Gemini supera ChatGPT na App Store, graças ao seu modelo Nano Banana

O aplicativo do Gemini, serviço de inteligência artificial do Google, alcançou o todo da App Store em países como Estados Unidos, Reino Unido e Brasil, superando o ChatGPT, da OpenAI, após meses de liderança.

O crescimento foi impulsionado pela lançamento do Gemini 2.5 Flash Image, modelo de edição de imagens apelidado de Nano Banana.

A novidade rapidamente ganhou popularidade. Nas duas primeiras semanas, usuários criaram mais de 500 milhões de imagens. Desde então, o app adicionou mais de 23 milhões de novos usuários e, apenas em setembro, já acumula 12,6 milhões de downloads, o que representa uma alta de 45% relação a agosto, segundo dados da Appfigures. No total, o aplicativo já soma mais de 185 milhões de downloads.

Com isso, o Gemini se tornou o aplicativo gratuito mais baixado para iPhone nos Estados Unidos e Reino Unido. No Brasil, ele também aparece na primeira posição da App Store.

Essa ascensão não é a toa. Ela reflete as diferentes apostas que a gigante de Mountain View tem aplicado no mercado de inteligência artificial. Enquanto a OpenAI foca em produtividade e conversação, o Google tem se apoiado em criatividade e edição de imagens realistas.

A estratégia usada pela empresa levou seus usuários a apelos nostálgicos e realizações pessoais. Foi assim que uma trend nas redes sociais, em que usuários compartilham mesclas de imagens pessoais com pessoas famosas e familiares já falecidos, surgiu. A junção dos arquivos enviados ao Gemini resulta em uma foto realista tida, antes, como impossível de ser realizada sem edição profissional.

Esse é o ponto do recurso que levanta preocupações: o uso de imagens realistas de IA para desinformação. Para prevenir riscos, o Google passou a incluir marcas d’água visíveis e uma marca d’água invisível e rastreável em todas as imagens geradas pelo modelo.

Em 2025 o aplicativo já gerou pouco mais de US$6 milhões em receitas no iOS, sendo US$1,6 milhão apenas em agosto, logo após a chegada do Nano Banana. O Google estima que, em setembro, o desempenho deverá igualar ao do mês anterior.

