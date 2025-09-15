watchOS 26 chega com monitoramento de hipertensão, recursos de IA e Liquid Glass

Como esperado, a Apple lançou hoje, para todos os usuários, o watchOS 26 (compilação 23R352 ), a mais nova versão do sistema operacional que equipa seus relógios inteligentes.

Assim como os outros SOs da Maçã para este ano, o watchOS 26 vem com o pomposo Liquid Glass — linguagem de design que aposta em efeitos de transparência e fluidez para os elementos da interface.

Como comentamos lá na época da WWDC25, esse novo visual se estende por todo o sistema, indo desde a Central de Controle (Control Center) até o Conjunto Inteligente (Smart Stack), que agora está mais dinâmico e faz sugestões personalizadas com base na rotina do usuário.

A atualização, é claro, também traz a Apple Intelligence para os Watches pela primeira vez — ainda que dependente de um iPhone compatível próximo. Um dos recursos empurrados pela suíte de IA é Tradução ao Vivo (Live Translate), que traduz instantaneamente textos recebidos e enviados diretamente do pulso do usuário.

Na mesma toada, temos as respostas inteligentes no app Mensagens (Messages), que ficaram melhores e agora sugerem respostas mais precisas e relevantes, bem como a Companhia de Exercício (Workout Buddy) — uma espécie de coach fitness virtual que fornece estatísticas em tempo real e mensagens motivacionais. Vale notar que esse recurso inicialmente só está disponível em inglês.

E por falar em atividades físicas, o app Exercício (Workout) foi completamente redesenhado, contando agora com quatro botões posicionados nos cantos da tela os quais facilitam o acesso a recursos como Visualizações de Treino, Ritmo, Treinos Personalizados e mais. O app também ganhou uma integração com o Apple Music e agora sugere playlists personalizadas para embalar os seus treinos.

Usar o relógio com apenas uma mão também ficou mais fácil. Além do recurso Toque Duplo (Double Tap), temos agora um novo gesto que permite dispensar notificações ou chamadas com um simples movimento de virar o pulso.

O watchOS 26 também recebeu algumas ferramentas do iOS 26, como o app Notas (Notes) e os recursos Assistência de Espera (Hold Assist) e Filtragem de Ligações (Call Screening), que otimizam ligações quando o iPhone está por perto.

Não podemos nos esquecer, é claro, dos recursos apresentados com os Apple Watches Series 11, Ultra 3 e SE 3, como a capacidade de detectar casos de hipertensão e de dar uma nota para a qualidade do sono — os quais também estão sendo liberados para donos de Apple Watches mais antigos.

O recurso de monitoramento da hipertensão, vale notar, ainda não foi aprovado no Brasil, mas, assim que ele passar pelo crivo das autoridades competentes, será possível usar o Apple Watch para ficar a par da sua pressão arterial — lembrando que o sistema não informa os números precisos (como a pressão sistólica e diastólica); ele apenas envia alertas caso detecte uma possível anomalia, agilizando a busca por ajuda médica.

Já a nota da qualidade do sono é calculada com base métricas como duração do sono, tempo acordado. sono profundo e mais. A novidade também lança mão dos dados de sono coletados anonimamente pela Apple de seus usuários, o que ajuda a tornar os resultados mais precisos.

Por fim, temos novos mostradores: o Ponto Intermediário (Exactograph) e o Fluidez (Flow), bem como o Precisão (Waypoint) — exclusivo dos Apple Watches Ultra — e o Faubourg Party — exclusivo de Apple Watches Hermès.

Notas de liberação e como instalar

Confira, abaixo, as notas de liberação completas do update:

Notas de liberação do watchOS 26 Em breve.

A seguir, confira também como realizar o update.

Curiosamente, só para constar aqui, para donos do recém-lançado Apple Watch Ultra 3 a versão que saiu hoje foi a 26.0.1 (compilação 23R8352 ).

Boa atualização! ⌚