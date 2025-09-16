Apple Sports é disponibilizado em Portugal e ganha novos campeonatos

Já adaptado ao visual do iOS 26, o aplicativo Apple Sports recebeu hoje algumas boas novidades, além de ter sido expandido para Portugal.

Além do país lusitano, a ferramenta agora pode ser usada para acompanhar os mais variados esportes na Áustria, Alemanha, Espanha, França, Islândia, Irlanda e Itália.

A Maçã também adicionou suporte a widgets ao aplicativo no iPhone, iPad e Mac, permitindo que usuários vejam o placar de uma partida em tempo real, por exemplo, diretamente da tela de Início. Também é possível fazer esse acompanhamento pelas Atividades ao Vivo (Live Activities) na tela Bloqueada, vale notar.

Esses widgets são customizáveis, o que significa que o usuário pode, entre outras coisas, configurá-los para exibir informações apenas de uma equipe ou de uma liga em específico.

Divulgação/Apple

Aproveitando essa expansão, a gigante de Cupertino adicionou cinco novos campeonatos de futebol ao Apple Sports: Bundesliga 2 (2ª divisão alemã), Ligue 2 (2ª divisão francesa), Primeira Liga (1ª divisão portuguesa), Segunda División (2ª divisão espanhola) e Serie B (2ª divisão italiana).

Fãs da National Football League (NFL) também foram contemplados pelo update mais recente. Agora, partidas do campeonato principal e do futebol americano universitário aparecem com mais detalhes tanto no app em si quanto nas Atividades ao Vivo, incluindo tempos limite e mais.

Gratuito para baixar, o app Apple Sports está disponível na App Store apenas para iPhone. Infelizmente, ele ainda não foi liberado no Brasil.