Leitura de 2 minuto

AirPods Pro 3 têm integração com o app Buscar aprimorada, mas há um porém

Bruno Cardoso
16/09/2025 • 09:00
AirPods Pro 3 e iPhone

Como comentamos em nosso comparativo, os AirPods Pro 3 trazem em seu estojo o chip U2, o qual desbloqueia uma série de melhorias em matéria de rastreamento da sua localização no aplicativo Buscar (Find My).

Publicidade

Esse componente, vale lembrar, já havia estreado (ainda como “chip de banda ultralarga de segunda geração”) nos dispositivos da linha iPhone 15, lançada lá em 2023, tendo dado das caras também no Apple Watch Ultra 2. Em ambos os casos, ele permitiu avanços semelhantes.

De acordo com a Apple, no caso dos seus mais novos fones de ouvido sem fio, o chip U2 faz que com a área de rastreamento dos AirPods Pro 3 seja 3x maior que a dos AirPods Pro 2 (que trazem o chip U1). A Busca Precisa (Precision Finding), por sua vez, suportaria distâncias até 1,5x maiores.

Como notado pelo MacRumors, no entanto, há uma limitação curiosa nas letras miúdas do site da Apple dedicado aos AirPods Pro 3: as melhorias envolvendo a Busca Precisa só se aplicam caso os fones estejam conectados a um dispositivo da linha iPhone 17 — em outras palavras, nada dessa novidade nos iPhones 15 ou 16, mesmo eles também contando com o chip U2.

Publicidade

Em comparação com os AirPods Pro 2. O recurso Busca Precisa aprimorado requer iPhone 17 e AirPods Pro 3. A disponibilidade varia de acordo com a região.

A expectativa é que essa melhoria também se aplique ao iPhone Air, embora a Apple não tenha especificado isso em seu site — algo que revela uma inconsistência criada pela decisão de não incluir a numeração “17” no nome do seu dispositivo ultrafino.

Não está clara a razão por trás dessa limitação, mas ela sugere que a implementação do chip U2 nos iPhones 17 e nos AirPods Pro 3 se deu de uma maneira diferente.

Que coisa, não? 🤔

Bruno Cardoso
