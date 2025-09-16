Como receber um alerta de limpar as lentes do iPhone

O iOS 26 introduziu um truque muito bacana para quem costuma tirar muitas fotos e gravar vídeos com o iPhone.

A partir dessa versão do sistema operacional, a Maçã pode lhe alertar quando as lentes do smartphone estiverem sujas — o que poderá impactar diretamente a qualidade da fotografia ou da filmagem.

Veja como habilitar isso por aí! 📸

No iPhone rodando minimamente o iOS 26, abra os Ajustes (Settings) e toque em “Câmera”. Em seguida, habilite a chave ao lado de “Sugestão para Limpar a Lente”.

Com isso, caso o sistema identifique alguma obstrução na lente, você será avisado e poderá realizar a limpeza — usando, é claro, um pano de polimento de qualidade para garantir os melhores resultados.

Bem bacana, não?! 🙂