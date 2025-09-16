macOS Tahoe 26 conta com novo Assistente de Recuperação integrado

O macOS Tahoe 26, disponibilizado ontem para todos, conta com um novo Assistente de Recuperação (Recovery Assistant) integrado que pode tentar identificar algum problema no Mac e resolvê-lo.

Conforme conferido pelo MacRumors, a Apple publicou um documento de suporte (por enquanto disponível somente em inglês) que detalha o funcionamento do assistente.

Ele abrirá automaticamente, por exemplo, quando o seu Mac apresentar certos comportamentos durante a inicialização. Assim, o usuário poderá seguir as instruções na tela e o assistente indicará se foi possível recuperar ou não o sistema.

O Assistente de Recuperação também está disponível no menu Utilitários no modo de Recuperação do macOS. No entanto, a Apple indica que não é necessário abri-lo manualmente, a menos que seja recomendado pelo Suporte da Apple ou por outro artigo de suporte.