o áudio e o vídeo do iPhone são capturados com alta qualidade durante chamadas de videoconferência.

, o áudio e o vídeo do iPhone são capturados com alta qualidade durante chamadas de videoconferência. Um seletor de entrada de áudio na Central de Controle (Control Center) facilita a escolha do microfone certo para cada aplicativo ou site.

na Central de Controle (Control Center) facilita a escolha do microfone certo para cada aplicativo ou site. Agora o iOS exibe um tempo estimado restante para que a bateria do iPhone seja completamente recarregada.

A partir do iPhone 15 Pro, o sistema agora aprende como se dá o uso típico da bateria, fazendo ajustes automáticos para prolongar a sua vida útil ao longo do dia.

O aplicativo Saúde (Health) agora pode enviar lembretes sugerindo a medição da pressão arterial com dispositivos de terceiros, bem como enviar relatórios em PDF com os resultados para médicos.

agora pode enviar lembretes sugerindo a medição da pressão arterial com dispositivos de terceiros, bem como enviar relatórios em PDF com os resultados para médicos. Uma nova aba no aplicativo Fitness agora permite rastrear métricas como ritmo e distância (ou métricas adicionais com os AirPods Pro 3) e permite aproveitar uma tela ainda maior no Apple Watch.

agora permite rastrear métricas como ritmo e distância (ou métricas adicionais com os AirPods Pro 3) e permite aproveitar uma tela ainda maior no Apple Watch. Termostatos agora podem ter a sua temperatura ajustada automaticamente quando o usuário estiver a caminho de casa (ou quando ele estiver saindo).

quando o usuário estiver a caminho de casa (ou quando ele estiver saindo). Agora (finalmente) é possível definir um tempo de soneca específico no app Relógio (Clock), em um intervalo de 1 a 15 minutos.

Com o histórico no app Senhas (Passwords), agora é possível ver uma linha do tempo das alterações feitas no aplicativo.

O app Notas (Notes) agora permite exportar e importar arquivos em formatos Markdown.

agora permite exportar e importar arquivos em formatos Markdown. iPhones das linhas 16 e 17 (e o iPhone Air) agora suportam carregamento Qi2 a 25W.

iPadOS 26

Como ambos têm a mesma base (inclusive, a mesma compilação), o iPadOS 26 é bem semelhante ao iOS 26 — obviamente com algumas especificidades e recursos exclusivos que o tornam o sistema ideal para as telas bem maiores presentes nos iPads.

Além da maioria dos recursos que citamos anteriormente para o iOS (exceto os que contam com especificidades relacionadas ao iPhone), o novo sistema contará com as novidades abaixo.

Janelas mais poderosas

O gerenciamento de janelas do iPadOS está cada vez mais perdendo o aspecto travado e limitado herdado do iPhone para se aproximar do comportamento já existente no macOS. Agora há um novo sistema o qual permite redimensionar e posicionar com fluidez janelas de apps exatamente no local desejado.

Contando até mesmo com o tradicional “semáforo” do macOS, as janelas agora estão mais fáceis de serem fechadas, minimizadas ou colocadas em tela cheia, sendo possível também organizar automaticamente aplicativos um ao lado do outro com facilidade.

Contando ainda com um novo ponteiro (em formato de seta) quando se usa um mouse ou trackpad para controlar a interface, o iPadOS 26 ainda traz suporte ao Exposé e à tradicional barra de menus do macOS para possibilitar um acesso fácil aos comandos frequentemente usados.

App Arquivos (Files)

O iPadOS ainda está longe de ter um app tão poderoso quanto o Finder, mas o app Arquivos nativo agora está ainda mais versátil, contando com uma lista de visualização atualizada com colunas redimensionáveis e pastas expansíveis que podem mostrar mais dos arquivos e seus detalhes.

O app ainda conta com a opção de fixar pastas no Dock, bem como com uma nova opção “Abrir com”, a qual (a exemplo do que ocorre no macOS) permite escolher um software para abrir determinado arquivo e definir um aplicativo padrão para um determinada extensão.

