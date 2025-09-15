Navegue

Promoções na App Store: Thumper: Edição de Bolso, Dungeons of Dreadrock 2, FILCA – SLR Film Camera e mais!

Marcelo Melo
15/09/2025 • 22:20

Abrindo a semana, neste dia de novos sistemas operacionais da Apple, com a nossa seleção de promoções na App Store desta segunda-feira!

Thumper: Edição de Bolso é um daqueles jogos que você pode ficar horas jogando sem ver o tempo passar. Criado pelo pessoal da Drool LLC, ele é o nosso destaque do dia.

Apresentado em 2017, o título é um campeão da App Store, tendo sido vencedor de um Apple Design Award e destaque da “Escolha dos editores”. No jogo, você é um besouro espacial que deve estar sincronizado com a música para vencer os desafios.

O game conta com suporte a controles, reprodução em 60 quadros por segundo no modo retrato/paisagem, dezenas de fases e uma trilha sonora original.

Thumper é violência musical: ação clássica, velocidade alucinante e fisicalidade brutal. Você é um besouro espacial que deve desbravar o vazio e enfrentar uma cabeça gigante desvairada.

Com esta edição especial de bolso, jogue todas as nove fases épicas com apenas uma mão.

Avance, domine novos movimentos e sobreviva a terríveis batalhas de chefões, tudo movido a uma pulsante trilha sonora original, que fará você sentir cada impacto esmagador. Para atingir o paraíso da sinestesia, você terá que conquistar o inferno do ritmo.

Confira um vídeo:

YouTube video

Como o som é um dos itens destaque do jogo, é recomendado o uso de fones de ouvido para uma melhor experiência. Aproveite a oferta e boa diversão! 🎧

Abaixo outros jogos/apps que, juntos, somam mais de R$110 em descontos:

Jogos

Jogo de estratégia.

Jogo de aventura.

Jogo de tabuleiro.

Aplicativos

Captura e efeitos para fotos.

Crie a sua árvore genealógica.

Aproveitem as ofertas e até amanhã. Ah, não deixe de verificar se você possui um backup recente antes de atualizar seu dispositivo! Lembrando que elas são sempre por tempo limitado, então é bom correr. ✈️

