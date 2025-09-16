A bateria do seu iPhone piorou após o iOS 26? A Apple diz que é normal

O iOS 26 (bem como as demais novas versões dos sistemas operacionais da Apple) já está disponível há praticamente 24 horas — e há quem já notou algumas mudanças na performance da bateria.

Conforme diversos relatos nas redes sociais, a principal reclamação é de um desempenho inferior da autonomia da bateria após a instalação do update.

IOS 26 drenando bateria. Mais alguém ? Meu iPhone é o 16. — Darcio AM Barbosa (@DarcioAMBarbosa) September 16, 2025 Depois que atualizei meu iOS pro 26 a bateria tá indo rápida demais, e olha que é um 16 Pro Max comprado há menos de um mês, socorro — yurE (@cruelsyure) September 16, 2025

Naturalmente, sempre tem quem exagere um pouco a situação, mas o fato é que a atualização realmente pode afetar a bateria, conforme explicado pela própria Apple em um documento de suporte.

Segundo a empresa, novos recursos podem exigir mais recursos, levando a um “pequeno impacto” no desempenho e na duração da bateria — porém, ela afirma que isso se trata de algo normal e temporário.

Imediatamente após concluir uma atualização, especialmente uma versão principal, você pode notar um impacto temporário na duração da bateria e no desempenho térmico. Isso é normal, pois seu dispositivo precisa de tempo para concluir o processo de configuração em segundo plano, incluindo a indexação de dados e arquivos para pesquisa, o download de novos recursos e a atualização de aplicativos.



Novos recursos são interessantes e ajudam você a aproveitar ainda mais seu produto Apple, embora alguns possam exigir recursos adicionais do dispositivo. Dependendo do uso individual, alguns usuários podem notar um pequeno impacto no desempenho e/ou na duração da bateria. A Apple trabalha continuamente para otimizar esses recursos em atualizações de software para garantir uma ótima duração da bateria e uma experiência de usuário tranquila.

Vale notar que o impacto das atualizações de software no desempenho da bateria já foram aventados pela Apple antes. Com o iOS 18, por exemplo, a companhia detalhou em um outro documento de suporte que o sistema informa sobre atividades que ocorrem em segundo plano e que podem afetar a duração da bateria e o desempenho térmico por um tempo — como uma atualização do iOS em andamento.

E aí, como está o desempenho da bateria do seu dispositivo após a atualização? Compartilhe abaixo!

