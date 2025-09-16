Mophie lança quatro novos powerbanks Qi2 compatíveis com MagSafe

A Mophie anunciou hoje quatro novos powerbanks sem fio Qi2 com foco em portabilidade, desempenho e sustentabilidade. A linha inclui os modelos Powerstation Wireless Slim, Powerstation Wireless Slim com suporte, Powerstation Wireless e Powerstation Wireless com suporte, todos com uma potência de 15W, compatíveis com MagSafe e contando com uma porta USB-C PD para carregamento rápido com fio.

Os dois modelos Slim contam com 5.000mAh de capacidade, o que é suficiente para até uma recarga completa de um iPhone. O modelo “padrão” possui uma carcaça com apenas 9mm de espessura; a versão com suporte, por sua vez, tem uma espessura 11mm e adiciona um apoio giratório de 180° para uso em modo retrato ou paisagem.

Divulgação/Mophie

Já os modelos de maior capacidade oferecem 10.000mAh, garantindo até duas recargas completas. O Powerstation Wireless tem 15mm de espessura, em contrapartida à versão que acompanha o suporte, a qual possui 17mm, além de uma base ajustável que suporta carregamento com fio de até 30W via USB-C PD.

Divulgação/Mophie

Todos os acessórios foram desenvolvidos com até 60% de materiais reciclados, trazendo uma estrutura de alumínio anodizado e borracha de silicone líquido. A linha já está disponível, e os preços variam entre US$60 para a versão Slim padrão e US$70 para a versão que inclui suporte. Já o Powerstation Wireless possui um custo de US$80, com sua versão mais robusta saindo por US$90.