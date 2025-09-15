Linha iPhone 17 enfrenta alta demanda na China; Kuo prevê boas vendas

Depois de passar por desafios na China, a Apple parece ter recuperado o bom momento na potência asiática. Segundo informações do South China Morning Post, a pré-venda dos iPhones 17 tem sido um sucesso por lá, com a alta demanda pelo novos aparelhos chegando até mesmo a “quebrar” alguns sites.

De acordo com o veículo, as reservas para a nova linha de smartphones da Apple ultrapassaram as dos iPhones 16 poucos minutos após o início da pré-venda, que aconteceu na última sexta-feira (12/9), às 8h pelo horário local. De acordo com o JD.com — uma dos maiores varejistas da China —, o modelo mais popular tem sido o iPhone 17 de 256GB.

A procura pelos novos aparelhos está tão alta que o site da Apple chegou a enfrentar lentidão depois que as reservas foram liberadas, com pagamentos demorando até cinco minutos para serem devidamente processados. Além disso, todos os horários para buscar o iPhone comprado em uma Apple Store foram reservados em 20 minutos.

Quer um iPhone novo? Vai ter que esperar

No momento, quem comprar um iPhone 17 em Guangzhou, na província de Guangdong, terá que esperar até 15 de outubro para poder pôr as mãos em seu iPhone — lembrando que a Apple começará a entregar os aparelhos para os primeiros compradores nesta sexta-feira (19/9).

Para efeito de comparação, como notado pelo MacRumors, nos Estados Unidos (país natal da Apple) as previsões de entrega da linha iPhone 17 já enfrentavam atrasos de 1-3 semanas na manhã do último sábado (13/9), embora ainda fosse possível buscar os aparelhos no dia de seu lançamento em lojas físicas da gigante de Cupertino.

Esse frenesi todo, vale notar, está acontecendo sem nem mesmo o iPhone Air — possivelmente o modelo mais chamativo do ano — estar disponível para compra por lá. Como noticiamos aqui, o seu lançamento foi adiado na China por conta de problemas envolvendo o suporte exclusivo do aparelho ao eSIM.

Segundo a firma pesquisa IDC, é esperado que o modelo ultrafino performe ainda melhor na potência asiática que os outros modelos recém-anunciados. A expectativa é que o modelo supera os envios globais do iPhones 16 Plus em 5-7%.

Futuro promissor

Em uma postagem no X (ex-Twitter), o confiável leaker e analista Ming-Chi Kuo não só reconheceu a boa performance da linha iPhone 17 no seu primeiro (e único) final de semana de pré-venda, como também previu ventos favoráveis para esses aparelhos nos próximos meses.

De acordo com ele, a previsão de produção para os iPhones 17, 17 Pro e 17 Pro Max no terceiro trimestre de 2025 é 25% maior que a dos modelos equivalentes do ano passado, o que sugere uma demanda combinada mais robusta para esses três modelos.

iPhone 17 Series First-Weekend Preorder Takeaways:



1. Conclusion: First-weekend preorder demand for the iPhone 17 lineup outpaced last year’s iPhone 16.



2. For the Pro Max, Pro, and standard models, planned 3Q25 production is about 25% higher YoY, while estimated delivery lead… — 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) September 15, 2025

Além disso, embora a demanda pelo iPhone Air pareça menor que a do iPhone 16 Plus em um primeiro momento, “o plano de produção do Air para o terceiro trimestre de 2025 é aproximadamente 3x maior” que o do seu antecessor espiritual no terceiro trimestre de 2024. Mesmo assim, ele afirma que “uma avaliação justa da demanda exigirá a observação das vendas por um período mais longo”.

Por fim, como era de esperar levando em conta a tendência dos últimos anos, são os modelos Pro que têm liderado a demanda neste ano. Segundo Kuo, a produção esperada para esses modelos no terceiro trimestre de 2025 é 60% maior na comparação com os iPhones 16 Pro/16 Pro Max no mesmo período do ano passado.

E você, está de olho em algum desses modelos? 👀 A pré-venda deles no Brasil, como se sabe, começará na virada de hoje para amanhã (16/9).