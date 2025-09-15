OpenAI anuncia GPT-5-Codex, nova versão da sua IA focada em programação

O Codex, agente de programação do ChatGPT, ganhou hoje uma nova versão do modelo de IA mais recente da OpenAI chamada GPT-5-Codex, a qual consegue “pensar” de maneira mais dinâmica, além de performar melhor em benchmarks especializados.

Segundo a empresa comandada por Sam Altman, a novidade consegue ficar até sete horas trabalhando em uma única tarefa dependendo da sua complexidade, além de conseguir revisar códigos e oferecer comentários mais relevantes e de maneira mais precisa.

Para alcançar essas melhorias, a OpenAI disse ter treinado o novo modelo com tarefas reais de programação, o que incluiu a criação de projetos do zero e até testes de validação e debugging.

GPT-5-Codex is here: a version of GPT-5 better at agentic coding.



It is faster, smarter, and has new capabilities. Let us know what you think!



The team has been absolutely cooking, very fun to watch. — Sam Altman (@sama) September 15, 2025 O GPT-5-Codex está aqui: uma versão do GPT-5 melhor em codificação agêntica.



É mais rápido, mais inteligente e tem novos recursos. Conte-nos o que você acha!



O time está mandando ver, foi muito divertido de assistir.

O GPT-5-Codex supera o GPT-5 no benchmark SWE-bench Verified, o qual foi projetado para testar as habilidades de programação agênticas desses modelos. Ele também usa 93,7% menos tokens que o GPT-5, além de contar com um Codex CLI repaginado e a nova extensão de código aberto Codex IDE.

Obviamente, essas novidades chamarão mais a atenção de programadores, com o GPT-5 “tradicional” ainda sendo mais indicado para usuários em geral. E, ao contrário do modelo principal, o GPT-5-Codex não conta com um router para trocar automaticamente entre submodelos — característica que talvez agrade usuários mais assíduos do GPT-5.

O GPT-5-Codex está sendo liberado em produtos Codex e pode ser acessado via terminal, IDE, GitHub ou pelo próprio ChatGPT por assinantes dos planos Plus, Pro, Business, Edu e Enterprise. Além disso, a OpenAI já prometeu que vai torná-lo disponível para clientes de sua API no futuro.

Mais informações sobre o GPT-5-Codex podem ser conferidas nessa página.