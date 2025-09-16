Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
Leitura de 1 minuto

Apple inicia a pré-venda dos iPhones 17 e Air no Brasil

Pedro Henrique Nunes
16/09/2025 • 00:00
Novos iPhones (17 Pro [Max], Air e 17)

A espera chegou ao fim! Depois de entrar em pré-venda na última sexta-feira (12/9) nos Estados Unidos, em Portugal e dezenas de outros países, os brasileiros interessados em reservar um iPhone 17, Air, 17 Pro ou 17 Pro Max já podem participar da pré-venda brasileira!

Publicidade

Assim como nos outros anos, além da própria Apple Brasil (por meio da sua loja online), operadoras e lojas de varejo estão participando da ação.

Vale observar que, neste ano, os novos iPhones estarão disponíveis pela primeira vez no mesmo dia em que os Estados Unidos e demais países da primeira leva — já a partir desta sexta-feira, 19/9.

Todos os quatro modelos de iPhones já podem ser encomendados. Além da própria Apple Store Online, os dispositivos já podem ser reservados em lojas como Amazon, Fast Shop, KaBuM!, Magazine Luiza e iPlace.

E os Apple Watches e AirPods?

Até o momento, não há uma previsão para a liberação das vendas no Brasil dos Apple Watches SE 3, Series 11 e Ultra 3, além dos AirPods Pro 3.

Publicidade

Como a Apple não costuma realizar a pré-venda desses produtos por aqui, é bem provável que eles cheguem muito em breve — e de forma “silenciosa”. Fique ligado no MacMagazine para ser um dos primeiros a saber quando isso rolar! 😊

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos/serviços usando os nossos links de afiliado.

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Pedro Henrique Nunes
Gaúcho e jornalista, é um amante da Apple desde antes do primeiro iPhone. Foi somente em 2007 quando passou a ter contato com a marca, com iPod nano de terceira geração. Já teve Android, mas hoje só usa o ecossistema Apple.
Post Ant.

Promoções na App Store: Thumper: Edição de Bolso, Dungeons of Dreadrock 2, FILCA – SLR Film Camera e mais!
Posts relacionados