Como receber um alerta de limpar as lentes do iPhone

Pedro Henrique Nunes
16/09/2025 • 08:00
vfhnb12/Depositphotos
Câmera do iPhone 16 Pro

O iOS 26 introduziu um truque muito bacana para quem costuma tirar muitas fotos e gravar vídeos com o iPhone.

A partir dessa versão do sistema operacional, a Maçã pode lhe alertar quando as lentes do smartphone estiverem sujas — o que poderá impactar diretamente a qualidade da fotografia ou da filmagem.

Veja como habilitar isso por aí! 📸

No iPhone rodando minimamente o iOS 26, abra os Ajustes (Settings) e toque em “Câmera”. Em seguida, habilite a chave ao lado de “Sugestão para Limpar a Lente”.

Com isso, caso o sistema identifique alguma obstrução na lente, você será avisado e poderá realizar a limpeza — usando, é claro, um pano de polimento de qualidade para garantir os melhores resultados.

Bem bacana, não?! 🙂

Pedro Henrique Nunes
Gaúcho e jornalista, é um amante da Apple desde antes do primeiro iPhone. Foi somente em 2007 quando passou a ter contato com a marca, com iPod nano de terceira geração. Já teve Android, mas hoje só usa o ecossistema Apple.