Outras novidades

Agora tarefas de longa duração podem continuar sendo executadas em segundo plano e são exibidas como Atividades ao Vivo quando o usuário navega em outros aplicativos.

de longa duração podem continuar sendo executadas e são exibidas como Atividades ao Vivo quando o usuário navega em outros aplicativos. Os aplicativos Diário (Journal) e Telefone estão finalmente chegando ao iPad, bem como os supracitados Jogos e Pré-Visualização — este, com suporte total ao Apple Pencil.

e estão finalmente chegando ao iPad, bem como os supracitados e — este, com suporte total ao Apple Pencil. A nova ferramenta Red Pen proporciona uma experiência de de caligrafia tradicional ao desenhar em aplicativos como o Notas.

Links diretos e changelogs

Como sempre, você pode ler as notas de liberação completas, bem como baixar os sistemas por meio de links diretos específicos para seu aparelho:

iOS 26

Notas de liberação Design O Liquid Glass torna as interações no iOS mais interessantes, refrata e reflete o conteúdo em tempo real e coloca em foco o que você está visualizando na tela.

O tamanho do relógio na Tela Bloqueada se redimensiona de acordo com o espaço disponível, complementa os objetos das fotos e se adapta à medida que as notificações e Atividades ao Vivo são exibidas.

Com as cenas espaciais, é possível adicionar um novo efeito 3D às fotos das imagens de fundo e dar vida a elas quando você move o iPhone.

O Liquid Glass atualiza a aparência dos ícones para você personalizá‑los ainda mais com um visual claro ou escuro, tonalização em cores e transparência.

As capas animadas dos álbuns tornam a reprodução de músicas mais imersiva, com animações em tela cheia criadas por artistas nos álbuns compatíveis. Apple Intelligence Inteligência Visual Para saber mais sobre o conteúdo de qualquer app, pressione os mesmos botões que você usa para fazer uma captura de tela. Destaque um item específico na tela para buscar informações sobre ele. Vá diretamente para os resultados de pesquisa do Google com base no conteúdo da tela, encontre itens relacionados dos apps de terceiros mais usados ou pergunte ao ChatGPT sobre o que você está vendo.

Tradução ao Vivo No app Mensagens, traduza automaticamente as mensagens recebidas, incluindo as de grupo, e envie uma resposta no idioma de sua preferência. Ela será traduzida quando for entregue. No FaceTime, as legendas traduzidas ao vivo aparecem na tela durante as ligações. No Telefone, o áudio é traduzido e falado em voz alta, em tempo real, e você pode acompanhar a transcrição dele quando a ligação está no viva‑voz. Quando alguém por perto falar com você em outro idioma, ouça a tradução em tempo real com os AirPods.

Atalhos Com as ações inteligentes, é possível usar atalhos para aproveitar ao máximo as Ferramentas de Escrita, o Image Playground e outros recursos da Apple Intelligence. A nova ação Usar Modelo oferece acesso direto aos modelos da Apple Intelligence para você obter respostas que funcionem como entrada para o restante do atalho. Se preferir, você pode utilizar o amplo conhecimento geral e a expertise do ChatGPT.

Genmoji e Image Playground Combine dois emojis ou combine um emoji com uma descrição para criar o Genmoji que você tem em mente. Ao criar Genmojis de pessoas, escolha expressões como felicidade, surpresa e muito mais. Possibilidade de modificar características pessoais, como penteados e pelos faciais, nos Genmojis inspirados em pessoas da fototeca. Novos estilos disponíveis com o ChatGPT, como Pintura a Óleo e Animê, ou a possibilidade de tocar em Qualquer Estilo para descrever a imagem e o estilo que você quer.

Câmera O design simplificado facilita ainda mais o acesso aos modos de captura Foto e Vídeo. Para acessar os demais, é só passar o dedo para o lado.

As sugestões para limpar as lentes alertam quando elas estão sujas, assim você pode capturar fotos com a maior nitidez possível (a partir do iPhone 15).

Para tirar fotos ou iniciar uma gravação de vídeo, simplesmente toque nas hastes dos AirPods 4, AirPods Pro 2 e modelos posteriores. Fotos Abas separadas para a Fototeca e as Coleções facilitam a navegação. Além disso, você pode acessar a Busca em todas as visualizações.

