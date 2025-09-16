Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
Leitura de 1 minuto

macOS Tahoe 26 conta com novo Assistente de Recuperação integrado

Luiz Gustavo Ribeiro
16/09/2025 • 18:42
MacRumors
Assistente de recuperação do macOS Tahoe 26

O macOS Tahoe 26, disponibilizado ontem para todos, conta com um novo Assistente de Recuperação (Recovery Assistant) integrado que pode tentar identificar algum problema no Mac e resolvê-lo.

Publicidade

Conforme conferido pelo MacRumors, a Apple publicou um documento de suporte (por enquanto disponível somente em inglês) que detalha o funcionamento do assistente.

Posts relacionados

Ele abrirá automaticamente, por exemplo, quando o seu Mac apresentar certos comportamentos durante a inicialização. Assim, o usuário poderá seguir as instruções na tela e o assistente indicará se foi possível recuperar ou não o sistema.

O Assistente de Recuperação também está disponível no menu Utilitários no modo de Recuperação do macOS. No entanto, a Apple indica que não é necessário abri-lo manualmente, a menos que seja recomendado pelo Suporte da Apple ou por outro artigo de suporte.

Ademais, para sair do Assistente de Recuperação para retornar à Recuperação do macOS, pressione ⌘ command Q ou selecione “Sair” na barra de menus.

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Luiz Gustavo Ribeiro
Formado em Jornalismo pela Universidade Federal de Uberlândia (UFU), amante da comunicação, da tecnologia — em especial dos produtos da Apple — e da cultura pop. Não desgruda do iPhone e do MacBook Pro.
Post Ant.

Gemini supera ChatGPT na App Store, graças ao seu modelo Nano Banana
Posts relacionados