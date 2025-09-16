Navegue

Apple Ginza, no Japão, será fechada e reaberta em sua localização original

Douglas Nascimento
16/09/2025 • 09:40
Leitura de 1 minuto

Reaberta em agosto em uma localização temporária, a Apple Ginza, loja da Maçã localizada em Tóquio (capital do Japão) mudará novamente de endereço — dessa vez para sua localização original, no Ginza 3-chōme.

Mais especificamente, a loja — que foi inaugurada em 2003 como a primeira loja da Apple fora dos Estados Unidos— será aberta no edifício Sayegusa, o qual foi demolido e reconstruído nos últimos anos.

Para comemorar a novidade, a Apple já preparou uma página de prévia para essa nova fase da loja e, como sempre, disponibilizou wallpapers [PNG] com o logo do estabelecimento para iPhones, iPads e Macs.

A Maçã também disponibilizou sua tradicional página com coleções relacionadas a artistas e desenvolvedores locais — tanto aplicativos quanto conteúdos para apps como o Apple Music e o Apple TV+.

A nova roupagem da loja, que permanecerá em sua localização atual até o dia 22 de setembro, foi descrita pela Apple como sendo “uma nova história” — para enfatizar o tamanho da mudança.

via Mac OTAKARA, MacRumors

Douglas Nascimento
Estudante de Engenharia de Software pela Universidade Federal do Ceará (UFC), é fascinado por tecnologia desde criança — assim como por tudo o que envolve o mundo do jornalismo e das redações. Escreve no MacMagazine desde 2021.