Facilidade de contrair e reordenar as coleções e possibilidade de personalizar a visualização delas com três opções de layout diferentes.

O reconhecimento de eventos como shows e esportes permite ver os detalhes sobre eles e acessar conteúdo relacionado. Telefone A nova opção de layout unificado reúne os Favoritos, as Ligações Recentes e os Correios de Voz.

A Filtragem de Ligações obtém o nome da pessoa que está ligando de um número desconhecido e o motivo da ligação antes de o telefone tocar.

As ligações filtradas de números desconhecidos são colocadas em uma nova área da lista de ligações para não atrapalhar você.

A Assistência de Espera mantém sua posição na fila enquanto você aguarda para falar com um atendente e liga para você retornar à ligação quando a pessoa estiver disponível. Mensagens A filtragem de remetentes desconhecidos ajuda a controlar quem pode entrar em contato com você e coloca as mensagens filtradas em uma nova área da lista de conversas para não atrapalhar você.

Para tornar as conversas mais pessoais, você pode adicionar a elas fundos integrados, feitos com suas próprias fotos ou com as imagens criadas com o Image Playground.

As enquetes podem ajudar você a descobrir a disponibilidade das pessoas para um jantar ou decidir sobre um presente em grupo.

Com os indicadores de digitação nos grupos, ficou mais fácil saber exatamente quem vai falar. CarPlay O novo design com Liquid Glass diferencia cada área de interação do painel e facilita a navegação entre os apps na barra de abas.

Graças ao design compacto das ligações recebidas, ficou mais fácil manter a atenção no app de navegação para não perder nenhuma curva.

Os tapbacks são uma maneira simples de reagir às mensagens enquanto você dirige, por exemplo, com um sinal de positivo ou um coração.

Para facilitar o acesso às conversas mais frequentes, elas podem ser fixadas na parte superior do app Mensagens.

Os conjuntos de widgets ficam à esquerda no painel, para que você possa acessar seus apps favoritos com facilidade.

As Atividades ao Vivo aparecem automaticamente no painel, para você acompanhar os eventos em tempo real enquanto se desloca. Mapas Com o objetivo de melhorar trajetos frequentes, as Rotas Preferidas aprendem os caminhos que você faz para os lugares que visita regularmente, como o trajeto de casa para o trabalho. Música A tradução e a pronúncia das letras ajudam você a entender o significado das suas músicas favoritas e facilitam na hora de cantar, mesmo que você não saiba o idioma.

O AutoMix faz transições de uma música para a outra como um DJ, estendendo o tempo e combinando batidas para oferecer uma experiência de reprodução contínua.

Fixe músicas, álbuns, playlists e muito mais na parte superior da Biblioteca para reproduzi‑los com rapidez e facilidade. Carteira Os cartões de embarque atualizados oferecem mais acesso a informações relevantes e em tempo hábil sobre os voos e aeroportos, além de acesso rápido aos recursos dos apps das companhias aéreas.

O Rastreamento de Pedidos (beta) usa a Apple Intelligence para encontrar e‑mails enviados por comerciantes ou transportadoras e reúne os detalhes completos dos pedidos, as notificações de andamento e outras informações em um só lugar no app Carteira.

As opções de financiamento a prazo do banco ou da emissora de cartão para compras com cartão de crédito e débito ficam acessíveis quando você paga com o Apple Pay em lojas físicas no iPhone. Apple Games O destino central dos jogos no iPhone. Aqui você pode retomar os jogos que ama, descobrir novos favoritos e jogar com outras pessoas de maneiras novas.

Desafie outras pessoas, acompanhe as pontuações em tempo real e veja o que seus amigos estão jogando.

Acesse toda a sua biblioteca de jogos, incluindo downloads novos e antigos da App Store e do Apple Arcade, e comece quando estiver tudo pronto para você jogar.

As recomendações de novos jogos são baseadas naqueles que você gosta. Proteção das crianças na internet Quando as crianças quiserem se comunicar com novos números de telefone, poderão enviar pedidos de comunicação aos pais.

