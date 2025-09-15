SmartGym implementa o Liquid Glass na interface e em widgets, lança novos recursos de IA e mais

O app SmartGym, desenvolvido pelo brasileiro Mateus Abras, ganhou uma atualização recheada de mudanças que adaptam o software aos recém-lançados sistemas da Apple, bem como traz novidades que aprimoram a experiência de uso — incluindo novos recursos alimentados por inteligência artificial.

No que tange o suporte aos novos sistemas, o SmartGym foi completamente adaptado para a nova linguagem de design Liquid Glass, de modo que cada botão, alerta, gráfico e visualização foram reformulados para aproveitar ao máximo a interface renovada.

💧 Construído em Liquid Glass.

✨ IA no dispositivo:

📥 Importe treinos em texto simples do ChatGPT e muito mais.

🧑‍🏫 Smart Coach com 3 personalidades para escolher: Equilibrado, Motivacional e Agressivo.

❤️ Suporte para frequência cardíaca dos AirPods Pro 3.

🎉 E muito mais!

Além disso, todos os widgets e o ícone do app foram redesenhados para combinar com a nova estética.

Novos recursos de IA

O SmartGym agora integra os modelos de IA da Apple (Apple Foundation Models) em todos os aspectos, viabilizando ainda mais recursos com o Smart Trainer.

Entre eles, agora basta copiar qualquer treino em texto simples e colá-lo no SmartGym. Instantaneamente, ele se torna um treino totalmente estruturado com séries, repetições, tempos de descanso e muito mais. O Smart Trainer também o adapta automaticamente aos equipamentos que você tem disponíveis.

Além disso, sempre que abrir o aplicativo, você será recebido com uma saudação personalizada e dinâmica, gerada em tempo real, que usa seus dados de condicionamento físico atuais.

Ainda em matéria de incentivos, as novas Personalidades de IA permitem que o usuário escolha o estilo de coaching que melhor se adapta a ele:

Motivacional: incentiva o usuário com positividade e energia, indicado para quem gosta de um apoio constante.

Equilibrado: um coach solidário que oferece ao usuário a combinação certa de incentivo para mantê-lo focado e consistente.

: um coach solidário que oferece ao usuário a combinação certa de incentivo para mantê-lo focado e consistente. Agressivo: um treinador direto que não mede esforços e leva o usuário ao limite para que ele obtenha resultados.

Outros recursos de IA incluem:

O Smart Trainer aprende com seus treinos e faz sugestões inteligentes; agora, essas sugestões vêm com explicações mais fáceis de entender.

Acompanhar o progresso ficou mais intuitivo, com o SmartGym transformando seus dados de treino, detalhamentos de rotina e desempenho individual de exercícios em resumos curtos.

Agora há uma maneira de obter ainda mais informações sobre cada exercício da biblioteca — composta por quase 700 movimentos com animações e instruções detalhadas.

Atividades ao Vivo (Live Activities)

Graças à permissão total de execução em segundo plano no iOS e iPadOS, o SmartGym atualizará as Atividades ao Vivo em tempo real, exibindo os dados mais recentes de dispositivos externos (como Apple Watch, Powerbeats Pro 2, AirPods Pro 3, etc.).

Além disso, as Atividades ao Vivo do SmartGym agora incluem o recurso Ação Preditiva, um botão dinâmico que sempre atualiza com o próximo passo recomendado. Isso significa que os usuários podem registrar séries, iniciar cronômetros de descanso, pular descansos e concluir treinos, tudo a partir da interface das Live Activities.

Por fim, com o RelevanceKit, o aplicativo pode sugerir o momento perfeito para exibir seu widget de treino, como um pouco antes do seu treino habitual, para que você inicie uma nova sessão mais rapidamente.

iPad

Com o iPadOS 26, o SmartGym ganhou suporte ao novo dimensionamento de janelas, permitindo mantê-lo na tela da melhor forma possível para não atrapalhar seu treino e outros processos que estejam em andamento no iPad.

Apple Watch

No Apple Watch, o app também está estreando o design Liquid Glass. Além disso, os widgets do Conjunto Inteligente (Smart Stack) do SmartGym estão mais inteligentes.

Assim como no aplicativo para iOS, o SmartGym agora adiciona um botão diretamente à Central de Controle do Apple Watch, permitindo-lhe iniciar um treino instantaneamente.

AirPods Pro 3

O SmartGym já está adaptado para suportar os novos sensores de frequência cardíaca dos AirPods Pro 3.

Isso significa que, mesmo sem um Apple Watch, usuários que treinam com AirPods Pro 3 ou Powerbeats Pro 2 ainda podem monitorar sua frequência cardíaca (com zonas de frequência cardíaca) e a queima de calorias.

A atualização do SmartGym já está disponível gratuitamente na App Store. Vale notar que o app conta com opções de assinatura premium para a liberação de recursos ilimitados.