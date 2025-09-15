Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
Divulgação/Apple

watchOS 26 chega com monitoramento de hipertensão, recursos de IA e Liquid Glass

Bruno Cardoso
15/09/2025 • 14:09
Leitura de 3 minuto

Como esperado, a Apple lançou hoje, para todos os usuários, o watchOS 26 (compilação 23R352), a mais nova versão do sistema operacional que equipa seus relógios inteligentes.

Publicidade

Assim como os outros SOs da Maçã para este ano, o watchOS 26 vem com o pomposo Liquid Glass — linguagem de design que aposta em efeitos de transparência e fluidez para os elementos da interface.

YouTube video

Como comentamos lá na época da WWDC25, esse novo visual se estende por todo o sistema, indo desde a Central de Controle (Control Center) até o Conjunto Inteligente (Smart Stack), que agora está mais dinâmico e faz sugestões personalizadas com base na rotina do usuário.

Divulgação/Apple

A atualização, é claro, também traz a Apple Intelligence para os Watches pela primeira vez — ainda que dependente de um iPhone compatível próximo. Um dos recursos empurrados pela suíte de IA é Tradução ao Vivo (Live Translate), que traduz instantaneamente textos recebidos e enviados diretamente do pulso do usuário.

Divulgação/Apple

Na mesma toada, temos as respostas inteligentes no app Mensagens (Messages), que ficaram melhores e agora sugerem respostas mais precisas e relevantes, bem como a Companhia de Exercício (Workout Buddy) — uma espécie de coach fitness virtual que fornece estatísticas em tempo real e mensagens motivacionais. Vale notar que esse recurso inicialmente só está disponível em inglês.

Divulgação/Apple

E por falar em atividades físicas, o app Exercício (Workout) foi completamente redesenhado, contando agora com quatro botões posicionados nos cantos da tela os quais facilitam o acesso a recursos como Visualizações de Treino, Ritmo, Treinos Personalizados e mais. O app também ganhou uma integração com o Apple Music e agora sugere playlists personalizadas para embalar os seus treinos.

Publicidade

Usar o relógio com apenas uma mão também ficou mais fácil. Além do recurso Toque Duplo (Double Tap), temos agora um novo gesto que permite dispensar notificações ou chamadas com um simples movimento de virar o pulso.

O watchOS 26 também recebeu algumas ferramentas do iOS 26, como o app Notas (Notes) e os recursos Assistência de Espera (Hold Assist) e Filtragem de Ligações (Call Screening), que otimizam ligações quando o iPhone está por perto.

Divulgação/Apple

Não podemos nos esquecer, é claro, dos recursos apresentados com os Apple Watches Series 11, Ultra 3 e SE 3, como a capacidade de detectar casos de hipertensão e de dar uma nota para a qualidade do sono — os quais também estão sendo liberados para donos de Apple Watches mais antigos.

Pontuação do sono e notificação de hipertensão no Apple Watch Series 11
Divulgação/Apple

O recurso de monitoramento da hipertensão, vale notar, ainda não foi aprovado no Brasil, mas, assim que ele passar pelo crivo das autoridades competentes, será possível usar o Apple Watch para ficar a par da sua pressão arterial — lembrando que o sistema não informa os números precisos (como a pressão sistólica e diastólica); ele apenas envia alertas caso detecte uma possível anomalia, agilizando a busca por ajuda médica.

Já a nota da qualidade do sono é calculada com base métricas como duração do sono, tempo acordado. sono profundo e mais. A novidade também lança mão dos dados de sono coletados anonimamente pela Apple de seus usuários, o que ajuda a tornar os resultados mais precisos.

Publicidade

Por fim, temos novos mostradores: o Ponto Intermediário (Exactograph) e o Fluidez (Flow), bem como o Precisão (Waypoint) — exclusivo dos Apple Watches Ultra — e o Faubourg Party — exclusivo de Apple Watches Hermès.

Hermès
Oceano
loop solo trançada
FineWoven com fecho moderno
Divulgação/Apple

Notas de liberação e como instalar

Confira, abaixo, as notas de liberação completas do update:

Notas de liberação do watchOS 26

Em breve.

A seguir, confira também como realizar o update.

Curiosamente, só para constar aqui, para donos do recém-lançado Apple Watch Ultra 3 a versão que saiu hoje foi a 26.0.1 (compilação 23R8352).

Boa atualização! ⌚

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Bruno Cardoso
Paulista e formado em Design pela Universidade São Judas Tadeu (USJT), acompanha o mundo Apple de perto desde os 11 anos de idade, quando assistiu a um evento de apresentação de um iPhone pela primeira vez. Atualmente, escreve para o MacMagazine de um MacBook Air de 13 polegadas (M2).
Post Ant.

macOS Tahoe 26 chega com interface renovada, Spotlight turbinado e mais!
Próx. Post

visionOS 26 é liberado com widgets e cenas espaciais, Persona melhorada e mais
Posts relacionados