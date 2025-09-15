Redesenhado, Spark aprimora visualização de emails e navegação no iOS/iPadOS 26

O Spark, aplicativo de email da Readdle usado por mais de 15 milhões de pessoas no mundo, recebeu hoje a sua maior reformulação em cinco anos. A atualização chega junto ao lançamento do iOS/iPadOS 26, incluindo suporte ao novo visual Liquid Glass.

O redesenho inclui uma caixa de entrada renovada, com barra flutuante que move os atalhos de busca e calendário para a parte inferior da tela, facilitando o uso com uma mão. A nova visualização de emails passa a contar com barras que encolhem e um menu contextual translúcido, que substitui a antiga folha de ações e torna mais rápido o acesso respostas rápidas e integrações.

A busca também foi aprimorada, com o campo para pesquisas posicionado logo acima do teclado e oferecendo navegação mais clara entre emails, remetentes e anexos. O aplicativo ganhou ainda um ícone redesenhado, construído em camadas de vidro, que se adapta aos modos claro, escuro e mono do sistema.

A atualização já está disponível na App Store e pode ser baixada gratuitamente. O Spark, vale notar, dispõe de diversos pacotes de assinatura, podendo ser testado gratuitamente por sete dias.