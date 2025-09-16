Apple Ginza, no Japão, será fechada e reaberta em sua localização original

Reaberta em agosto em uma localização temporária, a Apple Ginza, loja da Maçã localizada em Tóquio (capital do Japão) mudará novamente de endereço — dessa vez para sua localização original, no Ginza 3-chōme.

Publicidade

Mais especificamente, a loja — que foi inaugurada em 2003 como a primeira loja da Apple fora dos Estados Unidos— será aberta no edifício Sayegusa, o qual foi demolido e reconstruído nos últimos anos.

Para comemorar a novidade, a Apple já preparou uma página de prévia para essa nova fase da loja e, como sempre, disponibilizou wallpapers [PNG] com o logo do estabelecimento para iPhones, iPads e Macs.

A Maçã também disponibilizou sua tradicional página com coleções relacionadas a artistas e desenvolvedores locais — tanto aplicativos quanto conteúdos para apps como o Apple Music e o Apple TV+.

Publicidade

A nova roupagem da loja, que permanecerá em sua localização atual até o dia 22 de setembro, foi descrita pela Apple como sendo “uma nova história” — para enfatizar o tamanho da mudança.

via Mac OTAKARA, MacRumors