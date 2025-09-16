Navegue

Leitura de 2 minuto

Donald Trump dá até dezembro para que o TikTok seja vendido nos EUA

Luiz Gustavo Ribeiro
16/09/2025 • 17:37
Saulo Ferreira Angelo / Shutterstock.com
iPhone com o TikTok com uma bandeira dos EUA e Donald Trump ao fundo

O presidente americano Donald Trump estendeu, hoje, o prazo para a ByteDance vender os negócios do TikTok nos Estados Unidos — sob a pena de banimento da plataforma do país.

Esta é a quarta vez que Trump estende o prazo, impedindo agora até o dia 16 de dezembro de 2025 que o Departamento de Justiça (Department of Justice, ou DOJ) aplique uma lei de segurança nacional que efetivamente baniria o TikTok nos EUA.

Essa lei, que entraria em vigor amanhã (17/9), é capaz de penalizar operadoras de lojas de aplicativos (como a Apple e o Google), além de provedores de serviços de internet, por fornecer acesso ao TikTok nos EUA.

A extensão mais recente ocorre após o The Wall Street Journal noticiar que um acordo estaria sendo definido, no qual cerca de 80% dos negócios do TikTok nos EUA seriam de propriedade de um consórcio de investidores que inclui a Oracle, a Silver Lake e a empresa de capital de risco Andreessen Horowitz. Como parte do acordo, os usuários atuais nos EUA precisariam migrar para um novo aplicativo, de acordo com a reportagem.

Trump e o presidente chinês, Xi Jinping, deverão discutir os termos do acordo nesta sexta-feira (19/9) e ele deverá ser fechado nos próximos 30 a 45 dias.

O secretário do Tesouro dos EUA disse que os termos comerciais do acordo já haviam sido finalizados “em essência” desde março ou abril, mas a China suspendeu o acordo após as rígidas tarifas e políticas comerciais de Trump.

O TikTok ainda não comentou a extensão do prazo mais recente ou mesmo o possível acordo de venda.

Luiz Gustavo Ribeiro
Formado em Jornalismo pela Universidade Federal de Uberlândia (UFU), amante da comunicação, da tecnologia — em especial dos produtos da Apple — e da cultura pop. Não desgruda do iPhone e do MacBook Pro.
