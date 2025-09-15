Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
Leitura de 1 minuto

Liquid Glass chega ao app Tripsy com o lançamento da sua versão 3.6

Bruno Cardoso
15/09/2025 • 16:35

O popular aplicativo de planejamento de viagens Tripsy foi atualizado hoje para a versão 3.6, a qual introduz suporte à linguagem de design Liquid Glass do iOS 26 (lançado hoje para todos).

Publicidade

Segundo o desenvolvedor do software, o brasileiro Rafael Kellermann Streit, ele foi redesenhado de ponta a ponta para se misturar melhor com o novo sistema, apostando fortemente em efeitos de transparência e fluidez.

O aplicativo também ganhou uma nova barra de ferramentas que, além de seguir as diretrizes visuais do Liquid Glass, facilita o acesso aos detalhes das atividades e deixa a interface do app com um aspecto mais moderno.

🚀 O Tripsy está pronto para o iOS 26!
Adotamos a nova linguagem de design com interações fluidas, uma barra de ferramentas redesenhada e um ícone de raio-X reinventado, tornando cada viagem mais clara, tranquila e agradável. ✨

E por falar em novidades visuais, os ícones Original, X-Ray e Pride também foram redesenhados para refletir a nova cara do Tripsy. Como de costume, é possível alternar entre eles a qualquer momento nas configurações do app.

Publicidade

A versão 3.6 também introduziu novidades menores, como o suporte para rotas de ciclismo e cálculo de tempo até o destino, bem como melhorias no zoom do mapa no iPad e Mac, que agora priorizam mais o destino da viagem. Também rolaram as famosas melhorias de performance e correções de bugs.

Gratuito para baixar, o Tripsy pode ser baixado na App Store e conta com versões para Mac, iPhone, iPad e Apple Watch.

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Bruno Cardoso
Paulista e formado em Design pela Universidade São Judas Tadeu (USJT), acompanha o mundo Apple de perto desde os 11 anos de idade, quando assistiu a um evento de apresentação de um iPhone pela primeira vez. Atualmente, escreve para o MacMagazine de um MacBook Air de 13 polegadas (M2).
Post Ant.

Redesenhado, Spark aprimora visualização de emails e navegação no iOS/iPadOS 26
Próx. Post

App Flighty, para rastreio de voos, ganha novo design e recursos de monitoramento mais precisos
Posts relacionados