Leitura de 3 minuto

tvOS 26 é liberado com nova aparência, Cantar com o iPhone no Apple Music e mais!

Software do HomePod também chega à versão 26
Luiz Gustavo Ribeiro
15/09/2025 • 14:12
Divulgação/Apple

A Apple lançou hoje o tvOS 26 (compilação 23J353) e o Software do HomePod 26 (idem) com algumas boas novidades para os usuários de Apple TVs e HomePods.

Assim como nos últimos anos, o tvOS 26 está disponível para os mesmos modelos compatíveis com a versão anterior — ou seja, as Apple TVs HD (2015) e 4K (as três gerações, lançadas em 2017, 2021 e 2022). No caso dos HomePods, todos os modelos, inclusive o original (de 2018), poderão ser atualizados para o software mais recente.

No entanto, ainda que a compatibilidade tenha sido mantida, a Maçã deixou claro que apenas a Apple TV 4K de segunda geração (ou mais recente, é claro) receberá a nova interface Liquid Glass, sobre a qual veremos mais detalhes abaixo.

YouTube video

Liquid Glass

A interface redesenhada do tvOS 26 apresenta um novo material de design batizado pela Apple de Liquid Glass, o qual proporciona uma nova experiência que reflete e refrata o conteúdo usando renderização em tempo real.

YouTube video

Usar o app Apple TV também ficou melhor, criando uma experiência mais envolvente ao assistir a filmes e séries, com artes de pôster que incorporam o Liquid Glass e permite mostrar mais filmes e séries na tela.

Cantar com o iPhone no Apple Music

O recurso Apple Music Sing evoluiu no tvOS 26 e, agora, permite transformar o iPhone em um microfone portátil para a Apple TV que amplifica a voz dos usuários. Qualquer pessoa pode participar usando o próprio iPhone para escolher as próximas músicas ou reagir com emoji na tela.

Acompanhado por letras em tempo real e efeitos visuais que iluminam a tela, o recurso Cantar do Apple Music funciona em conjunto com as funções Tradução e Pronúncia de Letras, indisponíveis em português a princípio, possibilitando acompanhar e cantar uma variedade ainda maior de músicas, mesmo sem conhecer o idioma.

Outras novidades

Eis mais algumas novidades que estão disponíveis com o novo sistema:

FaceTime

Com o tvOS 26, as chamadas FaceTime ficam mais personalizadas, graças à exibição dos Pôsteres de Contato na Apple TV ao iniciar ou receber uma chamada.

Além disso, as Legendas ao Vivo (Live Captions) também foram ampliadas e funcionam em idiomas como japonês, francês, alemão e espanhol. E se alguém ligar, a notificação aparecerá direto na TV, com a opção de atender usando o iPhone ou o HomePod.

Perfis

Para encontrar recomendações personalizadas de conteúdo com mais rapidez, agora é possível configurar a Apple TV para mostrar automaticamente os perfis ao despertar. O tvOS 26 também traz uma nova API 1Application programming interface, ou interface de programação de aplicações. para desenvolvedores que vincula o login dos apps a uma Conta Apple, facilitando o acesso dos usuários aos apps, séries e filmes favoritos ao configurar um novo aparelho.

Protetores de tela

Aproveite paisagens de tirar o fôlego com os novos protetores de tela de visão aérea capturados na Índia, incluindo Goa e Kerala.

AirPlay

Defina qualquer caixa de som compatível como a opção de saída de som permanente para a Apple TV.

Software do HomePod 26

A atualização para os alto-falantes inteligentes da Maçã contará com alguns recursos bem-vindos, incluindo a fusão de faixas (crossfade) do Apple Music — que já é compatível com outros dispositivos há muito tempo, mas estava ausente do HomePod.

Além disso, o update inclui a capacidade de visualizar e alterar redes Wi-Fi no HomePod — embora eles se conectem automaticamente à mesma rede que o seu iPhone ou iPad, isso facilitará resolver averiguar e corrigir problemas de conexão.

Por fim, uma outra melhoria é uma expansão dos recursos multiambiente, com os controles de voz para áudio se expandindo para além do Apple Music — de modo que você pode controlar qualquer transmissão, seja no Spotify ou outros apps.

Notas de liberação e como instalar

O tvOS 26 e o Software do HomePod 26 também incluem outras melhorias e correções. Confira-as nas notas de atualização completas abaixo:

Notas de liberação do tvOS 26

Em breve.

Notas de liberação do Software do HomePod 26

A versão 26 do software inclui melhorias no AirPlay e compatibilidade com a fusão de músicas no Apple Music. Esta atualização também inclui correções de erros e melhorias de estabilidade.

Graças à fusão no HomePod, as transições suaves entre as músicas — com a redução gradual do volume da atual e a introdução gradativa da próxima — garantem que a música nunca pare.

Agora você pode pedir à Siri para reproduzir o áudio de um HomePod da casa em outro, caso você esteja usando o AirPlay.

A seguir, você também pode conferir detalhadamente as instruções para instalar os updates em seus dispositivos.

Bons updates! 📺

Notas de rodapé

  • 1
    Application programming interface, ou interface de programação de aplicações.

Luiz Gustavo Ribeiro
Formado em Jornalismo pela Universidade Federal de Uberlândia (UFU), amante da comunicação, da tecnologia — em especial dos produtos da Apple — e da cultura pop. Não desgruda do iPhone e do MacBook Pro.
