Apple TV+ renova “The Morning Show” para uma quinta temporada

O Apple TV+ acaba de anunciar que a sua aclamada e premiada série “The Morning Show” foi renovada para uma quinta temporada — às vésperas da estreia da quarta temporada, que acontecerá amanhã (17/9).

A produção é estrelada e produzida por Reese Witherspoon e Jennifer Aniston, juntamente com a showrunner e produtora executiva Charlotte Stoudt e a diretora e produtora executiva Mimi Leder.

“The Morning Show” tem se destacado desde o início, estreando como uma das principais séries do Apple TV+. Tem sido incrivelmente gratificante vê-lo não apenas entreter, mas também repercutir no público em todo o mundo. Graças ao elenco excepcional e à equipe criativa — liderada por Jennifer, Reese, Charlotte e Mimi — “The Morning Show” continua a entregar histórias viciantes, divertidas e provocativas que todos nós adoramos. Estamos ansiosos para que os espectadores vivenciem o próximo capítulo desse drama vencedor do Emmy. —Matt Cherniss, chefe de programação do Apple TV+.

O produtor executivo Michael Ellenberg, CEO da Media Res, também comentou a renovação da série:

É uma honra testemunhar o talento, a paixão e o comprometimento coletivos de Jen, Reese, Mimi, Charlotte, nossos parceiros da Hello Sunshine e Echo Films, e de todos os envolvidos em “The Morning Show”, e estamos animados para embarcar em uma nova temporada que dará a esse elenco e equipe criativa ainda mais espaço para brilhar. Somos muito gratos ao Apple TV+ e aos fãs ao redor do mundo que assistem toda semana, e estamos muito animados para que os espectadores vejam essa próxima temporada e as futuras.

Como dito, a quarta temporada de “The Morning Show” estreará amanhã, quase dois anos após os eventos da terceira temporada. Na trama, com a fusão UBA-NBN concluída, a redação da emissora precisa lidar com novas responsabilidades e a natureza elusiva da verdade em um país polarizado.

Em um mundo repleto de deepfakes, teorias da conspiração e acobertamentos corporativos — em quem confiar? E como saber o que é realmente real?

Além de Aniston e Witherspoon, a quarta temporada é estrelada pelo vencedor do Emmy Billy Crudup, Mark Duplass, Nestor Carbonell, Karen Pittman, Greta Lee, Nicole Beharie e o vencedor do Emmy Jon Hamm. Ela também contará com novos membros no elenco, incluindo Aaron Pierre, William Jackson Harper, Boyd Holbrook e os vencedores do Oscar Marion Cotillard e Jeremy Irons.

“The Morning Show” tem produção executiva e direção de Stoudt, e direção e produção executiva de Leder. Witherspoon é produtora executiva ao lado de Lauren Neustadter, além de Aniston, Kristin Hahn, Zander Lehmann e Micah Schraft.

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, dispositivos Android, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$29,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV ou Mac ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