Converta facilmente as contas existentes em Contas para Crianças para aproveitar ao máximo todas as proteções de segurança disponíveis.

Com as experiências apropriadas para a idade nos apps, os pais podem permitir que as crianças compartilhem a faixa etária com apps de terceiros, para que possam acessar conteúdos e recursos adequados para a faixa etária delas.

A Segurança de Comunicação se expandiu para intervir em casos de detecção de nudez em ligações ao vivo do FaceTime e para desfocá‑la em Álbuns Compartilhados no app Fotos. Acessibilidade Os Rótulos de Informação de Acessibilidade nas páginas de produtos da App Store informam se os recursos de acessibilidade como o VoiceOver, o Controle por Voz e as Legendas estão disponíveis em apps e jogos antes de você baixá‑los.

O Leitor de Acessibilidade facilita a leitura do texto em qualquer app com as novas maneiras de personalizá‑lo com diversas opções de fonte, cor e espaçamento, além de suporte para o Conteúdo Falado.

O Acesso por Braille ajuda você a fazer anotações, ler documentos, abrir apps e realizar várias outras tarefas com facilidade pela linha braille conectada. Outras novidades O app Notas permite importar e exportar arquivos com formato Markdown.

A Pré‑visualização é um novo app no iPhone para você visualizar e editar PDFs, com recursos poderosos como o Preenchimento Automático, um scanner de documentos e opções de exportação.

A página inicial do FaceTime foi repaginada para apresentar pôsteres personalizados dos contatos recentes e mensagens de vídeo que são reproduzidas à medida que você rola a tela.

As Sugestões de Lembretes usam a Apple Intelligence para identificar tarefas relevantes quando você compartilha um e‑mail, site, nota ou outro texto com o app Lembretes.

A captura local grava os áudios e vídeos de alta qualidade do iPhone durante qualquer ligação de vídeo, para que você possa produzir uma entrevista ou podcast com a gravação mais nítida.

O Seletor de Entrada de Áudio na Central de Controle facilita a escolha do microfone certo para cada app, inclusive na web.

A estimativa de tempo de carregamento informa quanto tempo levará para o iPhone ser carregado.

O consumo adaptável aprende o uso típico da bateria e faz ajustes automáticos para prolongar sua duração em dias de maior uso (iPhone 15 Pro e modelos posteriores).

O app Saúde pode enviar lembretes para você medir a pressão arterial com um aparelho de terceiros, além de criar um relatório em PDF para você enviar a profissionais de saúde.

A nova aba Exercício no app Fitness inclui o monitoramento de exercícios, para você acompanhar métricas como ritmo e distância. Se você tiver um monitor de frequência cardíaca compatível, como os AirPods Pro 3, poderá acompanhar ainda mais métricas. Caso tenha um Apple Watch, você poderá aproveitar a tela maior ao usar recursos como a criação de um exercício personalizado.

A Temperatura Adaptativa ajusta automaticamente o termostato à sua temperatura preferida quando você está a caminho de casa e a modifica para economizar energia quando você sai.

Possibilidade de personalizar por quanto tempo um alarme é adiado depois que toca, com opções entre 1 e 15 minutos.

O Histórico de Senhas contém uma linha do tempo das alterações que você fez em uma conta no app Senhas, incluindo as senhas anteriores e senhas fortes geradas.

O app Notas permite importar e exportar arquivos com formato Markdown. Links diretos iPhone 16e

iPhone 16 Plus

iPhone 16

iPhone 16 Pro Max

iPhone 16 Pro

iPhone 15 Pro Max

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Plus

iPhone 15

iPhone 14 Pro Max

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Plus

iPhone 14

iPhone SE (3ª geração)

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 13 Pro Max

iPhone 13 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhones 12 e 12 Pro

iPhone 12 mini

iPhone SE (2ª geração)

iPhones 11 Pro e 11 Pro Max

iPhone 11

iPadOS 26

Você também pode conferir o nosso artigo com tutoriais para instalação dos dois sistemas operacionais.

Bons updates para todo mundo! 📲