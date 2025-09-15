Liquid Glass chega ao app Tripsy com o lançamento da sua versão 3.6

O popular aplicativo de planejamento de viagens Tripsy foi atualizado hoje para a versão 3.6, a qual introduz suporte à linguagem de design Liquid Glass do iOS 26 (lançado hoje para todos).

Segundo o desenvolvedor do software, o brasileiro Rafael Kellermann Streit, ele foi redesenhado de ponta a ponta para se misturar melhor com o novo sistema, apostando fortemente em efeitos de transparência e fluidez.

O aplicativo também ganhou uma nova barra de ferramentas que, além de seguir as diretrizes visuais do Liquid Glass, facilita o acesso aos detalhes das atividades e deixa a interface do app com um aspecto mais moderno.

🚀 Tripsy is ready for iOS 26!

Adotamos a nova linguagem de design com interações fluidas, uma barra de ferramentas redesenhada e um ícone de raio-X reinventado, tornando cada viagem mais clara, tranquila e agradável. ✨

E por falar em novidades visuais, os ícones Original, X-Ray e Pride também foram redesenhados para refletir a nova cara do Tripsy. Como de costume, é possível alternar entre eles a qualquer momento nas configurações do app.

A versão 3.6 também introduziu novidades menores, como o suporte para rotas de ciclismo e cálculo de tempo até o destino, bem como melhorias no zoom do mapa no iPad e Mac, que agora priorizam mais o destino da viagem. Também rolaram as famosas melhorias de performance e correções de bugs.

Gratuito para baixar, o Tripsy pode ser baixado na App Store e conta com versões para Mac, iPhone, iPad e Apple Watch.