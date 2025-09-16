Navegue

Leitura de 2 minuto

Calm lança aplicativo independente focado em sono

Douglas Nascimento
16/09/2025 • 12:29
Calm Sleep

A Calm, responsável pelo renomado aplicativo homônimo focado em meditação, sono e relaxamento, anunciou hoje o lançamento do Calm Sleep, um aplicativo dedicado o qual apresenta conteúdos da empresa focados especificamente na tão sagrada hora de dormir.

Logo de início, o aplicativo apresenta aos usuários um pequeno questionário, o qual deve ser preenchido para ajudar o software a gerar uma espécie de plano personalizado com uma série de tarefas diárias que visam melhorar a qualidade do sono como um todo.

À medida que tais tarefas vão sendo realizadas ao longo do dia, uma barra de progresso (acompanhada de dicas visuais para ajudar na construção de melhores hábitos) vai sendo preenchida — quando completa, significa que o usuário está pronto para dormir.

Calm Sleep

Suportando conexão com o HealthKit da Apple, o aplicativo traz recursos como favoritos, timers e revisão de padrões ou tendências de sono ao longo do tempo, bem como também apresenta as histórias de sono tradicionais já conhecidas dos usuários do aplicativo principal.

Logo no lançamento, o app contará com histórias de sono exclusivas da locutora de rádio Delilah e do ator Andrew Scott. Esses conteúdos demorarão quatro semanas até chegarem ao Calm tradicional, uma forma encontrada pela empresa para atrair clientes para o novo software.

O Calm Sleep pode ser baixado gratuitamente por todos os usuários, mas para ter acesso a todo o conteúdo e recursos é necessário adquirir a versão Premium, a qual pode sai por R$200.

via ZDNet

Douglas Nascimento
Estudante de Engenharia de Software pela Universidade Federal do Ceará (UFC), é fascinado por tecnologia desde criança — assim como por tudo o que envolve o mundo do jornalismo e das redações. Escreve no MacMagazine desde 2021.
