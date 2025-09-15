visionOS 26 é liberado com widgets e cenas espaciais, Persona melhorada e mais

Como prometido na semana passada, a Apple liberou hoje oficialmente o visionOS 26 (compilação 23M336 ), o qual pode ser baixado por todos os donos do Apple Vision Pro — que, obviamente, é o único modelo já lançado até hoje pela Maçã.

Embora o grande foco sempre caia sobre o iOS/iPadOS e o macOS, a nova versão do visionOS também traz boas novidades — sem um grande foco para a parte do design como os demais, uma vez que a nova interface Liquid Glass é, em partes, inspirada no próprio sistema para o headset da Apple.

Neste post, vamos rever as principais novidades as quais temos acompanhado ao longo dos últimos meses para o visionOS 26, bem como o changelog completo do sistema e informações sobre a sua instalação!

Widgets espaciais

O visionOS 26 muda a forma como sempre interagimos com widgets, que agora se integram ao espaço e reaparecem sempre que o usuário coloca o Apple Vision Pro. Eles podem ser personalizados com detalhes como espessura, cor e profundidade e há até mesmo um app Widgets para ajudar a encontrá-los.

Divulgação/Apple

De acordo com a Apple, foram lançados novos widgets de Relógio, Tempo, Música e Fotos, sendo possível também baixar widgets de apps compatíveis com o iOS e o iPadOS. Quem desenvolve apps, por sua vez, pode criar um facilmente com o framework WidgetKit.

Experiências compartilhadas e Personas

Um dos problemas que dispositivos como o Vision Pro trazem é o isolamento, mas com o visionOS 26 será possível compartilhar experiências espaciais com quem estiver usando o headset no mesmo ambiente. É possível assistir a um filme junto, jogar ou até mesmo adicionar alguém remotamente via FaceTime.

Divulgação/Apple

Quando falamos nas Personas, elas estão bem mais naturais e familiares, com um aumento relevante na expressividade e nitidez para que o interlocutor consiga ter uma visão de perfil completa e com alta precisão de detalhes como cabelos, cílios e pele. O processo de criação e configuração também melhorou.

Divulgação/Apple

Cenas espaciais

Com o visionOS 26, as fotos espaciais ficam ainda mais realistas graças a um algoritmo de IA generativa e à profundidade computacional para criar cenas espaciais com muitas perspectivas que dão ao usuário a sensação de poder se inclinar e olhar ao redor.

Divulgação/Apple

Essas cenas espaciais podem ser vistas tanto no app Fotos (Photos) quanto no app Galeria Espacial (Spacial Gallery) e no Safari.

Novas formas de navegar, jogar e assistir

De acordo com a Apple, agora é possível selecionar a navegação espacial para transformar artigos no Safari, ocultar distrações e revelar cenas espaciais que ganham vida com a rolagem. A depender do app, usuários também poderão comprar e navegar com profundidade de dimensão enquanto interagem com objetos 3D.

Divulgação/Apple

Com rastreamento de movimento de alto desempenho com seis graus de liberdade, detecção de toque com o dedo e compatibilidade com vibração, o visionOS 26 ainda oferece suporte à reprodução nativa de conteúdo com campo de visão de 180º, 360º e ultra-angular da Insta360, GoPro e Canon, bem como é compatível com o controle PlayStation VR2 Sense.

Outras novidades

A Apple Intelligence agora está disponível no Vision Pro também em francês, alemão, inglês (Austrália, Canadá, Índia, Singapura e Reino Unido), italiano, japonês, coreano e espanhol.

agora está disponível no Vision Pro também em francês, alemão, inglês (Austrália, Canadá, Índia, Singapura e Reino Unido), italiano, japonês, coreano e espanhol. A Central de Controle agora mostra recursos como Usuário Convidado, Foco, Travel Mode de forma prática em uma visualização única, permitindo também mudar de música, definir os ajustes do ambiente e conectar à Tela Virtual do Mac.

agora mostra recursos como Usuário Convidado, Foco, Travel Mode de forma prática em uma visualização única, permitindo também mudar de música, definir os ajustes do ambiente e conectar à Tela Virtual do Mac. Agora é possível decorar os espaços com widgets, fotos espaciais, panoramas, relógios e playlists/músicas favoritas do Apple Music.

Divulgação/Apple

O recurso Look to Scroll permite rolar a interface usando apenas os olhos.

permite rolar a interface usando apenas os olhos. Agora é possível desbloquear o iPhone ao usar o Vision Pro, mesmo quando totalmente imerso em um ambiente.

O visionOS 26 também permite atender uma ligação feita para o iPhone, tal como já acontece no macOS.

A Home View agora conta com pastas — o que permite reorganizar e agrupar apps.

agora conta com pastas — o que permite reorganizar e agrupar apps. Um novo recurso “Zoom” do Vision Pro permite ao usuário ampliar a sua visualização real com facilidade.

O novo ambiente Jupiter coloca o usuário em Amalteia, uma das luas do gigante gasoso — e que conta com uma vista privilegiada para o planeta gigante.

Notas de liberação

Eis o changelog divulgado pela Apple para o novo sistema:

Como sempre, você pode visitar nossa página na qual ensinamos em detalhes como baixar e atualizar o visionOS.

Bom update para todos! 😎