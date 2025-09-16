Como transformar uma foto normal em uma cena espacial

No ano passado, quando a Apple lançou o visionOS 2, ela trouxe um recurso que possibilitava transformar as suas fotos 2D em 3D — para serem vistas com uma dimensão no Apple Vision Pro, headset de realidade mista da empresa.

Agora, com o iOS/iPadOS 26, você pode transformar qualquer imagem armazenada no aplicativo Fotos (Photos) em uma cena espacial, de forma com que elas fiquem com um efeito de profundidade.

Confira como fazer essa conversão facilmente nos seus dispositivos! 📸

Com o iPhone ou iPad rodando o iOS/iPadOS 26 ou posteriores, abra o app Fotos e selecione a mídia desejada. Em seguida, toque no ícone de um hexágono, no canto superior direito. Em poucos instantes, a imagem 2D será transformada em espacial.

Mova o iPhone ou iPad para ver esse efeito de profundidade em tempo real.

O mais legal é que você pode usar essas fotos espaciais inclusive como imagem de fundo na Tela Bloqueadas do seu iPhone/iPad. Experimente! 😉