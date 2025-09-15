Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
Leitura de 1 minuto

Redesenhado, Spark aprimora visualização de emails e navegação no iOS/iPadOS 26

Bruno S. Gentile
15/09/2025 • 16:28
Divulgação/Readdle
Spark no iOS/iPadOS 26

O Spark, aplicativo de email da Readdle usado por mais de 15 milhões de pessoas no mundo, recebeu hoje a sua maior reformulação em cinco anos. A atualização chega junto ao lançamento do iOS/iPadOS 26, incluindo suporte ao novo visual Liquid Glass.

Publicidade

O redesenho inclui uma caixa de entrada renovada, com barra flutuante que move os atalhos de busca e calendário para a parte inferior da tela, facilitando o uso com uma mão. A nova visualização de emails passa a contar com barras que encolhem e um menu contextual translúcido, que substitui a antiga folha de ações e torna mais rápido o acesso respostas rápidas e integrações.

Spark Mail
Divulgação/Readdle

A busca também foi aprimorada, com o campo para pesquisas posicionado logo acima do teclado e oferecendo navegação mais clara entre emails, remetentes e anexos. O aplicativo ganhou ainda um ícone redesenhado, construído em camadas de vidro, que se adapta aos modos claro, escuro e mono do sistema.

A atualização já está disponível na App Store e pode ser baixada gratuitamente. O Spark, vale notar, dispõe de diversos pacotes de assinatura, podendo ser testado gratuitamente por sete dias.

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Bruno S. Gentile
Bacharel em Direito e pós-graduado em Jornalismo e Comunicação, sempre amei escrever — das viscerais desilusões adolescentes às séries documentais em podcasts. Tudo, claro, nas Notas do iPhone ou no Pages do MacBook, enquanto o Apple Watch monitora se meu coração não se empolga demais e o iPad toca um vídeo ao fundo.
Post Ant.

Apple atualiza firmware dos AirPods Pro 2 e AirPods 4 com Tradução ao Vivo, controle remoto da câmera e mais
Próx. Post

Liquid Glass chega ao app Tripsy com o lançamento da sua versão 3.6
Posts relacionados