Apple inicia a pré-venda dos iPhones 17 e Air no Brasil

A espera chegou ao fim! Depois de entrar em pré-venda na última sexta-feira (12/9) nos Estados Unidos, em Portugal e dezenas de outros países, os brasileiros interessados em reservar um iPhone 17, Air, 17 Pro ou 17 Pro Max já podem participar da pré-venda brasileira!

Assim como nos outros anos, além da própria Apple Brasil (por meio da sua loja online), operadoras e lojas de varejo estão participando da ação.

Vale observar que, neste ano, os novos iPhones estarão disponíveis pela primeira vez no mesmo dia em que os Estados Unidos e demais países da primeira leva — já a partir desta sexta-feira, 19/9.

Todos os quatro modelos de iPhones já podem ser encomendados. Além da própria Apple Store Online, os dispositivos já podem ser reservados em lojas como Amazon, Fast Shop, KaBuM!, Magazine Luiza e iPlace.

E os Apple Watches e AirPods?

Até o momento, não há uma previsão para a liberação das vendas no Brasil dos Apple Watches SE 3, Series 11 e Ultra 3, além dos AirPods Pro 3.

Como a Apple não costuma realizar a pré-venda desses produtos por aqui, é bem provável que eles cheguem muito em breve — e de forma “silenciosa”. Fique ligado no MacMagazine para ser um dos primeiros a saber quando isso rolar! 😊

