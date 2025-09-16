Lights Out é um novo app para acompanhar tudo sobre a Fórmula 1

Algum fã de Fórmula 1 por aí? Se você gosta de acompanhar a competição e está à procura de um app para conferir as últimas atualizações, o Lights Out é uma nova opção capaz de fornecer estatísticas de corridas em tempo real.

Desenvolvido por Shihab Mehboob, criador de outro software do tipo, o Lights Out é “simples o suficiente para quem está começando no esporte e poderoso o suficiente para profissionais experientes”.

Introducing Lights Out, a beautiful Formula 1 app built for iOS 26.https://t.co/WqIEKVDQFn pic.twitter.com/nk1K9E9W02 — Shihab Mehboob (@JPEGuin) September 15, 2025 Apresentando o Lights Out, um lindo aplicativo de Fórmula 1 desenvolvido para o iOS 26.

Com ele, é possível receber todas as estatísticas e informações mais recentes de corridas, sessões classificatórias, sprints e treinos em tempo real. Ele permite ainda conferir dados de pit stops, ouvir os rádios dos pilotos, ler as mensagens do controle de corrida e muito mais.

O app oferece atualizações constantes com os widgets nas Telas Bloqueada e de Início, bem como a partir das Atividades Ao Vivo (Live Activities). Ele também está totalmente adaptado para (na verdade, requer) o iOS/iPadOS 26, incluindo suporte ao Liquid Glass.

Outros recursos do app incluem:

Suporte à Apple Intelligence para fornecer resumos de comentários;

Visualização das corridas da temporada em um globo;

Resultados completos das corridas;

Alarmes e notificações push para os próximos eventos;

Suporte ao Apple Watch com navegação pelas corridas da temporada atual, estrutura do fim de semana, informações da pista e classificações.

O Lights Out está disponível na App Store por R$30 — e não contém compras/assinaturas internas. Ele é compatível com iPhones/iPads rodando o iOS/iPadOS 26, Apple Watches executando o watchOS 26 e Apple Vision Pros com o visionOS 26 instalado.