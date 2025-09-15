macOS Tahoe 26 chega com interface renovada, Spotlight turbinado e mais!

Apresentado originalmente na WWDC25, a Apple finalmente liberou hoje a versão final do macOS Tahoe 26 para todos os usuários, trazendo novidades que prometem transformar a experiência de uso do sistema.

Publicidade

Quem já estava testando o sistema operacional e chegou a instalar a sua Release Candidate (RC), liberada na semana passada, precisará fazer um novo download pois a compilação final não é a mesma (passou da 25A353 para a 25A354 ).

Junto ao novo sistema, a Apple também liberou o macOS Sequoia 15.7 (compilação 24G222 ) e o macOS Sonoma 14.8 ( 23J21 ) com importantes correções de segurança — para quem não quer ou não poderá instalar a versão mais recente.

Vamos relembrar, sem mais delongas, as principais novidades do novo sistema de Macs!

Liquid Glass

Presente em todos os cantos do sistema, o novo design refina o visual do Dock, das barras laterais e da barras de ferramentas, dando mais destaque ao conteúdo. Além disso, a barra de menus está totalmente transparente (isto é opcional) e faz a tela parecer ainda maior.

O novo design também possibilita uma personalização maior no Mac, com ainda mais maneiras de customizar quais controles aparecem na barra de menus e na Central de Controle e a forma de organizá-los.

Os ícones de apps agora também podem ser exibidos com uma aparência clara ou escura, bem como novas cores, além de um visual transparente. Os usuários podem ainda mudar a cor das pastas e inserir um símbolo ou emoji para customizá-las.

Spotlight

O Spotlight ganhou um verdadeiro banho de loja, facilitando encontrar o conteúdo desejado e oferecendo novas maneiras de realizar ações. Agora, todos os resultados de uma busca (incluindo arquivos, pastas, eventos, apps, mensagens, etc.) são listados juntos e organizados de maneira inteligente em ordem de relevância. Ele também passa a mostrar, nos resultados, os documentos armazenados em unidades de nuvem de terceiros.

Outra boa novidade é a possibilidade de realizar centenas de ações direto no Spotlight, como enviar um email, criar uma nota ou escutar um podcast, sem ter que mudar de app — tanto em apps da Apple quanto em apps de terceiros compatíveis.

Os usuários também podem executar atalhos e ações na barra de menus de apps, com o Spotlight aprendendo a sua rotina para exibir ações personalizadas. Por fim, o suporte às teclas rápidas ajudam a levar o usuário diretamente para a ação desejada.

Novos aplicativos

O macOS Tahoe 26 também vem com novos aplicativo, como o app Telefone (Phone), que chega ao Mac graças ao recurso Continuidade (Continuity). Ele inclui os recursos já conhecidos do app Telefone no iPhone, como as abas Recentes, Favoritos e Voicemails, além de funções como Filtragem de Ligações e Assistência de Espera.

O app Jogos (Games) é outra novidade, o qual reúne todos os títulos no mesmo local, facilitando descobrir recomendações específicas, jogar com outras pessoas de maneiras diferentes e até ativar o Modo Pouca Energia, que prolonga o tempo de jogo e otimiza o uso da bateria.

Por fim, o app Diário (Journal) chega ao Mac para facilitar escrever sobre momentos do dia a dia e eventos especiais. Assim como no iOS/iPadOS, é possível ter vários diários para diferentes aspectos, e eles ficam sincronizados em todos os seus dispositivos.

Acessibilidade

Entre os recursos de acessibilidade do macOS Tahoe 26, está a Lupa no Mac. Ela ajuda pessoas com baixa visão a dar zoom ao seu redor usando a Câmera de Continuidade no iPhone ou outras câmeras USB, aplicar filtros de imagem para facilitar a visão ou leitura dos itens e até mudar a perspectiva ao visualizar apresentações ou livros de algum ângulo.

Outros recursos incluem o Leitor de Acessibilidade (um novo modo de leitura em todo o sistema), a nova experiência Acesso por Braille (que oferece uma interface simples para quem estiver conectado a displays braille) e Indícios de Movimento do Veículo (que ajuda a reduzir o enjoo em um veículo em movimento).

Outras novidades

Safari

Oferece uma experiência renovada com abas arredondadas que flutuam na barra de ferramentas. Também tem uma barra lateral redesenhada, com novas seções que ajudam a encontrar o conteúdo salvo com mais facilidade, como Abas do iCloud e Salvo. Para aumentar a segurança contra rastreadores durante a navegação, ele agora fornece proteções avançadas contra rastreamento digital em todos os sites por padrão.

Mensagens (Messages)

Conta agora com os recursos de Fundos e Enquetes, além de ganhar uma visualização detalhada que ajuda a navegar com facilidade pelos assuntos da conversa. Também inclui indicadores de digitação, a capacidade de adicionar novos contatos a partir do bate-papo em grupo e a possibilidade de fazer buscas em uma linguagem mais natural.

Fotos (Photos)

Conta com um visual renovado, que inclui lindos elementos de Liquid Glass, melhorias na personalização, fluxos mais simples e uma barra lateral similar à do iPadOS. As Coleções Fixadas agora chegam ao Mac, dando acesso fácil às coleções mais usadas com um clique na barra lateral. Também existem novos botões para acessar rapidamente as opções de filtro e organização em todas as visualizações, além da possibilidade de customizar o tamanho dos quadros das Coleções.

FaceTime

A nova tela inicial mostra Pôsteres de Contato das pessoas que ligaram recentemente, os controles Liquid Glass agora flutuam na parte inferior direita e desaparecem para criar mais espaço, e o novo botão “Mais” dá acesso rápido a recursos como SharePlay e Tradução ao Vivo.

Notas (Notes)

Agora oferece a capacidade de importar e exportar uma nota em um arquivo Markdown e é compatível com a captura de conversas no app Telefone como gravações de áudio com transcrições.

Senhas (Passwords)

Os usuários consultam as mudanças que fizeram nas próprias contas, como verificar as versões anteriores das senhas salvas, e detalhes de quando foram alteradas.

Tradução ao Vivo (Live Translation)

Com a Apple Intelligence, a Tradução ao Vivo ajuda você a traduzir automaticamente textos no Mensagens, acompanhar legendas traduzidas ao vivo em chamadas do FaceTime ou ouvir uma transcrição de áudio em tempo real, falada em voz alta no app Telefone.

Notas de liberação e como instalar

O macOS Tahoe 26 inclui ainda diversas outras melhorias e correções. Confira o changelog completo do novo sistema abaixo.

Notas de liberação do macOS Tahoe 26 O macOS Tahoe apresenta um novo design incrível e inclui recursos da Apple Intelligence. Além disso, você encontra novas opções para trabalhar entre os seus dispositivos e aumentar a produtividade. Design O Liquid Glass deixa o Mac com uma aparência nova e mais expressiva, mas totalmente familiar. Apple Intelligence Descubra novas formas de se comunicar em vários idiomas com a Tradução ao Vivo, explore novas ações inteligentes no app Atalhos, combine seus emojis favoritos com o Genmoji e explore mais opções ao criar imagens no Image Playground. Continuidade Trabalhe sem interrupções entre dispositivos com o novo app Telefone e as Atividades ao Vivo no Mac. Produtividade Descubra os novos recursos do Spotlight e dos apps Atalhos e Mensagens para aumentar a produtividade e melhorar a comunicação no Mac.

Você pode conferir o passo e passo de como atualizar o seu Mac no nosso tutorial a seguir.

Bom update! 🖥️💻